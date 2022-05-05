Фінляндія надає Україні 70 млн євро і військову техніку, - прем'єр Марін

Фінляндія надішле Україні додаткову військову техніку, а також готує виділення ще 70 млн євро допомоги.

Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час Конференції донорів для допомоги Україні, що відбувається у четвер у Варшаві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми наразі готуємо додатковий внесок для задоволення поточних потреб та допомоги з відбудовою. Внесок, який має бути схвалений парламентом, становитиме близько 70 млн євро. Ми також ухвалили рішення сьогодні відправити додаткову військову техніку до України", - заявила вона.

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Прем'єр-міністр також вказала на те, що Фінляндія допомагає українцям, які були змушені втікати з країни, зокрема, особливо вразливим групам населення. На цьому тлі вона повідомила про ухвалене рішення виділити додаткові 700 млн євро для допомоги українським біженцям в Фінляндії.

Також Марін вказала на підтримку Фінляндією санкцій ЄС проти Росії, включаючи санкції в енергетичному секторі.

Крім того, прем’єр наголосила на тому, що росія має бути притягнута до відповідальності за порушення прав людини та гуманітарного права в Україні, і що Фінляндія повністю підтримує відповідне розслідування Міжнародного кримінального суду, надаючи йому фінансову та експертну підтримку.

"Україна воює за Європу і ви – переможці у цій війні. Наші думки з вами, а наші дії – заради майбутнього України та її хоробрих людей", - заявила глава уряду Фінляндії.