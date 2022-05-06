Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, жертв нет, - Резниченко

В ночь на пятницу оккупанты обстреляли населенные пункты Днепропетровской области, жертв нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале в пятницу утром.

"Ночь беспокойная. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы. Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал. В Покровской громаде "прилет" ракеты." Попала в поле. Людей не зацепило", - написал глава ОВА.

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