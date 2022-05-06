223 ребенка погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ, - прокуратура
По состоянию на утро 5 мая 2022 из-за вооруженной агрессии России погибли 223 ребенка и ранены еще 408.
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Эти цифры не окончательны. Сейчас прокуратура уточняет данные в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской области – 17, в г. Киеве – 16, в Житомирской области – 15.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1607 учебных заведений. При этом 121 из них полностью разрушен.
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Бо коли в світи буде панувати думка , що це геноцид українців , то Буча це массові військові злочини . А ось Маріупіль це вже геноцид !