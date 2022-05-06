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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сопротивление защитников "Азовстали" разрушает планы РФ на южном Донбассе, - британская разведка

азовсталь

Россия несет потери из-за сопротивления защитников завода "Азовсталь". Это срывает ее планы на юге Донбасса.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.

Британская разведка указала, что войска РФ второй день штурмуют "Азовсталь", несмотря на предварительные заявления об отказе от штурма.

По мнению Лондона, Россия пытается захватить "Азовсталь" ко Дню Победы 9 мая, чтобы получить символический успех в Украине.

"Подобные усилия стоили России солдат, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается в "Азовстали", российские потери будут продолжать расти и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", - говорится в сообщении.

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Великобритания (5022) Мариуполь (5724) разведка (4193) Азовсталь (379)


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плани бібочки також руйнує ... мішає зазирнути в очі хйула
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06.05.2022 11:52 Ответить
В світлі нової заяви , друга кацапського тсоря-то батюжкі Борьки Алконавта , Бушака , Зєлєрчіля.
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06.05.2022 12:05 Ответить
Дід Микола
@malitskiy_
·
4 год
Вони усюди, де окупують кусок ураїнської землі, одразу там нищать все українське. Навіть дорожні вказівники одразу переписують на усскам.
А у вас, українці, хай і далі будуть школи з навчанням на усскам язикє, а ваші вулиці хай і далі носять імена "вєлікіх усскіх пісатєлєй".
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06.05.2022 11:56 Ответить
СЛАВА ВСУ! СЛАВА ГЕРОЯМ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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06.05.2022 12:43 Ответить
Імбециьність верховного нелоху, коштує життів сотен тисяч українців Неповнарозумні невинні
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06.05.2022 12:50 Ответить
 
 