Россия высылает 7 сотрудников посольства Дании
Министерство иностранных дел России объявило о выдворении семи сотрудников посольства Дании в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД РФ.
Решение принято в связи с тем, что 5 апреля Копенгаген решил выслать 15 сотрудников посольства России в Дании и Торгового представительства России в Копенгагене, а также посредством предоставления Данией военной помощи Украине.
"В ответ семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены "persona nоn grata". Им следует покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломата датской дипмиссии", - говорится в заявлении МИД РФ.
Накануне Россия отменила возможность безвизового въезда для владельцев дипломатических паспортов и упрощенное получение виз для чиновников и журналистов почти всех стран Европы.
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