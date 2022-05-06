РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12955 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 482 51

Потопить "Москву" Украине помогла разведка США, - NYT

москва,крейсер

США предоставили Украине разведданные, которые помогли поразить российский крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили высокопоставленные американские чиновники в NYT.

NYT пишет, что сразу после удара представители администрации Байдена "скрупулезно молчали", отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве". Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун".

Официальные лица отказались уточнить, какую информацию передали.

Американский чиновник сообщил, что украинцы спрашивали американцев о корабле, плывущем в Черном море к югу от Одессы. Штаты идентифицировали его как "Москву" и подтвердили его местонахождение. Следовательно, украинские силы нацелились на корабль и нанесли удар без ведома США.

В то же время, по словам одного чиновника, "информация выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море".

Как заявили другие официальные лица, нет уверенности, что Украина могла поразить корабль без помощи США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Потопленный российский крейсер "Москва" стал собственностью Украины и музейным экспонатом № 2064, - Минобороны. ВИДЕО

крейсер (98) разведка (4193) США (27101) Черноморский флот РФ (1561)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Тепер США нам повинно допомгти захерячити кримскій міст!
показать весь комментарий
06.05.2022 09:51 Ответить
+17
Та знаємо уже,писали,а ще там був Пастор,
показать весь комментарий
06.05.2022 09:51 Ответить
+14
Розвідка США -велике дякую від усього ураЇнського народу,бо у нас ще було не на часі.
показать весь комментарий
06.05.2022 09:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та знаємо уже,писали,а ще там був Пастор,
показать весь комментарий
06.05.2022 09:51 Ответить
Вівсєврєте - просто "кораблік несмішльонний" послухався і пішов туди, куди послали.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:02 Ответить
Рашисты пишут, что как только их разведка доложила что
американцы передали ВСУ координаты "Москвы"...
...они сами сожгли ее чтобы лишить украинцев победы)
показать весь комментарий
06.05.2022 10:45 Ответить
Тепер США нам повинно допомгти захерячити кримскій міст!
показать весь комментарий
06.05.2022 09:51 Ответить
Его координаты и так известно❗👍
показать весь комментарий
06.05.2022 09:55 Ответить
Известно местонахождение , а координаты известны .
показать весь комментарий
06.05.2022 13:30 Ответить
Міст є на кожній мапі, нікуди не дінеться, розвіддані не потрібні, потрібно лише купа ракет для руйнування, а в ********** повно більш приорітетних цілей...
показать весь комментарий
06.05.2022 09:56 Ответить
Там треба знести хоча б один проліт, який проходить над фарватером. по якому ходять кораблі з Азовського у Чорне моря, й навпаки. Так можна вбити двох зайців - не будуть шастати по мосту й з одного моря у інше.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:20 Ответить
фарватер не можна блокувати...
показать весь комментарий
06.05.2022 11:16 Ответить
думаю нам наши мосты через Днепр важнее их мостов
показать весь комментарий
06.05.2022 10:15 Ответить
По нашим ане бьют не спрашивая.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:53 Ответить
США должны вступить в войну незамедлительно!!!
показать весь комментарий
06.05.2022 09:54 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2022 10:08 Ответить
так они и так уже воюют. ты шо , думал что такую вЯликую супЭрЭмперсую пабйЭдоносную второ-армию планеты могут ******* как свиней какие то "смешные селюковские хАхлы" ?
показать весь комментарий
06.05.2022 13:01 Ответить
А они могут ещё, помочь много раз , до полного, унижения, москальского металобрухту
показать весь комментарий
06.05.2022 09:54 Ответить
Розвідка США -велике дякую від усього ураЇнського народу,бо у нас ще було не на часі.
показать весь комментарий
06.05.2022 09:55 Ответить
Моя радость будет неописуема, если и с крымским мостом что то случится
показать весь комментарий
06.05.2022 09:56 Ответить
nu dyk ukrainskie byčki, zapuščenny v more s omeriganskix laboratorij uže svaji gryzut uporno...
показать весь комментарий
06.05.2022 12:22 Ответить
одного мене закачує від картини шторма на фото?
показать весь комментарий
06.05.2022 10:00 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2022 10:02 Ответить
https://kurs.com.ua/ua/novost/843194-pentagon-ssha-ne-peredavali-ukraine-dannie-s-koordinatami-flagmana-moskva?source=ukrnet А це?
показать весь комментарий
06.05.2022 10:04 Ответить
Так то аж коли було...
показать весь комментарий
06.05.2022 10:37 Ответить
Ага, ага, крейсер з купою ППО на борту, яке світиться як новорічна ялинка змогли побачити тільки США.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:06 Ответить
кочно это же корабик на 4 клетчкИ!
показать весь комментарий
06.05.2022 16:43 Ответить
Если США зафигачат крымский мост, мы согласны взять ответственность на себя .
показать весь комментарий
06.05.2022 10:06 Ответить
Просто сверху что-то упало. А чьё оно - нас там не было.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:09 Ответить
А что с Адмиралом Макаровым? В телеге везде пишут что потопили, а и на Украинской википедии статус затоплено ЗСУ. А официальной информации и подробностей негде нет?
показать весь комментарий
06.05.2022 10:12 Ответить
Кстати, да. Обидно, если окажется фейк.
показать весь комментарий
06.05.2022 11:13 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2022 13:03 Ответить
та хочь марсіани- головне результат
показать весь комментарий
06.05.2022 10:12 Ответить
вівьоврьоти..она утонула от возгоранія..бил хлопок..
показать весь комментарий
06.05.2022 10:14 Ответить
был хлопок .. от взрыва парового котла, ... опять .. самогон гнали ..
показать весь комментарий
06.05.2022 11:50 Ответить
Бредятина!
Ми сами виявили цей кораблик та відслідкували.
Американці тільки підтвердили що це справді "Москва".
І ось тоді ми і вирішили витрати на нього свої дві останні ракети.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:24 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2022 11:12 Ответить
Помилка на марці! Англійською наша країна пишеться Ukraine, а не Ukraina
показать весь комментарий
06.05.2022 11:46 Ответить
Претензії до Укрпошти:

показать весь комментарий
06.05.2022 12:04 Ответить
Esli vy n v kurse, - filatelisty vsegda s uma sxodiat iz-za takix pomilok na markax. Eto toljko vzvinčivaet ix stoimostj.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:25 Ответить
Американці дайте інформацію коли підводні човни ЧФ будуть завантажувати крилаті ракети на борт, щоби ЗСУ потопила їх "Нептунами" або "Гарпунами".
показать весь комментарий
06.05.2022 11:12 Ответить
Ну якщо вже пішла конспірологія, то ось іще одна версія знищення "москви"

Тієї ночі у повітряному просторі Румунії нібито літав EA-18G Growler - палубний літак радіоелектронної боротьби ВМС США. Стверджується, що саме він заглушив всю електроніку "москви" і дозволив "нептунам" безперешкодно долетіти до цілі та вразити її.
показать весь комментарий
06.05.2022 11:16 Ответить
Если московиты не ************* корпус "Москвы", то характер повреждений многое прояснит. Глубина там не большая.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:19 Ответить
нічого такоґо не було - *********** від шарія...
показать весь комментарий
06.05.2022 11:18 Ответить
США его и торпедировали, в Черном море три американские субмарины прямо сейсас
показать весь комментарий
06.05.2022 11:25 Ответить
пот типу : помер максим та хйу з ним"......
показать весь комментарий
06.05.2022 11:36 Ответить
"Нептун" способен поразить корабль водоизмещением 5 тысяч тонн.
А водоизмещение крейсера "Москва" было 11 тысяч тонн (11500).
Вопрос задачки: хватит ли мощности ракетам "Нептун",
если мимо проплывал/пролетал ещё кое-какой девайс ?
показать весь комментарий
06.05.2022 12:16 Ответить
Ответ задачки: 2 нептуна в борт показали, что более чем достаточно
показать весь комментарий
06.05.2022 12:57 Ответить
ну во первых ****** не по борту а сверху, во вторых, если бы ****** по борту корыто бы ушло на дно за считанные часы,а не горело бы пол суток, но помогла детонация БК, которая и нанесла фатальный ущерб корыту.

При любом раскладе - российский корабль пошёл на йух "в тёплые края"
показать весь комментарий
06.05.2022 13:07 Ответить
"високопоставлені американські чиновники в NYT" - оказались звиздоболами!
Пентагон опроверг эту информацию.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:55 Ответить
Американская разведка помогла Украине потопить российский флагманский корабль "Москва", утверждают официальные лица США
По их словам, в Пентагоне не знали заранее, что Украина собирается нанести удар по "Москве", и не участвовали в принятии решения о нанесении удара. США обмениваются с Украиной данными морской разведки, чтобы помочь ей защититься от нападения российских кораблей, добавили чиновники. https://t.me/horevica/2535
показать весь комментарий
06.05.2022 12:59 Ответить
съехали , то то херня, пабйЭдоносный символ ********** в чёрном море умножен на ноль и спущен под воду
показать весь комментарий
06.05.2022 13:09 Ответить
 
 