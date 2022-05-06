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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Більшість російських сухопутних військ, які були спрямовані в Маріуполь, відійшли та висунулися на північ, - Пентагон

рф

Основні сили військ РФ, кинуті раніше на Маріуполь, зараз відведені на північ від міста, яке продовжує зазнавати постійних авіаційних і артилерійських ударів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

"Загалом, за нашими оцінками, більшість російських військ – сухопутних військ – які були спрямовані в Маріуполь, відійшли та висунулися на північ", - розповів Кірбі.

За його словами, зараз у місті та околицях зосереджена "невелика кількість" російських військ, що приблизно дорівнює "парі батальйонних тактичних груп".

Речник Пентагону додав, що росіяни здебільшого атакують, завдаючи авіаційних і артилерійських ударів по Маріуполю й околицях, а також по заводу "Азовсталь".

Також читайте: Через спротив українців війська РФ не досягли бажаного прогресу на Донбасі та півдні України, - Пентагон

Автор: 

армія рф (17784) Маріуполь (3243) Пентагон (1436) Кірбі Джон (526)


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пішли далі , а це погано....
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06.05.2022 09:35 Відповісти
Боятся по своим попасть авиаударами вот и отогнали от Мариуполя колону камикадзе.
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06.05.2022 07:13 Відповісти
Хоча б недолюдки, котрі "висунулися" на схід, повиздихали в дорозі.
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06.05.2022 08:25 Відповісти
И уже частично утилизированы.
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06.05.2022 09:20 Відповісти
ВОЗМОЖНО АГРЕССОР ХОЧЕТ СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ . СКОРЕЙ ВСЕГО НАЧНЕТСЯ АРТОБСТРЕЛ И
БОМБЕЖКА ИЛИ ЧТО ТО ЕЩЕ. АЗОВУ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ ВПЛОТЬ ДО ОМП.
СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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06.05.2022 10:28 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXYNv8VtUYwHV6-f1aXKjH7yZO2s77qWeXDqVMX7k7bgsuf0oSKzDunxGGr6l6juL-N0y-acb5pvEYKpRoEtK5ZzzzJlw-AbnJOyyaQeGOcixc1B0lxSnx4NWb6dAayIzY&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins · РФ втратила ще один фрегат

Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.

Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".

PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.



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3 Comments
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06.05.2022 11:54 Відповісти
 
 