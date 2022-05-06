Действия России в Украине будут признаны военными преступлениями, - ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения, которые могут быть признаны военными преступлениями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН в четверг сказала Верховный комиссар Мишель Бачелет.

"Миссия УВКПЧ продолжает проверку заявлений о нарушении международного права прав человека и международного гуманитарного права. В контексте вооруженного нападения российской федерации на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями", - отметила она.

Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатр в Мариуполе, железнодорожный вокзал в Краматорске, жилых массивов в Одессе и т.д.

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Бачелет добавила, что ее команда посетила Бучу, где зафиксировала многочисленные факты гибели гражданского населения, внесудебных казней мужчин, изнасилования женщин, похищения людей.

По словам Верховного комиссара, ее команда на месте разговаривает с жертвами и свидетелями нарушений.

Большинство смертей, по ее данным, вызваны обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системами залпового огня, ракетными и воздушными ударами, местами по гражданским стреляют снайперы.

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Бачелет напомнила, что даже в день визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским был обстрел города двумя ракетами, во время которого погибла журналистка.