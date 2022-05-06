Потопити "Москву" Україні допомогла розвідка США, - NYT
США надали Україні розвіддані, що допомогли уразити російський крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили високопоставлені американські чиновники в NYT
NYT пише, що відразу після удару представники адміністрації Байдена "скрупульозно мовчали", відмовляючись підтвердити навіть факт завдання удару по "Москві". Але останніми днями американські офіційні особи підтвердили, що дані з джерел американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет "Нептун".
Офіційні особи відмовилися уточнити, яку саме інформацію передали.
Американський чиновник повідомив, що українці питали американців про корабель, що пливе в Чорному морі на південь від Одеси. Штати ідентифікували його як "Москву" та підтвердили його місцезнаходження. Відтак українські сили націлилися на корабель і завдали удару без відома США.
Водночас, за словами одного чиновника, "інформація виходить за рамки простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі".
Як заявили інші офіційні особи, немає певності, що Україна могла уразити корабель без допомоги США.
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американцы передали ВСУ координаты "Москвы"...
...они сами сожгли ее чтобы лишить украинцев победы)
Ми сами виявили цей кораблик та відслідкували.
Американці тільки підтвердили що це справді "Москва".
І ось тоді ми і вирішили витрати на нього свої дві останні ракети.
Тієї ночі у повітряному просторі Румунії нібито літав EA-18G Growler - палубний літак радіоелектронної боротьби ВМС США. Стверджується, що саме він заглушив всю електроніку "москви" і дозволив "нептунам" безперешкодно долетіти до цілі та вразити її.
А водоизмещение крейсера "Москва" было 11 тысяч тонн (11500).
Вопрос задачки: хватит ли мощности ракетам "Нептун",
если мимо проплывал/пролетал ещё кое-какой девайс ?
При любом раскладе - российский корабль пошёл на йух "в тёплые края"
Пентагон опроверг эту информацию.
По их словам, в Пентагоне не знали заранее, что Украина собирается нанести удар по "Москве", и не участвовали в принятии решения о нанесении удара. США обмениваются с Украиной данными морской разведки, чтобы помочь ей защититься от нападения российских кораблей, добавили чиновники. https://t.me/horevica/2535