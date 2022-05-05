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Россия высылает 7 сотрудников посольства Дании

данія

Министерство иностранных дел России объявило о выдворении семи сотрудников посольства Дании в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД РФ.

Решение принято в связи с тем, что 5 апреля Копенгаген решил выслать 15 сотрудников посольства России в Дании и Торгового представительства России в Копенгагене, а также посредством предоставления Данией военной помощи Украине.

"В ответ семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены "persona nоn grata". Им следует покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломата датской дипмиссии", - говорится в заявлении МИД РФ.

Накануне Россия отменила возможность безвизового въезда для владельцев дипломатических паспортов и упрощенное получение виз для чиновников и журналистов почти всех стран Европы.

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Дания (593) посольство (1084) россия (96095)


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Перестануть отримувати бойові?
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05.05.2022 19:03 Ответить
Яка сумна новина, особливо для руцькіх засранців.
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05.05.2022 19:05 Ответить
росийская Федирация.Никакой россии не существует.
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05.05.2022 19:13 Ответить
Нет такого образованичюя на карте мира,как русская Республика.Этого гавна на карте мира нет.
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05.05.2022 19:15 Ответить
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05.05.2022 19:23 Ответить
Дацькі дипломати мабудь дуже сумуватимуть за цією купою гною...
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05.05.2022 20:08 Ответить
Вот они обрадовались наверное! Домой в Данию поедут.
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05.05.2022 20:15 Ответить
 
 