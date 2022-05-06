Потопить "Москву" Украине помогла разведка США, - NYT
США предоставили Украине разведданные, которые помогли поразить российский крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили высокопоставленные американские чиновники в NYT.
NYT пишет, что сразу после удара представители администрации Байдена "скрупулезно молчали", отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве". Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун".
Официальные лица отказались уточнить, какую информацию передали.
Американский чиновник сообщил, что украинцы спрашивали американцев о корабле, плывущем в Черном море к югу от Одессы. Штаты идентифицировали его как "Москву" и подтвердили его местонахождение. Следовательно, украинские силы нацелились на корабль и нанесли удар без ведома США.
В то же время, по словам одного чиновника, "информация выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море".
Как заявили другие официальные лица, нет уверенности, что Украина могла поразить корабль без помощи США.
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американцы передали ВСУ координаты "Москвы"...
...они сами сожгли ее чтобы лишить украинцев победы)
Ми сами виявили цей кораблик та відслідкували.
Американці тільки підтвердили що це справді "Москва".
І ось тоді ми і вирішили витрати на нього свої дві останні ракети.
Тієї ночі у повітряному просторі Румунії нібито літав EA-18G Growler - палубний літак радіоелектронної боротьби ВМС США. Стверджується, що саме він заглушив всю електроніку "москви" і дозволив "нептунам" безперешкодно долетіти до цілі та вразити її.
А водоизмещение крейсера "Москва" было 11 тысяч тонн (11500).
Вопрос задачки: хватит ли мощности ракетам "Нептун",
если мимо проплывал/пролетал ещё кое-какой девайс ?
При любом раскладе - российский корабль пошёл на йух "в тёплые края"
Пентагон опроверг эту информацию.
По их словам, в Пентагоне не знали заранее, что Украина собирается нанести удар по "Москве", и не участвовали в принятии решения о нанесении удара. США обмениваются с Украиной данными морской разведки, чтобы помочь ей защититься от нападения российских кораблей, добавили чиновники. https://t.me/horevica/2535