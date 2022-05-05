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Новини Війна
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Російські окупанти обстрілюють Донеччину: Сьогодні поранено 25 цивільних

донеччина

Внаслідок обстрілу Донеччини поранення отримали 25 цивільних осіб.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"5 травня внаслідок російського авіаракетного удару по Краматорську поранення отримали 25 містян. Також вдалося уточнити інформацію про одного пораненого у Лимані та двох людей, які загинули раніше – у Часовому Ярі та Новомихайлівці.

Крім того, у Бахмуті померла одна людина, поранена на Луганщині. Ще 5 поранених у Луганській області отримали в Бахмуті медичну допомогу.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі на Донеччині, поранено сімох цивільних, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Донецька область (8781) Кириленко Павло (907)


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Что за терминология странная? Алле, Цензор, вы в Украины или где? Что за кафиры? По Корану мы тоже кафиры, так что это не в ту степь. Не, что рашисты и это тоже, и так понятно, а нельзя на украинском или русском то же самое?
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05.05.2022 22:03 Відповісти
 
 