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Новости Война
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Российские оккупанты обстреливают Донецкую область: Сегодня ранены 25 гражданских

донеччина

В результате обстрела Донецкой области ранения получили 25 гражданских лиц.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"5 мая в результате российского авиаракетного удара по Краматорску ранения получили 25 горожан. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Лимане и двух погибших ранее - во Часовом Яру и Новомихайловке.

Кроме того, в Бахмуте умер один человек, раненный в Луганской области. Еще 5 раненых в Луганской области получили в Бахмуте медицинскую помощь.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российские оккупанты нанесли авиаудар по Святогорской лавре на Донетчине, ранены семь гражданских, - Офис Генпрокурора

Донецкая область (9950) Кириленко Павел (638)


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Что за терминология странная? Алле, Цензор, вы в Украины или где? Что за кафиры? По Корану мы тоже кафиры, так что это не в ту степь. Не, что рашисты и это тоже, и так понятно, а нельзя на украинском или русском то же самое?
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05.05.2022 22:03 Ответить
 
 