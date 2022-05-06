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Новости Агрессия России против Украины Война
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Действия России в Украине будут признаны военными преступлениями, - ООН

буча

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения, которые могут быть признаны военными преступлениями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН в четверг сказала Верховный комиссар Мишель Бачелет.

"Миссия УВКПЧ продолжает проверку заявлений о нарушении международного права прав человека и международного гуманитарного права. В контексте вооруженного нападения российской федерации на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями", - отметила она.

Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатр в Мариуполе, железнодорожный вокзал в Краматорске, жилых массивов в Одессе и т.д.

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Бачелет добавила, что ее команда посетила Бучу, где зафиксировала многочисленные факты гибели гражданского населения, внесудебных казней мужчин, изнасилования женщин, похищения людей.

По словам Верховного комиссара, ее команда на месте разговаривает с жертвами и свидетелями нарушений.

Большинство смертей, по ее данным, вызваны обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системами залпового огня, ракетными и воздушными ударами, местами по гражданским стреляют снайперы.

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Бачелет напомнила, что даже в день визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским был обстрел города двумя ракетами, во время которого погибла журналистка.

Автор: 

ООН (4189) права человека (990) Бачелет Мишель (13) военные преступления (1450)


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Топ комментарии
+17
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06.05.2022 02:11 Ответить
+6
Мариуполь - это незаживающая рана навсегда, за 72 дня войны этот цветущий город превратился в гетто, а жизнь его жителей сведена к животным инстинктам. Кто ответит за судьбу Мариуполя?
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06.05.2022 08:37 Ответить
+5
Найкращі ліки кацапам, це голодомор.
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06.05.2022 01:51 Ответить
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Найкращі ліки кацапам, це голодомор.
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06.05.2022 01:51 Ответить
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06.05.2022 02:11 Ответить
Коли, через років сто?
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06.05.2022 08:03 Ответить
Через двісті...
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06.05.2022 11:35 Ответить
Мариуполь - это незаживающая рана навсегда, за 72 дня войны этот цветущий город превратился в гетто, а жизнь его жителей сведена к животным инстинктам. Кто ответит за судьбу Мариуполя?
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06.05.2022 08:37 Ответить
избиратели зеленского?
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06.05.2022 12:01 Ответить
А Харьков? А Сумщина, Черниговщина, а а люди, убитые на Киевщине? Кацапы не должны существовать вобще!!
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06.05.2022 19:18 Ответить
Признают они, так а толку??? никакого наказания не будет??? бесполезная организация!
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06.05.2022 09:10 Ответить
Цензор - это единственный украинский источник информации, который я читаю.

В заголовке указана фактически цитата заявления представителя ООН - будут признаны

А в статье ключевые слова - могут быть признаны

Зачем себя так закапывать?
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06.05.2022 10:13 Ответить
є таке явище - ефект заголовка називається...
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06.05.2022 11:55 Ответить
Да понятно, что нужно привлечь читателя

Но мне кажется, что в сложившейся ситуации лишних усилий не требуется, новости важны как никогда

А вот репутация издания стоит дорого.
Этот прием используют издания, сами знаете какого уровня. Но даже они, как правило используют эффект недосказанности или двойного прочтения в заголовке.
В данном же случае мягко говоря .... Если напишу, что обман - 100% забанят
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06.05.2022 14:45 Ответить
Признають. Коли рак свисне и довбенька зацвiте.
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06.05.2022 17:00 Ответить
Толку с того ООН, як з козла - молока
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06.05.2022 19:19 Ответить
 
 