Сопротивление защитников "Азовстали" разрушает планы РФ на южном Донбассе, - британская разведка

Россия несет потери из-за сопротивления защитников завода "Азовсталь". Это срывает ее планы на юге Донбасса.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.

Британская разведка указала, что войска РФ второй день штурмуют "Азовсталь", несмотря на предварительные заявления об отказе от штурма.

По мнению Лондона, Россия пытается захватить "Азовсталь" ко Дню Победы 9 мая, чтобы получить символический успех в Украине.

"Подобные усилия стоили России солдат, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается в "Азовстали", российские потери будут продолжать расти и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", - говорится в сообщении.

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