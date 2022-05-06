Российский фрегат "Адмирал Макаров" горит возле острова Змеиный (обновлено)

По предварительным данным, украинская противокорабельная крылатая ракета "Нептун" поразила ракетный фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".

Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный. По данным издания, это "Адмирал Макаров", спущенный на воду в 2017 году. Он был оборудован современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Фрегат сильно поврежден, но пока он остается на плаву.

Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

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