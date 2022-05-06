Дії Росії в Україні будуть визнані воєнними злочинами, - ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) збирає в Україні свідчення та докази порушень, вчинених під час російського вторгнення, що можуть бути визнані воєнними злочинами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Ради Безпеки ООН у четвер сказала Верховний комісар Мішель Бачелет.

"Місія УВКПЛ продовжує перевірку заяв про порушення міжнародного права прав людини й міжнародного гуманітарного права. У контексті збройного нападу російської федерації на Україну багато з цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути визнані воєнними злочинами", - зазначила вона.

Ідеться про численні випадки загибелі цивільних осіб, зокрема через напади на лікарню, драмтеатр у Маріуполі, залізничний вокзал у Краматорську, житлові масиви в Одесі тощо.

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Бачелет додала, що її команда відвідала Бучу, де зафіксувала численні факти загибелі цивільного населення, позасудових страт чоловіків, ґвалтування жінок, викрадення людей.

За словами Верховного комісара, її команда на місці спілкується з жертвами та свідками порушень.

Більшість смертей, за її даними, спричинено обстрілами важкої артилерії, реактивними системи залпового вогню, ракетними та повітряними ударами, подекуди по цивільних стріляють снайпери.

Бачелет нагадала, що навіть у день візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Київ для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським було вчинено обстріл міста двома ракетами, під час якого загинула журналістка.

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