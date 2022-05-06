Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, жертв немає, - Резніченко

У ніч проти п'ятниці окупанти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області, жертв немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

"Ніч неспокійна. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони. Поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав. У Покровській громаді "приліт" ракети. Втрапила у поле. Людей не зачепило", - написав голова ОВА.

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