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Фінляндія надає Україні 70 млн євро і військову техніку, - прем'єр Марін

гроші,євро

Фінляндія надішле Україні додаткову військову техніку, а також готує виділення ще 70 млн євро допомоги.

Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час Конференції донорів для допомоги Україні, що відбувається у четвер у Варшаві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми наразі готуємо додатковий внесок для задоволення поточних потреб та допомоги з відбудовою. Внесок, який має бути схвалений парламентом, становитиме близько 70 млн євро. Ми також ухвалили рішення сьогодні відправити додаткову військову техніку до України", - заявила вона.

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Прем'єр-міністр також вказала на те, що Фінляндія допомагає українцям, які були змушені втікати з країни, зокрема, особливо вразливим групам населення. На цьому тлі вона повідомила про ухвалене рішення виділити додаткові 700 млн євро для допомоги українським біженцям в Фінляндії.

Також Марін вказала на підтримку Фінляндією санкцій ЄС проти Росії, включаючи санкції в енергетичному секторі.

Крім того, прем’єр наголосила на тому, що росія має бути притягнута до відповідальності за порушення прав людини та гуманітарного права в Україні, і що Фінляндія повністю підтримує відповідне розслідування Міжнародного кримінального суду, надаючи йому фінансову та експертну підтримку.

"Україна воює за Європу і ви – переможці у цій війні. Наші думки з вами, а наші дії – заради майбутнього України та її хоробрих людей", - заявила глава уряду Фінляндії.

Автор: 

зброя (7523) допомога (8430) Фінляндія (1328)


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Топ коментарі
+25
Фінам-черговий респект...
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05.05.2022 15:54
+18
Дякуємо за допомогу і, сподіваюсь, ваш контроль, за витратами 70 млн євро.
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05.05.2022 15:56
+16
И заберите у россии ваши исконные земли. Плюс репарации за финскую войну. Думаю, жители Карелии будут просто счастливы присоединиться к Финляндии.
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05.05.2022 15:59
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Фінам-черговий респект...
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05.05.2022 15:54 Відповісти
Дякуємо за допомогу і, сподіваюсь, ваш контроль, за витратами 70 млн євро.
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05.05.2022 15:56 Відповісти
Справжні фінни вкотре довели, що кацапи до фінського етносу стосунку не мають. Кацапи - то мокшан, змішані з ординцями Чингіз-хана.
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05.05.2022 15:58 Відповісти
Мокшани так-то теж фінський народ
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05.05.2022 16:21 Відповісти
Мардва и финны это разные народы.
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05.05.2022 17:55 Відповісти
Так. ДНК фінів (у тому числі тих, хто живе у Західній Карелії) дуже близька до ДНК шведів. І дуже відрізняється від ДНК ерзі, мокші і мордви.
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05.05.2022 16:23 Відповісти
Мардва по субкладам N3 ближе к куршам Прибалтики, а не к финам.
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05.05.2022 17:57 Відповісти
Я думаю фіни незабули про Karjala яку рашисти окупували 80 років тому..
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05.05.2022 15:59 Відповісти
И заберите у россии ваши исконные земли. Плюс репарации за финскую войну. Думаю, жители Карелии будут просто счастливы присоединиться к Финляндии.
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05.05.2022 15:59 Відповісти
ще живі ті кого рашисти депортували з власної землі,але це питання до останнього часу навіть не піднімалося політиками як і питання членства у НАТО,але як ми побачили все дуже швидко змінюється.
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05.05.2022 16:07 Відповісти
Одну поправочку: жителям Финляндии к черту не сдались жители Карелии. Зачем им эти бомжи, быдло и идиоты? Аналогично, что вообще вести разговор про Германию и Калининград (когда они еще далеко друг от друга вдобавок). Там не более 5% хотят получить эту территорию вместе с ватными бомжами. Даже может 1%.
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05.05.2022 16:08 Відповісти
В Фінляндіі кращі в світі тральщики сухопудні для розмінування.
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05.05.2022 16:03 Відповісти
Рашисти в Україні застрягли на довго і в ніх нехватае сил ,щоб атакувати держави котрі фактично ми спасли від провокацій чи вторгненя це Польша ,Латвія,Литва,Єстонія,Фінляндія,Молдова, Румунія,вони це добре зараз знають,чим більше ми знищимо орків тим свободніше будуть себе почувати ці держави і також менше буде підтримки реакційним силам в азії африці ,це вигідно нато і сша чого нам вони і допомогають
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05.05.2022 16:09 Відповісти
Завжди був за фінську "NOKIA"! 👍
P. S.
Шкода, що продали китайцям! 😢
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05.05.2022 16:18 Відповісти
Фірму Nokia китайцям не продавали.
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05.05.2022 16:24 Відповісти
венграм
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05.05.2022 16:52 Відповісти
снайперов кукушек побольше....
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05.05.2022 16:55 Відповісти
А яку саме військову техніку не сказали. Танчиків би кілька десятків чи БТРів дали.
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05.05.2022 17:27 Відповісти
 
 