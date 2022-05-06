Більшість російських сухопутних військ, які були спрямовані в Маріуполь, відійшли та висунулися на північ, - Пентагон

Основні сили військ РФ, кинуті раніше на Маріуполь, зараз відведені на північ від міста, яке продовжує зазнавати постійних авіаційних і артилерійських ударів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

"Загалом, за нашими оцінками, більшість російських військ – сухопутних військ – які були спрямовані в Маріуполь, відійшли та висунулися на північ", - розповів Кірбі.

За його словами, зараз у місті та околицях зосереджена "невелика кількість" російських військ, що приблизно дорівнює "парі батальйонних тактичних груп".

Речник Пентагону додав, що росіяни здебільшого атакують, завдаючи авіаційних і артилерійських ударів по Маріуполю й околицях, а також по заводу "Азовсталь".

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