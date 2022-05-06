Спротив захиснків "Азовсталі" руйнує плани РФ на південному Донбасі, - британська розвідка
Росія має втрати через спротив захисників заводу "Азовсталь". Це зриває її плани на півдні Донбасу.
Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Британська розвідка зазначила, що війська РФ другий день штурмують "Азовсталь" попри попередні заяви про відмову від штурму.
На думку Лондона, Росія намагається захопити "Азовсталь" до Дня Перемоги 9 травня, щоб отримати символічний упіх в Україні.
"Такі зусилля вартували Росії солдатів, обладнання та боєприпасів. Поки український опір триває в "Азовсталі", російські втрати продовжуватимуть зростати та зривати їхні оперативні плани на півдні Донбасу", - йдеться у повідомленні.
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@malitskiy_
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4 год
Вони усюди, де окупують кусок ураїнської землі, одразу там нищать все українське. Навіть дорожні вказівники одразу переписують на усскам.
А у вас, українці, хай і далі будуть школи з навчанням на усскам язикє, а ваші вулиці хай і далі носять імена "вєлікіх усскіх пісатєлєй".