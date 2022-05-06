Більшість російських сухопутних військ, які були спрямовані в Маріуполь, відійшли та висунулися на північ, - Пентагон
Основні сили військ РФ, кинуті раніше на Маріуполь, зараз відведені на північ від міста, яке продовжує зазнавати постійних авіаційних і артилерійських ударів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.
"Загалом, за нашими оцінками, більшість російських військ – сухопутних військ – які були спрямовані в Маріуполь, відійшли та висунулися на північ", - розповів Кірбі.
За його словами, зараз у місті та околицях зосереджена "невелика кількість" російських військ, що приблизно дорівнює "парі батальйонних тактичних груп".
Речник Пентагону додав, що росіяни здебільшого атакують, завдаючи авіаційних і артилерійських ударів по Маріуполю й околицях, а також по заводу "Азовсталь".
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БОМБЕЖКА ИЛИ ЧТО ТО ЕЩЕ. АЗОВУ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ ВПЛОТЬ ДО ОМП.
СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins · РФ втратила ще один фрегат
Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.
Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".
PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.
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