Потопити "Москву" Україні допомогла розвідка США, - NYT

США надали Україні розвіддані, що допомогли уразити російський крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили високопоставлені американські чиновники в NYT

NYT пише, що відразу після удару представники адміністрації Байдена "скрупульозно мовчали", відмовляючись підтвердити навіть факт завдання удару по "Москві". Але останніми днями американські офіційні особи підтвердили, що дані з джерел американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет "Нептун".

Офіційні особи відмовилися уточнити, яку саме інформацію передали.

Американський чиновник повідомив, що українці питали американців про корабель, що пливе в Чорному морі на південь від Одеси. Штати ідентифікували його як "Москву" та підтвердили його місцезнаходження. Відтак українські сили націлилися на корабель і завдали удару без відома США.

Водночас, за словами одного чиновника, "інформація виходить за рамки простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі".

Як заявили інші офіційні особи, немає певності, що Україна могла уразити корабель без допомоги США.

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