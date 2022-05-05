УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10321 відвідувач онлайн
Новини
9 930 27

У ЄC закликали Росію негайно повернути вкрадені літаки

літак,аерофлот

Депутати Європарламенту вимагають від Росії повернути вкрадені літаки і закликають ЄС посилити санкції проти морського сектора Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Європарламенту.

Депутати Європарламенту стурбовані серйозним впливом війни на авіаційний сектор, висловлюючи жаль з приводу того, що Росія, явно порушуючи правила міжнародної цивільної авіації, змусила літаки, орендовані в іноземних компаній, перереєструватися в російському авіареєстрі. 

"Таке злодійство неприпустиме", — кажуть євродепутати, вимагаючи негайно повернути ці літаки їхнім законним власникам.

Резолюція також закликає до ЄС ще більше посилити санкції проти російського морського сектора і відмовити в допуску суден, які пришвартувалися в Росії на шляху до ЄС, заходити в порти Європейського Союзу.

Читайте також: Євросоюз включив 21 російську авіакомпанію до списку небезпечних для польотів

Крім того, всім суднам, які хочуть зупинитися в порту ЄС, слід заборонити заправлятися в російських портах, уточнюється в тексті.

За словами депутатів Європарламенту, рішення Європейської Ради різко скоротити фінансування військової мобільності було "помилкою, яка підриває європейську безпеку". Вони закликають комісію знайти рішення для значного збільшення бюджету військової мобільності в рамках програми Connected Europe Facility.

"ЄС має допомогти державам-членам розвивати інфраструктуру подвійного призначення і транспортні з'єднання всередині ЄС, а також із Західними Балканами, Молдовою, Грузією та Україною", — сказано в повідомленні.

Читайте: Путін дав дозвіл авіакомпаніям РФ забирати іноземні літаки, що перебувають у лізингу

Депутати Європарламенту також закликають країни ЄС підтримати готелі та служби короткострокової оренди в ЄС, які приймають українських біженців.

Вони просять комісію створити тимчасову фінансову програму ЄС для підтримки туристичних компаній, які наймають на роботу тих, хто рятується від війни.

"Пандемія COVID-19 і поточна війна показали, що необхідно терміново створити Агентство ЄС з туризму і Європейський механізм управління кризовими ситуаціями, щоб адекватно і швидко реагувати на кризи великого масштабу, такі як пандемії, війни, гуманітарні кризи й наслідки зміни клімату", — наголошується в публікації за результатами висновків депутатів Європарламенту.

Автор: 

авіація (4153) Європарламент (1054) росія (65934) літак (2938) крадіжка (661) Євросоюз (13635)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Чего вы мучаетесь? Вместе со штатами отключите им GPS, пусть полетают на своем Глонасс)))
показати весь коментар
05.05.2022 18:48
+16
Так может не требовать, а в суды уже начать подавать и не депутатам, а владельцам авиасудов? Врему уговоров и глубоких озабоченностей уже прошло
показати весь коментар
05.05.2022 18:45
+16
Вони не повернуть.
Треба одразу бити лаптем по бридкій пиці. Тоді тільки очухаються.
показати весь коментар
05.05.2022 18:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*Таке злодійство неприпустиме* - сказали вони, і пішли навипередки дзвонити в бункер
показати весь коментар
05.05.2022 18:44 Відповісти
🐔 русиш крадун в профиль
- А что он опять украл?
- Стырил юх и спрятал в жопу
показати весь коментар
05.05.2022 19:05 Відповісти
Так может не требовать, а в суды уже начать подавать и не депутатам, а владельцам авиасудов? Врему уговоров и глубоких озабоченностей уже прошло
показати весь коментар
05.05.2022 18:45 Відповісти
Ага, так вони їх і повернули 😏😏😏
Це ж тепер скрєпна весчЬ, стоїть така гарна, а ні на що більше не придатна. 😁😁😁
показати весь коментар
05.05.2022 18:46 Відповісти
Придатні на запчастини для мордору
показати весь коментар
05.05.2022 20:42 Відповісти
От завтра, точно завтра, всі літаки повернуть!!
показати весь коментар
05.05.2022 18:46 Відповісти
накладуть на кожну сідушку та й повернуть
показати весь коментар
05.05.2022 19:10 Відповісти
napičkajut vzryvčatkoju, kak v slučae s polskim bortom No.1...
Posle vozvraščenija pridetsia každyj litak razobratj saperam do gaek.
показати весь коментар
05.05.2022 19:54 Відповісти
ЄС-чави бункерного смердючого клопа...
показати весь коментар
05.05.2022 18:47 Відповісти
Відповідь параші: "А то чё???"
показати весь коментар
05.05.2022 18:48 Відповісти
a ni che - delo ne v litakah - eto prosto predlog....
показати весь коментар
05.05.2022 19:01 Відповісти
Відповідь ЄС: "А то позаарештовуємо всі ваші маєтки та судна за кордоном!"
показати весь коментар
05.05.2022 19:32 Відповісти
Рюські: а у нас есть сармат и мы превратим вашу гейропу в радиоактивный пепел.
показати весь коментар
05.05.2022 20:36 Відповісти
Чего вы мучаетесь? Вместе со штатами отключите им GPS, пусть полетают на своем Глонасс)))
показати весь коментар
05.05.2022 18:48 Відповісти
Вони не повернуть.
Треба одразу бити лаптем по бридкій пиці. Тоді тільки очухаються.
показати весь коментар
05.05.2022 18:49 Відповісти
ха.ха.ха.
показати весь коментар
05.05.2022 18:52 Відповісти
Дед с бункера над вами посмеялся. Зачем вы на ********* отправляли свои самолеты? История вас ничему не научила?
показати весь коментар
05.05.2022 18:55 Відповісти
предлагаю взамен самолетов перестать принимать суда росийских компаний и компаний, в которых конечными бенифициарами являются граждане рф.
показати весь коментар
05.05.2022 18:55 Відповісти
" Отдай самолеты, дурак ! " (с)

показати весь коментар
05.05.2022 19:02 Відповісти
ЄС в лиці фріців і жабоїдів , за гроші євросоюзу, відкормили рашиста, продумали з ним плани окупації України , продумали як набивати кишені від продажі рашистських енергоносіїв ,але США ,та Англія з Польщею не дозволили їм це втілити в реальність.А літаків Євросуюзу не бачити найближчим часом так само, як Україні не бачити членства в ЄС, частина котрого до тепер контролюється куйлом.
показати весь коментар
05.05.2022 19:04 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 19:06 Відповісти
хіба не можна подати в суд і конфіскувати майно мордора, нафту, газ і т.д.
за цих кілька місяців уже був би якийсь прогрес
показати весь коментар
05.05.2022 19:09 Відповісти
Операція Експропріація "недружєствєнних самальотов"
показати весь коментар
05.05.2022 19:11 Відповісти
Підпишіть з кацапами угоду і надайте особливий статус тим літакам!
показати весь коментар
05.05.2022 19:18 Відповісти
А не можна їх дистанційно, як ті комбайни, деактивувати? (бажано у повітрі)
показати весь коментар
05.05.2022 19:21 Відповісти
Думаю якщо повернуть то без унітазів.
показати весь коментар
05.05.2022 20:06 Відповісти
 
 