УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13563 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 076 14

Дії Росії в Україні будуть визнані воєнними злочинами, - ООН

буча

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) збирає в Україні свідчення та докази порушень, вчинених під час російського вторгнення, що можуть бути визнані воєнними злочинами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Ради Безпеки ООН у четвер сказала Верховний комісар Мішель Бачелет.

"Місія УВКПЛ продовжує перевірку заяв про порушення міжнародного права прав людини й міжнародного гуманітарного права. У контексті збройного нападу російської федерації на Україну багато з цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути визнані воєнними злочинами", - зазначила вона.

Ідеться про численні випадки загибелі цивільних осіб, зокрема через напади на лікарню, драмтеатр у Маріуполі, залізничний вокзал у Краматорську, житлові масиви в Одесі тощо.

Також читайте: Венедіктова свідчила про воєнні злочини РФ в Україні на слуханні Гельсінської комісії Конгресу США. ФОТО

Бачелет додала, що її команда відвідала Бучу, де зафіксувала численні факти загибелі цивільного населення, позасудових страт чоловіків, ґвалтування жінок, викрадення людей.

За словами Верховного комісара, її команда на місці спілкується з жертвами та свідками порушень.

Більшість смертей, за її даними, спричинено обстрілами важкої артилерії, реактивними системи залпового вогню, ракетними та повітряними ударами, подекуди по цивільних стріляють снайпери.

Бачелет нагадала, що навіть у день візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Київ для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським було вчинено обстріл міста двома ракетами, під час якого загинула журналістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН розслідує 24 випадки використання РФ касетних боєприпасів

Автор: 

ООН (3374) права людини (613) Бачелет Мішель (13) воєнні злочини (1875)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
06.05.2022 02:11 Відповісти
+6
Мариуполь - это незаживающая рана навсегда, за 72 дня войны этот цветущий город превратился в гетто, а жизнь его жителей сведена к животным инстинктам. Кто ответит за судьбу Мариуполя?
показати весь коментар
06.05.2022 08:37 Відповісти
+5
Найкращі ліки кацапам, це голодомор.
показати весь коментар
06.05.2022 01:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найкращі ліки кацапам, це голодомор.
показати весь коментар
06.05.2022 01:51 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 02:11 Відповісти
Коли, через років сто?
показати весь коментар
06.05.2022 08:03 Відповісти
Через двісті...
показати весь коментар
06.05.2022 11:35 Відповісти
Мариуполь - это незаживающая рана навсегда, за 72 дня войны этот цветущий город превратился в гетто, а жизнь его жителей сведена к животным инстинктам. Кто ответит за судьбу Мариуполя?
показати весь коментар
06.05.2022 08:37 Відповісти
избиратели зеленского?
показати весь коментар
06.05.2022 12:01 Відповісти
А Харьков? А Сумщина, Черниговщина, а а люди, убитые на Киевщине? Кацапы не должны существовать вобще!!
показати весь коментар
06.05.2022 19:18 Відповісти
Признают они, так а толку??? никакого наказания не будет??? бесполезная организация!
показати весь коментар
06.05.2022 09:10 Відповісти
Цензор - это единственный украинский источник информации, который я читаю.

В заголовке указана фактически цитата заявления представителя ООН - будут признаны

А в статье ключевые слова - могут быть признаны

Зачем себя так закапывать?
показати весь коментар
06.05.2022 10:13 Відповісти
є таке явище - ефект заголовка називається...
показати весь коментар
06.05.2022 11:55 Відповісти
Да понятно, что нужно привлечь читателя

Но мне кажется, что в сложившейся ситуации лишних усилий не требуется, новости важны как никогда

А вот репутация издания стоит дорого.
Этот прием используют издания, сами знаете какого уровня. Но даже они, как правило используют эффект недосказанности или двойного прочтения в заголовке.
В данном же случае мягко говоря .... Если напишу, что обман - 100% забанят
показати весь коментар
06.05.2022 14:45 Відповісти
Признають. Коли рак свисне и довбенька зацвiте.
показати весь коментар
06.05.2022 17:00 Відповісти
Толку с того ООН, як з козла - молока
показати весь коментар
06.05.2022 19:19 Відповісти
 
 