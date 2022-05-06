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Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, жертв нет, - Резниченко

обстріл

В ночь на пятницу оккупанты обстреляли населенные пункты Днепропетровской области, жертв нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале в пятницу утром.

"Ночь беспокойная. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы. Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал. В Покровской громаде "прилет" ракеты." Попала в поле. Людей не зацепило", - написал глава ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли из "Градов" два села на Днепропетровщине, повреждено несколько десятков жилых домов, - ОВА. ФОТО

обстрел (27760) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4066)


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- Скажіть будь ласка, з чим би ви могли зрівняти ******* росію?
- Із землею.
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06.05.2022 08:33 Ответить
До перемоги ще як до неба, а зелені гівнюки вже на ній піаряться аж свистить.
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06.05.2022 08:41 Ответить
А де знамениті гаубиці 777
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06.05.2022 08:53 Ответить
А ти з якою метою цікавишся?
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06.05.2022 09:42 Ответить
на всіх не вистачає (я про русню))))...
(десь ото 777 мабудь є...і добре працюють)
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06.05.2022 09:48 Ответить
Знамениті гаубиці 777 там, де і мають бути. А якщо Вас цікавлять гаубиці в Україні, то запитайте Володимира Зеленського, який мав за три роки наробити аналонгів тисячі, тим більше грошей було достатньо і проекти були гарні, наприколад "Богдана". То які претензії до США та інших країн? У них є свої проблеми і свіої народи, які вони мають захищати, а тут вибрали "Я не втік", то і всі питання до нього і тих, хто вибирав.
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06.05.2022 16:35 Ответить
Yuri Gromov А вы з якою метою ставити це питання
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06.05.2022 09:51 Ответить
 
 