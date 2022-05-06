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Новости Агрессия России против Украины Война
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Большинство российских сухопутных войск, направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север, - Пентагон.

рф

Основные силы войск РФ, брошенные ранее на Мариуполь, сейчас отведены к северу от города, который продолжает терпеть постоянные авиационные и артиллерийские удары.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

"В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск – сухопутных войск – которые были направлены в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север", – рассказал Кирби.

По его словам, сейчас в городе и окрестностях сосредоточено "небольшое количество" российских войск, что примерно равно "паре батальонных тактических групп".

Спикер Пентагона добавил, что россияне в большинстве своем атакуют, нанося авиационных и артиллерийских ударов по Мариуполю и окрестностям, а также по заводу "Азовсталь".

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армия РФ (19633) Мариуполь (5724) Пентагон (1468) Кирби Джон (452)


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пішли далі , а це погано....
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06.05.2022 09:35 Ответить
Боятся по своим попасть авиаударами вот и отогнали от Мариуполя колону камикадзе.
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06.05.2022 07:13 Ответить
Хоча б недолюдки, котрі "висунулися" на схід, повиздихали в дорозі.
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06.05.2022 08:25 Ответить
И уже частично утилизированы.
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06.05.2022 09:20 Ответить
ВОЗМОЖНО АГРЕССОР ХОЧЕТ СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ . СКОРЕЙ ВСЕГО НАЧНЕТСЯ АРТОБСТРЕЛ И
БОМБЕЖКА ИЛИ ЧТО ТО ЕЩЕ. АЗОВУ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ ВПЛОТЬ ДО ОМП.
СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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06.05.2022 10:28 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXYNv8VtUYwHV6-f1aXKjH7yZO2s77qWeXDqVMX7k7bgsuf0oSKzDunxGGr6l6juL-N0y-acb5pvEYKpRoEtK5ZzzzJlw-AbnJOyyaQeGOcixc1B0lxSnx4NWb6dAayIzY&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins · РФ втратила ще один фрегат

Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.

Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".

PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.



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3 Comments
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06.05.2022 11:54 Ответить
 
 