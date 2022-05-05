Російські окупанти обстрілюють Донеччину: Сьогодні поранено 25 цивільних
Внаслідок обстрілу Донеччини поранення отримали 25 цивільних осіб.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"5 травня внаслідок російського авіаракетного удару по Краматорську поранення отримали 25 містян. Також вдалося уточнити інформацію про одного пораненого у Лимані та двох людей, які загинули раніше – у Часовому Ярі та Новомихайлівці.
Крім того, у Бахмуті померла одна людина, поранена на Луганщині. Ще 5 поранених у Луганській області отримали в Бахмуті медичну допомогу.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
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Mad Elephant
показати весь коментар05.05.2022 22:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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