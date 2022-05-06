Спротив захиснків "Азовсталі" руйнує плани РФ на південному Донбасі, - британська розвідка

Росія має втрати через спротив захисників заводу "Азовсталь". Це зриває її плани на півдні Донбасу.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Британська розвідка зазначила, що війська РФ другий день штурмують "Азовсталь" попри попередні заяви про відмову від штурму.

На думку Лондона, Росія намагається захопити "Азовсталь" до Дня Перемоги 9 травня, щоб отримати символічний упіх в Україні.

"Такі зусилля вартували Росії солдатів, обладнання та боєприпасів. Поки український опір триває в "Азовсталі", російські втрати продовжуватимуть зростати та зривати їхні оперативні плани на півдні Донбасу", - йдеться у повідомленні.

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