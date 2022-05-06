РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11505 посетителей онлайн
Новости Война
1 487 5

223 ребенка погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ, - прокуратура

діти

По состоянию на утро 5 мая 2022 из-за вооруженной агрессии России погибли 223 ребенка и ранены еще 408.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Эти цифры не окончательны. Сейчас прокуратура уточняет данные в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской области – 17, в г. Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1607 учебных заведений. При этом 121 из них полностью разрушен.

Читайте также: 15-летний парень погиб в результате обстрела экопарка в Харьковской области, ранены трое человек, - Офис Гепрокурора

Автор: 

дети (6560) прокуратура (5032) смерть (9250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переможемо. Не забудемо. Помстимося.
показать весь комментарий
06.05.2022 08:58 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
06.05.2022 09:24 Ответить
Требо писати тут , що в Донецький області цифра не рахує кілька тисяч в Маріуполі , яких неможливо порахувати зараз , але й забувати неможливо . Тим більше , що там загиблих як усіх мирних жителів , так й дітей в рази більше ніж будь де разом узятих .

Бо коли в світи буде панувати думка , що це геноцид українців , то Буча це массові військові злочини . А ось Маріупіль це вже геноцид !
показать весь комментарий
06.05.2022 10:19 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2022 10:55 Ответить
А хто відповість за загиблих діток у Маріуполі ? росія - це однозначно. а зелена влада - за ненадання вчасно допомоги ! І хто їх. нещасних. порахує ... Тому ця статистика. це взагалі...
показать весь комментарий
06.05.2022 16:23 Ответить
 
 