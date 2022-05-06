УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13491 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 482 51

Потопити "Москву" Україні допомогла розвідка США, - NYT

москва,крейсер

США надали Україні розвіддані, що допомогли уразити російський крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили високопоставлені американські чиновники в NYT

NYT пише, що відразу після удару представники адміністрації Байдена "скрупульозно мовчали", відмовляючись підтвердити навіть факт завдання удару по "Москві". Але останніми днями американські офіційні особи підтвердили, що дані з джерел американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет "Нептун".

Офіційні особи відмовилися уточнити, яку саме інформацію передали.

Американський чиновник повідомив, що українці питали американців про корабель, що пливе в Чорному морі на південь від Одеси. Штати ідентифікували його як "Москву" та підтвердили його місцезнаходження. Відтак українські сили націлилися на корабель і завдали удару без відома США.

Водночас, за словами одного чиновника, "інформація виходить за рамки простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі".

Як заявили інші офіційні особи, немає певності, що Україна могла уразити корабель без допомоги США.

Також дивіться: Потоплений російський крейсер "Москва" став власністю України та музейним експонатом № 2064, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

крейсер (89) розвідка (3880) США (23355) Чорноморський флот рф (625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Тепер США нам повинно допомгти захерячити кримскій міст!
показати весь коментар
06.05.2022 09:51 Відповісти
+17
Та знаємо уже,писали,а ще там був Пастор,
показати весь коментар
06.05.2022 09:51 Відповісти
+14
Розвідка США -велике дякую від усього ураЇнського народу,бо у нас ще було не на часі.
показати весь коментар
06.05.2022 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та знаємо уже,писали,а ще там був Пастор,
показати весь коментар
06.05.2022 09:51 Відповісти
Вівсєврєте - просто "кораблік несмішльонний" послухався і пішов туди, куди послали.
показати весь коментар
06.05.2022 10:02 Відповісти
Рашисты пишут, что как только их разведка доложила что
американцы передали ВСУ координаты "Москвы"...
...они сами сожгли ее чтобы лишить украинцев победы)
показати весь коментар
06.05.2022 10:45 Відповісти
Тепер США нам повинно допомгти захерячити кримскій міст!
показати весь коментар
06.05.2022 09:51 Відповісти
Его координаты и так известно❗👍
показати весь коментар
06.05.2022 09:55 Відповісти
Известно местонахождение , а координаты известны .
показати весь коментар
06.05.2022 13:30 Відповісти
Міст є на кожній мапі, нікуди не дінеться, розвіддані не потрібні, потрібно лише купа ракет для руйнування, а в ********** повно більш приорітетних цілей...
показати весь коментар
06.05.2022 09:56 Відповісти
Там треба знести хоча б один проліт, який проходить над фарватером. по якому ходять кораблі з Азовського у Чорне моря, й навпаки. Так можна вбити двох зайців - не будуть шастати по мосту й з одного моря у інше.
показати весь коментар
06.05.2022 10:20 Відповісти
фарватер не можна блокувати...
показати весь коментар
06.05.2022 11:16 Відповісти
думаю нам наши мосты через Днепр важнее их мостов
показати весь коментар
06.05.2022 10:15 Відповісти
По нашим ане бьют не спрашивая.
показати весь коментар
06.05.2022 10:53 Відповісти
США должны вступить в войну незамедлительно!!!
показати весь коментар
06.05.2022 09:54 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 10:08 Відповісти
так они и так уже воюют. ты шо , думал что такую вЯликую супЭрЭмперсую пабйЭдоносную второ-армию планеты могут ******* как свиней какие то "смешные селюковские хАхлы" ?
показати весь коментар
06.05.2022 13:01 Відповісти
А они могут ещё, помочь много раз , до полного, унижения, москальского металобрухту
показати весь коментар
06.05.2022 09:54 Відповісти
Розвідка США -велике дякую від усього ураЇнського народу,бо у нас ще було не на часі.
показати весь коментар
06.05.2022 09:55 Відповісти
Моя радость будет неописуема, если и с крымским мостом что то случится
показати весь коментар
06.05.2022 09:56 Відповісти
nu dyk ukrainskie byčki, zapuščenny v more s omeriganskix laboratorij uže svaji gryzut uporno...
показати весь коментар
06.05.2022 12:22 Відповісти
одного мене закачує від картини шторма на фото?
показати весь коментар
06.05.2022 10:00 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 10:02 Відповісти
https://kurs.com.ua/ua/novost/843194-pentagon-ssha-ne-peredavali-ukraine-dannie-s-koordinatami-flagmana-moskva?source=ukrnet А це?
показати весь коментар
06.05.2022 10:04 Відповісти
Так то аж коли було...
показати весь коментар
06.05.2022 10:37 Відповісти
Ага, ага, крейсер з купою ППО на борту, яке світиться як новорічна ялинка змогли побачити тільки США.
показати весь коментар
06.05.2022 10:06 Відповісти
кочно это же корабик на 4 клетчкИ!
показати весь коментар
06.05.2022 16:43 Відповісти
Если США зафигачат крымский мост, мы согласны взять ответственность на себя .
показати весь коментар
06.05.2022 10:06 Відповісти
Просто сверху что-то упало. А чьё оно - нас там не было.
показати весь коментар
06.05.2022 12:09 Відповісти
А что с Адмиралом Макаровым? В телеге везде пишут что потопили, а и на Украинской википедии статус затоплено ЗСУ. А официальной информации и подробностей негде нет?
показати весь коментар
06.05.2022 10:12 Відповісти
Кстати, да. Обидно, если окажется фейк.
показати весь коментар
06.05.2022 11:13 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 13:03 Відповісти
та хочь марсіани- головне результат
показати весь коментар
06.05.2022 10:12 Відповісти
вівьоврьоти..она утонула от возгоранія..бил хлопок..
показати весь коментар
06.05.2022 10:14 Відповісти
был хлопок .. от взрыва парового котла, ... опять .. самогон гнали ..
показати весь коментар
06.05.2022 11:50 Відповісти
Бредятина!
Ми сами виявили цей кораблик та відслідкували.
Американці тільки підтвердили що це справді "Москва".
І ось тоді ми і вирішили витрати на нього свої дві останні ракети.
показати весь коментар
06.05.2022 10:24 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 11:12 Відповісти
Помилка на марці! Англійською наша країна пишеться Ukraine, а не Ukraina
показати весь коментар
06.05.2022 11:46 Відповісти
Претензії до Укрпошти:

показати весь коментар
06.05.2022 12:04 Відповісти
Esli vy n v kurse, - filatelisty vsegda s uma sxodiat iz-za takix pomilok na markax. Eto toljko vzvinčivaet ix stoimostj.
показати весь коментар
06.05.2022 12:25 Відповісти
Американці дайте інформацію коли підводні човни ЧФ будуть завантажувати крилаті ракети на борт, щоби ЗСУ потопила їх "Нептунами" або "Гарпунами".
показати весь коментар
06.05.2022 11:12 Відповісти
Ну якщо вже пішла конспірологія, то ось іще одна версія знищення "москви"

Тієї ночі у повітряному просторі Румунії нібито літав EA-18G Growler - палубний літак радіоелектронної боротьби ВМС США. Стверджується, що саме він заглушив всю електроніку "москви" і дозволив "нептунам" безперешкодно долетіти до цілі та вразити її.
показати весь коментар
06.05.2022 11:16 Відповісти
Если московиты не ************* корпус "Москвы", то характер повреждений многое прояснит. Глубина там не большая.
показати весь коментар
06.05.2022 12:19 Відповісти
нічого такоґо не було - *********** від шарія...
показати весь коментар
06.05.2022 11:18 Відповісти
США его и торпедировали, в Черном море три американские субмарины прямо сейсас
показати весь коментар
06.05.2022 11:25 Відповісти
пот типу : помер максим та хйу з ним"......
показати весь коментар
06.05.2022 11:36 Відповісти
"Нептун" способен поразить корабль водоизмещением 5 тысяч тонн.
А водоизмещение крейсера "Москва" было 11 тысяч тонн (11500).
Вопрос задачки: хватит ли мощности ракетам "Нептун",
если мимо проплывал/пролетал ещё кое-какой девайс ?
показати весь коментар
06.05.2022 12:16 Відповісти
Ответ задачки: 2 нептуна в борт показали, что более чем достаточно
показати весь коментар
06.05.2022 12:57 Відповісти
ну во первых ****** не по борту а сверху, во вторых, если бы ****** по борту корыто бы ушло на дно за считанные часы,а не горело бы пол суток, но помогла детонация БК, которая и нанесла фатальный ущерб корыту.

При любом раскладе - российский корабль пошёл на йух "в тёплые края"
показати весь коментар
06.05.2022 13:07 Відповісти
"високопоставлені американські чиновники в NYT" - оказались звиздоболами!
Пентагон опроверг эту информацию.
показати весь коментар
06.05.2022 12:55 Відповісти
Американская разведка помогла Украине потопить российский флагманский корабль "Москва", утверждают официальные лица США
По их словам, в Пентагоне не знали заранее, что Украина собирается нанести удар по "Москве", и не участвовали в принятии решения о нанесении удара. США обмениваются с Украиной данными морской разведки, чтобы помочь ей защититься от нападения российских кораблей, добавили чиновники. https://t.me/horevica/2535
показати весь коментар
06.05.2022 12:59 Відповісти
съехали , то то херня, пабйЭдоносный символ ********** в чёрном море умножен на ноль и спущен под воду
показати весь коментар
06.05.2022 13:09 Відповісти
 
 