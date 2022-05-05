У ЄC закликали Росію негайно повернути вкрадені літаки

Депутати Європарламенту вимагають від Росії повернути вкрадені літаки і закликають ЄС посилити санкції проти морського сектора Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Європарламенту.

Депутати Європарламенту стурбовані серйозним впливом війни на авіаційний сектор, висловлюючи жаль з приводу того, що Росія, явно порушуючи правила міжнародної цивільної авіації, змусила літаки, орендовані в іноземних компаній, перереєструватися в російському авіареєстрі.

"Таке злодійство неприпустиме", — кажуть євродепутати, вимагаючи негайно повернути ці літаки їхнім законним власникам.

Резолюція також закликає до ЄС ще більше посилити санкції проти російського морського сектора і відмовити в допуску суден, які пришвартувалися в Росії на шляху до ЄС, заходити в порти Європейського Союзу.

Читайте також: Євросоюз включив 21 російську авіакомпанію до списку небезпечних для польотів

Крім того, всім суднам, які хочуть зупинитися в порту ЄС, слід заборонити заправлятися в російських портах, уточнюється в тексті.

За словами депутатів Європарламенту, рішення Європейської Ради різко скоротити фінансування військової мобільності було "помилкою, яка підриває європейську безпеку". Вони закликають комісію знайти рішення для значного збільшення бюджету військової мобільності в рамках програми Connected Europe Facility.

"ЄС має допомогти державам-членам розвивати інфраструктуру подвійного призначення і транспортні з'єднання всередині ЄС, а також із Західними Балканами, Молдовою, Грузією та Україною", — сказано в повідомленні.

Читайте: Путін дав дозвіл авіакомпаніям РФ забирати іноземні літаки, що перебувають у лізингу

Депутати Європарламенту також закликають країни ЄС підтримати готелі та служби короткострокової оренди в ЄС, які приймають українських біженців.

Вони просять комісію створити тимчасову фінансову програму ЄС для підтримки туристичних компаній, які наймають на роботу тих, хто рятується від війни.

"Пандемія COVID-19 і поточна війна показали, що необхідно терміново створити Агентство ЄС з туризму і Європейський механізм управління кризовими ситуаціями, щоб адекватно і швидко реагувати на кризи великого масштабу, такі як пандемії, війни, гуманітарні кризи й наслідки зміни клімату", — наголошується в публікації за результатами висновків депутатів Європарламенту.