Російські окупанти обстрілюють Донеччину: Сьогодні поранено 25 цивільних

Внаслідок обстрілу Донеччини поранення отримали 25 цивільних осіб.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"5 травня внаслідок російського авіаракетного удару по Краматорську поранення отримали 25 містян. Також вдалося уточнити інформацію про одного пораненого у Лимані та двох людей, які загинули раніше – у Часовому Ярі та Новомихайлівці.



Крім того, у Бахмуті померла одна людина, поранена на Луганщині. Ще 5 поранених у Луганській області отримали в Бахмуті медичну допомогу.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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