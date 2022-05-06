Сопротивление защитников "Азовстали" разрушает планы РФ на южном Донбассе, - британская разведка
Россия несет потери из-за сопротивления защитников завода "Азовсталь". Это срывает ее планы на юге Донбасса.
Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.
Британская разведка указала, что войска РФ второй день штурмуют "Азовсталь", несмотря на предварительные заявления об отказе от штурма.
По мнению Лондона, Россия пытается захватить "Азовсталь" ко Дню Победы 9 мая, чтобы получить символический успех в Украине.
"Подобные усилия стоили России солдат, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается в "Азовстали", российские потери будут продолжать расти и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", - говорится в сообщении.
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@malitskiy_
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4 год
Вони усюди, де окупують кусок ураїнської землі, одразу там нищать все українське. Навіть дорожні вказівники одразу переписують на усскам.
А у вас, українці, хай і далі будуть школи з навчанням на усскам язикє, а ваші вулиці хай і далі носять імена "вєлікіх усскіх пісатєлєй".