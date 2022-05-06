Російський фрегат "Адмірал Макаров" горить біля острова Зміїний (оновлено)

За попередніми даними, українська протикорабельна крилата ракета "Нептун" вразила ракетний фрегат "Адмірал Макаров".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Думську".

Вибух із подальшим горінням стався на борту російського фрегата проєкту 11356Р типу "Буревісник", який знаходиться поблизу острова Зміїний. За даними видання, це "Адмірал Макаров", який було спущено на воду 2017 року. Він був обладнаний сучасними засобами ППО та озброєний крилатими ракетами "Калібр".

Фрегат сильно пошкоджено, але він поки залишається на плаву.

Над цим районом акваторії Чорного моря зараз кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.

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