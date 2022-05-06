Російський фрегат "Адмірал Макаров" горить біля острова Зміїний (оновлено)
За попередніми даними, українська протикорабельна крилата ракета "Нептун" вразила ракетний фрегат "Адмірал Макаров".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Думську".
Вибух із подальшим горінням стався на борту російського фрегата проєкту 11356Р типу "Буревісник", який знаходиться поблизу острова Зміїний. За даними видання, це "Адмірал Макаров", який було спущено на воду 2017 року. Він був обладнаний сучасними засобами ППО та озброєний крилатими ракетами "Калібр".
Фрегат сильно пошкоджено, але він поки залишається на плаву.
Над цим районом акваторії Чорного моря зараз кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.
Топ коментарі
+149 Агамемнон
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+122 FT FT
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+97 Валентина Авилова
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Хрумкотим попкорн, чекаємо детонації боєзапасу і молнієносного, як каже вялікій пу, нирка на дно. Щоб було, як по писаному:
"Как погиб адмирал Макаров?
Взрыв, вызвавший детонацию торпед и якорных мин, хранившихся в носовом минном погребе, а также боезапаса первой башни главного калибра, был таким мощным, что всего за полторы минуты миноносец затонул. Погибли 650 человек, в том числе адмирал С. О. Макаров."
Живописец же Васнецов удачно дожил до 78 лет, расписал Владимирский собор в Киеве и умер в Москве в 1926 году.
Одесситы просили дядю Вову из кремля «Не делать Маме нервы». Но обнуленыш не теряет надежды все-таки высадить в Каролино-Бугазе российский десант и оккупировать Одессу. Для осуществления этой цели старик Бабаев периодически посылает свой военный флот на убой. 2 марта одесситы подбили БДК (большой десантный корабль) и он окутанный черным дымом скрылся за горизонтом. А возле украинского острова Змеиный, временно оккупированного православными руссофашиздами, вообще сакральное место. В последние дни в территориальных водах Украины российские корабли терпят бедствие даже тогда, когда море спокойное. Недавно ушел на дно вместе с экипажем (турки спасли 54 моряка) гордость российского флота - ракетный крейсер «Москва», который обстреливал ракетами Одессу-маму. Сейчас у острова горит российский фрегат. Боцман закурил возле боезапаса. Похоже, что впереди у московии будут такие потери, что на их фоне про крейсер «Москва» скоро забудут.
В программе:
Первая часть - праздничное шоу с задымлением, возгоранием, хлопками, движением своим ходом.
Вторая часть - шторм, потеря остойчивости, затопление.
Вечером - живой концерт Кобзона и хора Александрова.
https://twitter.com/i/status/1522567718599286784
На палубє матроси
Курілі папіроси:
Одін нє докуріл -
Собакє подаріл.
Собака побєжала,
Дірєктору сказала.
Дірєктор удівілся
І в бочку провалілся.
А в бочкє таракани
Лупілі в барабани,
І дєдка пу больной
Ігрался «колбасой»…
"Как вы яхту назовете..."
Можливо потрібно дотопити макара )