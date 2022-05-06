Дії Росії в Україні будуть визнані воєнними злочинами, - ООН
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) збирає в Україні свідчення та докази порушень, вчинених під час російського вторгнення, що можуть бути визнані воєнними злочинами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Ради Безпеки ООН у четвер сказала Верховний комісар Мішель Бачелет.
"Місія УВКПЛ продовжує перевірку заяв про порушення міжнародного права прав людини й міжнародного гуманітарного права. У контексті збройного нападу російської федерації на Україну багато з цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути визнані воєнними злочинами", - зазначила вона.
Ідеться про численні випадки загибелі цивільних осіб, зокрема через напади на лікарню, драмтеатр у Маріуполі, залізничний вокзал у Краматорську, житлові масиви в Одесі тощо.
Бачелет додала, що її команда відвідала Бучу, де зафіксувала численні факти загибелі цивільного населення, позасудових страт чоловіків, ґвалтування жінок, викрадення людей.
За словами Верховного комісара, її команда на місці спілкується з жертвами та свідками порушень.
Більшість смертей, за її даними, спричинено обстрілами важкої артилерії, реактивними системи залпового вогню, ракетними та повітряними ударами, подекуди по цивільних стріляють снайпери.
Бачелет нагадала, що навіть у день візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Київ для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським було вчинено обстріл міста двома ракетами, під час якого загинула журналістка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В заголовке указана фактически цитата заявления представителя ООН - будут признаны
А в статье ключевые слова - могут быть признаны
Зачем себя так закапывать?
Но мне кажется, что в сложившейся ситуации лишних усилий не требуется, новости важны как никогда
А вот репутация издания стоит дорого.
Этот прием используют издания, сами знаете какого уровня. Но даже они, как правило используют эффект недосказанности или двойного прочтения в заголовке.
В данном же случае мягко говоря .... Если напишу, что обман - 100% забанят