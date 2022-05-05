Российские оккупанты обстреливают Донецкую область: Сегодня ранены 25 гражданских

В результате обстрела Донецкой области ранения получили 25 гражданских лиц.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"5 мая в результате российского авиаракетного удара по Краматорску ранения получили 25 горожан. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Лимане и двух погибших ранее - во Часовом Яру и Новомихайловке.

Кроме того, в Бахмуте умер один человек, раненный в Луганской области. Еще 5 раненых в Луганской области получили в Бахмуте медицинскую помощь.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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