Российский фрегат "Адмирал Макаров" горит возле острова Змеиный (обновлено)
По предварительным данным, украинская противокорабельная крылатая ракета "Нептун" поразила ракетный фрегат "Адмирал Макаров".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".
Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный. По данным издания, это "Адмирал Макаров", спущенный на воду в 2017 году. Он был оборудован современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами "Калибр".
Фрегат сильно поврежден, но пока он остается на плаву.
Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.
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Хрумкотим попкорн, чекаємо детонації боєзапасу і молнієносного, як каже вялікій пу, нирка на дно. Щоб було, як по писаному:
"Как погиб адмирал Макаров?
Взрыв, вызвавший детонацию торпед и якорных мин, хранившихся в носовом минном погребе, а также боезапаса первой башни главного калибра, был таким мощным, что всего за полторы минуты миноносец затонул. Погибли 650 человек, в том числе адмирал С. О. Макаров."
Живописец же Васнецов удачно дожил до 78 лет, расписал Владимирский собор в Киеве и умер в Москве в 1926 году.
Одесситы просили дядю Вову из кремля «Не делать Маме нервы». Но обнуленыш не теряет надежды все-таки высадить в Каролино-Бугазе российский десант и оккупировать Одессу. Для осуществления этой цели старик Бабаев периодически посылает свой военный флот на убой. 2 марта одесситы подбили БДК (большой десантный корабль) и он окутанный черным дымом скрылся за горизонтом. А возле украинского острова Змеиный, временно оккупированного православными руссофашиздами, вообще сакральное место. В последние дни в территориальных водах Украины российские корабли терпят бедствие даже тогда, когда море спокойное. Недавно ушел на дно вместе с экипажем (турки спасли 54 моряка) гордость российского флота - ракетный крейсер «Москва», который обстреливал ракетами Одессу-маму. Сейчас у острова горит российский фрегат. Боцман закурил возле боезапаса. Похоже, что впереди у московии будут такие потери, что на их фоне про крейсер «Москва» скоро забудут.
В программе:
Первая часть - праздничное шоу с задымлением, возгоранием, хлопками, движением своим ходом.
Вторая часть - шторм, потеря остойчивости, затопление.
Вечером - живой концерт Кобзона и хора Александрова.
https://twitter.com/i/status/1522567718599286784
На палубє матроси
Курілі папіроси:
Одін нє докуріл -
Собакє подаріл.
Собака побєжала,
Дірєктору сказала.
Дірєктор удівілся
І в бочку провалілся.
А в бочкє таракани
Лупілі в барабани,
І дєдка пу больной
Ігрался «колбасой»…
"Как вы яхту назовете..."
Можливо потрібно дотопити макара )