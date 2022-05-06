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Новини Війна
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223 дитини загинули в Україні через збройну агресію РФ, - прокуратура

діти

Станом на ранок 5 травня 2022 року через збройну агресію Росії загинули 223 дитини та поранені ще 408.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Ці цифри не є остаточними. Зараз прокуратура уточнює дані в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській області – 17, у м. Києві – 16, у Житомирській області – 15.

У результаті щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1607 навчальних закладів. При цьому 121 із них повністю зруйновано.

Також читайте: "Росія навмисно веде війну, спрямовану на те, аби вбивати й тероризувати український народ", - Британія в ООН

Автор: 

діти (5140) прокуратура (3699) смерть (6777)


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06.05.2022 08:58 Відповісти
Царство Небесне...
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06.05.2022 09:24 Відповісти
Требо писати тут , що в Донецький області цифра не рахує кілька тисяч в Маріуполі , яких неможливо порахувати зараз , але й забувати неможливо . Тим більше , що там загиблих як усіх мирних жителів , так й дітей в рази більше ніж будь де разом узятих .

Бо коли в світи буде панувати думка , що це геноцид українців , то Буча це массові військові злочини . А ось Маріупіль це вже геноцид !
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06.05.2022 10:19 Відповісти
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06.05.2022 10:55 Відповісти
А хто відповість за загиблих діток у Маріуполі ? росія - це однозначно. а зелена влада - за ненадання вчасно допомоги ! І хто їх. нещасних. порахує ... Тому ця статистика. це взагалі...
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06.05.2022 16:23 Відповісти
 
 