223 дитини загинули в Україні через збройну агресію РФ, - прокуратура
Станом на ранок 5 травня 2022 року через збройну агресію Росії загинули 223 дитини та поранені ще 408.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Ці цифри не є остаточними. Зараз прокуратура уточнює дані в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській області – 17, у м. Києві – 16, у Житомирській області – 15.
У результаті щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1607 навчальних закладів. При цьому 121 із них повністю зруйновано.
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Бо коли в світи буде панувати думка , що це геноцид українців , то Буча це массові військові злочини . А ось Маріупіль це вже геноцид !