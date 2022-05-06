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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Спротив захиснків "Азовсталі" руйнує плани РФ на південному Донбасі, - британська розвідка

азовсталь

Росія має втрати через спротив захисників заводу "Азовсталь". Це зриває її плани на півдні Донбасу.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Британська розвідка зазначила, що війська РФ другий день штурмують "Азовсталь" попри попередні заяви про відмову від штурму.

На думку Лондона, Росія намагається захопити "Азовсталь" до Дня Перемоги 9 травня, щоб отримати символічний упіх в Україні.

"Такі зусилля вартували Росії солдатів, обладнання та боєприпасів. Поки український опір триває в "Азовсталі", російські втрати продовжуватимуть зростати та зривати їхні оперативні плани на півдні Донбасу", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Велика Британія (5655) Маріуполь (3243) розвідка (3880) Азовсталь (446)


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плани бібочки також руйнує ... мішає зазирнути в очі хйула
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06.05.2022 11:52 Відповісти
В світлі нової заяви , друга кацапського тсоря-то батюжкі Борьки Алконавта , Бушака , Зєлєрчіля.
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06.05.2022 12:05 Відповісти
Дід Микола
@malitskiy_
·
4 год
Вони усюди, де окупують кусок ураїнської землі, одразу там нищать все українське. Навіть дорожні вказівники одразу переписують на усскам.
А у вас, українці, хай і далі будуть школи з навчанням на усскам язикє, а ваші вулиці хай і далі носять імена "вєлікіх усскіх пісатєлєй".
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06.05.2022 11:56 Відповісти
СЛАВА ВСУ! СЛАВА ГЕРОЯМ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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06.05.2022 12:43 Відповісти
Імбециьність верховного нелоху, коштує життів сотен тисяч українців Неповнарозумні невинні
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06.05.2022 12:50 Відповісти
 
 