Потопить "Москву" Украине помогла разведка США, - NYT

США предоставили Украине разведданные, которые помогли поразить российский крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили высокопоставленные американские чиновники в NYT.

NYT пишет, что сразу после удара представители администрации Байдена "скрупулезно молчали", отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве". Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун".

Официальные лица отказались уточнить, какую информацию передали.

Американский чиновник сообщил, что украинцы спрашивали американцев о корабле, плывущем в Черном море к югу от Одессы. Штаты идентифицировали его как "Москву" и подтвердили его местонахождение. Следовательно, украинские силы нацелились на корабль и нанесли удар без ведома США.

В то же время, по словам одного чиновника, "информация выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море".

Как заявили другие официальные лица, нет уверенности, что Украина могла поразить корабль без помощи США.

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