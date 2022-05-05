В ЕС призвали Россию немедленно вернуть украденные самолеты

Депутаты Европарламента требуют от России вернуть угнанные самолеты и призывают ЕС усилить санкции против морского сектора России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европарламента.

Депутаты Европарламента озабочены серьезным влиянием войны на авиационный сектор, выражая сожаление по поводу того, что Россия, явно нарушая правила международной гражданской авиации, вынудила самолеты, арендованные у иностранных компаний, перерегистрироваться в российском авиареестре.

"Такое воровство недопустимо", - говорят евродепутаты, требуя немедленно вернуть эти самолеты их законным владельцам.

Резолюция также призывает к ЕС еще больше усилить санкции против российского морского сектора и отказать в допуске судов, которые пришвартовались в России по пути в ЕС, заходить в порты Европейского Союза.

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Кроме того, всем судам, желающим остановиться в порту ЕС, следует запретить заправляться в российских портах, уточняется в тексте.

По словам депутатов Европарламента, решение Европейского Совета резко сократить финансирование военной мобильности было "ошибкой, подрывающей европейскую безопасность". Они призывают комиссию найти решение для значительного увеличения бюджета военной мобильности в рамках программы Connected Europe Facility.

"ЕС должен помочь государствам-членам развивать инфраструктуру двойного назначения и транспортные соединения внутри ЕС, а также с Западными Балканами, Молдовой, Грузией и Украиной", - говорится в сообщении.

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Депутаты Европарламента также призывают страны ЕС поддержать гостиницы и службы краткосрочной аренды в ЕС, принимающие украинских беженцев.

Они просят комиссию создать временную финансовую программу ЕС для поддержки туристических компаний, которые нанимают на работу спасающихся от войны.

"Пандемия COVID-19 и текущая война показали, что необходимо срочно создать Агентство ЕС по туризму и Европейский механизм управления кризисными ситуациями, чтобы адекватно и быстро реагировать на кризисы большого масштаба, такие как пандемии, войны, гуманитарные кризисы и последствия изменения климата", - отмечается в публикации по результатам выводов депутатов Европарламента.