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Новини
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Росія висилає 7 співробітників посольства Данії

данія

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про видворення семи співробітників посольства Данії у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 5 квітня Копенгаген вирішив вислати 15 співробітників посольства Росії в Данії і Торгового представництва Росії в Копенгагені, а також через надання Данією військової допомоги Україні.

"У відповідь сім співробітників посольства Королівства Данія в Російській Федерації оголошені "persona nоn grata". Їм слід залишити територію країни у двотижневий термін. Також відмовлено у візі дипломату данської дипмісії", - сказано в заяві МЗС РФ.

Напередодні Росія скасувала можливість безвізового в’їзду для власників дипломатичних паспортів і спрощене отримання віз для посадовців і журналістів з майже всіх країн Європи.

Читайте також: Данія висилає з країни 15 дипломатів РФ, - МЗС

Автор: 

Данія (784) посольство (947) росія (65934)


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Перестануть отримувати бойові?
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05.05.2022 19:03 Відповісти
Яка сумна новина, особливо для руцькіх засранців.
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05.05.2022 19:05 Відповісти
росийская Федирация.Никакой россии не существует.
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05.05.2022 19:13 Відповісти
Нет такого образованичюя на карте мира,как русская Республика.Этого гавна на карте мира нет.
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05.05.2022 19:15 Відповісти
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05.05.2022 19:23 Відповісти
Дацькі дипломати мабудь дуже сумуватимуть за цією купою гною...
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05.05.2022 20:08 Відповісти
Вот они обрадовались наверное! Домой в Данию поедут.
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05.05.2022 20:15 Відповісти
 
 