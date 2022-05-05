Росія висилає 7 співробітників посольства Данії

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про видворення семи співробітників посольства Данії у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 5 квітня Копенгаген вирішив вислати 15 співробітників посольства Росії в Данії і Торгового представництва Росії в Копенгагені, а також через надання Данією військової допомоги Україні.

"У відповідь сім співробітників посольства Королівства Данія в Російській Федерації оголошені "persona nоn grata". Їм слід залишити територію країни у двотижневий термін. Також відмовлено у візі дипломату данської дипмісії", - сказано в заяві МЗС РФ.

Напередодні Росія скасувала можливість безвізового в’їзду для власників дипломатичних паспортів і спрощене отримання віз для посадовців і журналістів з майже всіх країн Європи.

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