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Новости Война
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Российский фрегат "Адмирал Макаров" горит возле острова Змеиный (обновлено)

фрегат,макаров,адмірал

По предварительным данным, украинская противокорабельная крылатая ракета "Нептун" поразила ракетный фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".

Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный. По данным издания, это "Адмирал Макаров", спущенный на воду в 2017 году. Он был оборудован современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Фрегат сильно поврежден, но пока он остается на плаву.

Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Также читайте: Крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации" и затонул в результате "чрезвычайного происшествия", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

ВМФ РФ (180) Змеиный (180) Черноморский флот РФ (1561)


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Топ комментарии
+149
Загадят своим металлоломом всё море... Они его копали?
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06.05.2022 12:30 Ответить
+122
Херачте всем чем можно по тем кто приплывет его спасать. Пускай рашисты почуствуют ответку за Мариуполь, где они не дают спасти наших людей.
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06.05.2022 12:29 Ответить
+97
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06.05.2022 12:37 Ответить
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Страница 5 из 5
терпи, моя красавица
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06.05.2022 16:58 Ответить
Ой, горе то како!
Хрумкотим попкорн, чекаємо детонації боєзапасу і молнієносного, як каже вялікій пу, нирка на дно. Щоб було, як по писаному:

"Как погиб адмирал Макаров?
Взрыв, вызвавший детонацию торпед и якорных мин, хранившихся в носовом минном погребе, а также боезапаса первой башни главного калибра, был таким мощным, что всего за полторы минуты миноносец затонул. Погибли 650 человек, в том числе адмирал С. О. Макаров."
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06.05.2022 17:02 Ответить
Доречі, цей Макаров народився і дитинство провів у Миколаїві
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06.05.2022 17:14 Ответить
Макаров погиб на броненосце Петропавловск !!От мины!!Вместе с ним погиб живописец Васнецов!!Символично!!Сначала адмирал затем корабль его имени!!
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06.05.2022 17:44 Ответить
Вы немного ошиблись. Вместе с Макаровым погиб живописец Верещагин (не тот, который "...уходи с баркаса!!!", а тот, который "Апофеоз войны").
Живописец же Васнецов удачно дожил до 78 лет, расписал Владимирский собор в Киеве и умер в Москве в 1926 году.
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06.05.2022 18:32 Ответить
Потрібно допомогти Атмиралу Макарову затонути
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06.05.2022 17:02 Ответить
*****! ла-ла-ла-ла!
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06.05.2022 17:08 Ответить
Планировал не выпивать сегодня. Планы меняются...
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06.05.2022 17:15 Ответить
Сегодня поймал в Днепре под Киевом огромного карпа и кучу здоровенных карасей! Таких давно не было... Возможно сбитые кацапские вертолетчики имеют к этому какое-то отношение? Вчера вертолетик подняли, который на Гостомель летел, а экипаж где-то растворился...
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06.05.2022 17:23 Ответить
Я уже боюсь представить какой бычок пойдет в Одесской области...
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06.05.2022 17:24 Ответить
Сакральное место.

Одесситы просили дядю Вову из кремля «Не делать Маме нервы». Но обнуленыш не теряет надежды все-таки высадить в Каролино-Бугазе российский десант и оккупировать Одессу. Для осуществления этой цели старик Бабаев периодически посылает свой военный флот на убой. 2 марта одесситы подбили БДК (большой десантный корабль) и он окутанный черным дымом скрылся за горизонтом. А возле украинского острова Змеиный, временно оккупированного православными руссофашиздами, вообще сакральное место. В последние дни в территориальных водах Украины российские корабли терпят бедствие даже тогда, когда море спокойное. Недавно ушел на дно вместе с экипажем (турки спасли 54 моряка) гордость российского флота - ракетный крейсер «Москва», который обстреливал ракетами Одессу-маму. Сейчас у острова горит российский фрегат. Боцман закурил возле боезапаса. Похоже, что впереди у московии будут такие потери, что на их фоне про крейсер «Москва» скоро забудут.
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06.05.2022 20:33 Ответить
Соми радіють
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06.05.2022 20:45 Ответить
В тот район слетелась целая стая различных разведывательних апаратов. Турки, аиариканцы ... Я так понял снимать видосы
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06.05.2022 17:42 Ответить
это тиктокеры и инстаграмщики.
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06.05.2022 18:22 Ответить
На крейсере "Адмирал Макаров" сегодня отмечается день Нептуна.
В программе:
Первая часть - праздничное шоу с задымлением, возгоранием, хлопками, движением своим ходом.
Вторая часть - шторм, потеря остойчивости, затопление.
Вечером - живой концерт Кобзона и хора Александрова.
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06.05.2022 17:53 Ответить
Вечером - живой концерт kобзона и хора aлександрова
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06.05.2022 19:19 Ответить
НЕПТУН зове до себе! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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06.05.2022 18:02 Ответить
Сама природа реагує на агресивну орду ...
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06.05.2022 18:26 Ответить
фрегат "Адмирал Макаров" --> губка Боб квадратные штаны
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06.05.2022 18:06 Ответить
А тут и видео горения подвезли...
https://twitter.com/i/status/1522567718599286784
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06.05.2022 18:12 Ответить
Гарит харашо, чуть промазали, если бы в боекомплект кранты были бы вааще.
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06.05.2022 18:24 Ответить
радар крутится, высматривает когда уже вторая ракета, чтобы не мучиться
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06.05.2022 18:40 Ответить
Эх, слабо горит. Ещё, чого доброго, и не потонет. Добавить бы дровишек
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06.05.2022 19:23 Ответить
Якшо дійсно знов влучили в кацапське корито, то воно має якось по іншому зватися... у "адмірала макарава" не така велика радарна решітка як на відео.
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06.05.2022 19:52 Ответить
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06.05.2022 18:16 Ответить
Макакав в агне.
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06.05.2022 18:20 Ответить
Гори-гори ясно, ну только лишь, чтобы не погасло!
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06.05.2022 19:23 Ответить
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06.05.2022 18:23 Ответить
віршик з дитинства:

На палубє матроси

Курілі папіроси:

Одін нє докуріл -

Собакє подаріл.

Собака побєжала,

Дірєктору сказала.

Дірєктор удівілся

І в бочку провалілся.

А в бочкє таракани

Лупілі в барабани,

І дєдка пу больной

Ігрался «колбасой»…
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06.05.2022 19:33 Ответить
Нужно добивать и палить столько ракет, чтобы они все потонули!
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06.05.2022 18:24 Ответить
ракет мало, але можна асфальтом його багато і він важкий
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06.05.2022 18:59 Ответить
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06.05.2022 18:24 Ответить
Адмирал Макаров утону на флагмане "Петропавловск" в Порт-Артуре, вместе с художником Верещагиным.
"Как вы яхту назовете..."
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06.05.2022 18:24 Ответить
Верещагин, уходи с баркаса (с)
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06.05.2022 18:41 Ответить
"Пeтропавловск" утонул 13 апрeля (31 марта 1904г). Для справки.
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06.05.2022 18:55 Ответить
Кстати,на вертолётоносце "Москва"тоже был пожар и жертвы.
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06.05.2022 22:00 Ответить
Адмирал Макаров рeшил посeтить Москву. А, нe, нe так. Корвeт "Адмирал Макаров" рeшил посeтить крeйсeр "Москва".
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06.05.2022 18:52 Ответить
Вчора в вікіпедії було красіво.

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06.05.2022 19:10 Ответить
А добить его можно?
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06.05.2022 19:18 Ответить
Это уже не имеет смысла. Он уже до конца войны останется стоять у стенки. Ну, разве что что-то снимут на григровича, что-то на эссен...
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06.05.2022 20:18 Ответить
В криму 2014 - вони знищили ві судна і рятувальні і баржі- а Україні їх жалко.
Можливо потрібно дотопити макара )
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06.05.2022 19:19 Ответить
Скоріш за все воно само по дорозі дотоне. Ви подивіться на маштаб вогню на тому кориті.
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06.05.2022 20:01 Ответить
Чем больше таких новостей, тем меньше у орков кораблей!!!
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06.05.2022 19:28 Ответить
А они то славно придумали вышли к Змеиному, приготовились к стрельбе Калибрами. Все таки территория Украины. Недавно только загрузили боезапас. А под утро прилетело тело, которого нет и не должно быть. Юстас сказал же, нет и не будет. И попал Нептун точно в свежий боезапас.Что будет с Юстасом. После великой войны все славные разведчики СССР вернувшись из " Коман дировки" сели на нары. И Юстасов с Украины не минует сия чаша.
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06.05.2022 20:05 Ответить
Це вам все Ален Даллас розповів?
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07.05.2022 01:16 Ответить
Диви як хлопці скляли, що не підпливе до Зміїного той пішов де послали
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06.05.2022 20:10 Ответить
Абсолютне естетичне задоволення ! Як красиво! Слава ЗСУ!
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06.05.2022 20:15 Ответить
https://t.me/renaissanceUA/5475 Может это Кузя идет по плану?
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06.05.2022 20:22 Ответить
Змеиный превращается в Чернобаевку Черноморского флота.
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06.05.2022 20:28 Ответить
Теперь оно будет не ходить, оно будет плавать.
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06.05.2022 20:46 Ответить
Сам Бог велів почекати на допомогу з криму й ******* ще раз залпом по всіх цілях там, і ще раз по буєвєсніку,для перевірки непотопляємасті.
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06.05.2022 21:39 Ответить
Яка чудова новина!!!!!!!
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06.05.2022 22:29 Ответить
Он просто решил не идти на парад 9 мая!!!
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06.05.2022 23:21 Ответить
его никто не видит - может, он уже утонул?
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06.05.2022 23:36 Ответить
Жаль, что остаётся на плаву. Лучше бы он со своими «калибрами» утонул к ****** матери
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07.05.2022 16:23 Ответить
можете повторить ??
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08.05.2022 11:51 Ответить
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