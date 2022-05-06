Большинство российских сухопутных войск, направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север, - Пентагон.
Основные силы войск РФ, брошенные ранее на Мариуполь, сейчас отведены к северу от города, который продолжает терпеть постоянные авиационные и артиллерийские удары.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.
"В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск – сухопутных войск – которые были направлены в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север", – рассказал Кирби.
По его словам, сейчас в городе и окрестностях сосредоточено "небольшое количество" российских войск, что примерно равно "паре батальонных тактических групп".
Спикер Пентагона добавил, что россияне в большинстве своем атакуют, нанося авиационных и артиллерийских ударов по Мариуполю и окрестностям, а также по заводу "Азовсталь".
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БОМБЕЖКА ИЛИ ЧТО ТО ЕЩЕ. АЗОВУ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ ВПЛОТЬ ДО ОМП.
СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins · РФ втратила ще один фрегат
Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.
Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".
PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.
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