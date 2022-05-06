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Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, жертв немає, - Резніченко

обстріл

У ніч проти п'ятниці окупанти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області, жертв немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

"Ніч неспокійна. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони. Поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав. У Покровській громаді "приліт" ракети. Втрапила у поле. Людей не зачепило", - написав голова ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із "Градів" два села на Дніпропетровщині, пошкоджено кілька десятків житлових будинків, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (29082) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3846)


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- Скажіть будь ласка, з чим би ви могли зрівняти ******* росію?
- Із землею.
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06.05.2022 08:33 Відповісти
До перемоги ще як до неба, а зелені гівнюки вже на ній піаряться аж свистить.
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06.05.2022 08:41 Відповісти
А де знамениті гаубиці 777
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06.05.2022 08:53 Відповісти
А ти з якою метою цікавишся?
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06.05.2022 09:42 Відповісти
на всіх не вистачає (я про русню))))...
(десь ото 777 мабудь є...і добре працюють)
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06.05.2022 09:48 Відповісти
Знамениті гаубиці 777 там, де і мають бути. А якщо Вас цікавлять гаубиці в Україні, то запитайте Володимира Зеленського, який мав за три роки наробити аналонгів тисячі, тим більше грошей було достатньо і проекти були гарні, наприколад "Богдана". То які претензії до США та інших країн? У них є свої проблеми і свіої народи, які вони мають захищати, а тут вибрали "Я не втік", то і всі питання до нього і тих, хто вибирав.
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06.05.2022 16:35 Відповісти
Yuri Gromov А вы з якою метою ставити це питання
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06.05.2022 09:51 Відповісти
 
 