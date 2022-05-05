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Новости
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В ЕС призвали Россию немедленно вернуть украденные самолеты

літак,аерофлот

Депутаты Европарламента требуют от России вернуть угнанные самолеты и призывают ЕС усилить санкции против морского сектора России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европарламента.

Депутаты Европарламента озабочены серьезным влиянием войны на авиационный сектор, выражая сожаление по поводу того, что Россия, явно нарушая правила международной гражданской авиации, вынудила самолеты, арендованные у иностранных компаний, перерегистрироваться в российском авиареестре.

"Такое воровство недопустимо", - говорят евродепутаты, требуя немедленно вернуть эти самолеты их законным владельцам.

Резолюция также призывает к ЕС еще больше усилить санкции против российского морского сектора и отказать в допуске судов, которые пришвартовались в России по пути в ЕС, заходить в порты Европейского Союза.

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Кроме того, всем судам, желающим остановиться в порту ЕС, следует запретить заправляться в российских портах, уточняется в тексте.

По словам депутатов Европарламента, решение Европейского Совета резко сократить финансирование военной мобильности было "ошибкой, подрывающей европейскую безопасность". Они призывают комиссию найти решение для значительного увеличения бюджета военной мобильности в рамках программы Connected Europe Facility.

"ЕС должен помочь государствам-членам развивать инфраструктуру двойного назначения и транспортные соединения внутри ЕС, а также с Западными Балканами, Молдовой, Грузией и Украиной", - говорится в сообщении.

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Депутаты Европарламента также призывают страны ЕС поддержать гостиницы и службы краткосрочной аренды в ЕС, принимающие украинских беженцев.

Они просят комиссию создать временную финансовую программу ЕС для поддержки туристических компаний, которые нанимают на работу спасающихся от войны.

"Пандемия COVID-19 и текущая война показали, что необходимо срочно создать Агентство ЕС по туризму и Европейский механизм управления кризисными ситуациями, чтобы адекватно и быстро реагировать на кризисы большого масштаба, такие как пандемии, войны, гуманитарные кризисы и последствия изменения климата", - отмечается в публикации по результатам выводов депутатов Европарламента.

авиация (2842) Европарламент (1808) россия (96095) самолет (3620) хищение (679) Евросоюз (17265)


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Топ комментарии
+17
Чего вы мучаетесь? Вместе со штатами отключите им GPS, пусть полетают на своем Глонасс)))
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05.05.2022 18:48
+16
Так может не требовать, а в суды уже начать подавать и не депутатам, а владельцам авиасудов? Врему уговоров и глубоких озабоченностей уже прошло
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05.05.2022 18:45
+16
Вони не повернуть.
Треба одразу бити лаптем по бридкій пиці. Тоді тільки очухаються.
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05.05.2022 18:49
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*Таке злодійство неприпустиме* - сказали вони, і пішли навипередки дзвонити в бункер
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05.05.2022 18:44 Ответить
🐔 русиш крадун в профиль
- А что он опять украл?
- Стырил юх и спрятал в жопу
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05.05.2022 19:05 Ответить
Так может не требовать, а в суды уже начать подавать и не депутатам, а владельцам авиасудов? Врему уговоров и глубоких озабоченностей уже прошло
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05.05.2022 18:45 Ответить
Ага, так вони їх і повернули 😏😏😏
Це ж тепер скрєпна весчЬ, стоїть така гарна, а ні на що більше не придатна. 😁😁😁
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05.05.2022 18:46 Ответить
Придатні на запчастини для мордору
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05.05.2022 20:42 Ответить
От завтра, точно завтра, всі літаки повернуть!!
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05.05.2022 18:46 Ответить
накладуть на кожну сідушку та й повернуть
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05.05.2022 19:10 Ответить
napičkajut vzryvčatkoju, kak v slučae s polskim bortom No.1...
Posle vozvraščenija pridetsia každyj litak razobratj saperam do gaek.
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05.05.2022 19:54 Ответить
ЄС-чави бункерного смердючого клопа...
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05.05.2022 18:47 Ответить
Відповідь параші: "А то чё???"
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05.05.2022 18:48 Ответить
a ni che - delo ne v litakah - eto prosto predlog....
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05.05.2022 19:01 Ответить
Відповідь ЄС: "А то позаарештовуємо всі ваші маєтки та судна за кордоном!"
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05.05.2022 19:32 Ответить
Рюські: а у нас есть сармат и мы превратим вашу гейропу в радиоактивный пепел.
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05.05.2022 20:36 Ответить
Чего вы мучаетесь? Вместе со штатами отключите им GPS, пусть полетают на своем Глонасс)))
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05.05.2022 18:48 Ответить
Вони не повернуть.
Треба одразу бити лаптем по бридкій пиці. Тоді тільки очухаються.
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05.05.2022 18:49 Ответить
ха.ха.ха.
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05.05.2022 18:52 Ответить
Дед с бункера над вами посмеялся. Зачем вы на ********* отправляли свои самолеты? История вас ничему не научила?
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05.05.2022 18:55 Ответить
предлагаю взамен самолетов перестать принимать суда росийских компаний и компаний, в которых конечными бенифициарами являются граждане рф.
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05.05.2022 18:55 Ответить
" Отдай самолеты, дурак ! " (с)

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05.05.2022 19:02 Ответить
ЄС в лиці фріців і жабоїдів , за гроші євросоюзу, відкормили рашиста, продумали з ним плани окупації України , продумали як набивати кишені від продажі рашистських енергоносіїв ,але США ,та Англія з Польщею не дозволили їм це втілити в реальність.А літаків Євросуюзу не бачити найближчим часом так само, як Україні не бачити членства в ЄС, частина котрого до тепер контролюється куйлом.
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05.05.2022 19:04 Ответить
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05.05.2022 19:06 Ответить
хіба не можна подати в суд і конфіскувати майно мордора, нафту, газ і т.д.
за цих кілька місяців уже був би якийсь прогрес
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05.05.2022 19:09 Ответить
Операція Експропріація "недружєствєнних самальотов"
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05.05.2022 19:11 Ответить
Підпишіть з кацапами угоду і надайте особливий статус тим літакам!
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05.05.2022 19:18 Ответить
А не можна їх дистанційно, як ті комбайни, деактивувати? (бажано у повітрі)
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05.05.2022 19:21 Ответить
Думаю якщо повернуть то без унітазів.
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05.05.2022 20:06 Ответить
 
 