Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, жертв немає, - Резніченко
У ніч проти п'ятниці окупанти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області, жертв немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.
"Ніч неспокійна. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони. Поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав. У Покровській громаді "приліт" ракети. Втрапила у поле. Людей не зачепило", - написав голова ОВА.
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- Із землею.
(десь ото 777 мабудь є...і добре працюють)