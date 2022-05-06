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Російський фрегат "Адмірал Макаров" горить біля острова Зміїний (оновлено)

фрегат,макаров,адмірал

За попередніми даними, українська протикорабельна крилата ракета "Нептун" вразила ракетний фрегат "Адмірал Макаров".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Думську".

Вибух із подальшим горінням стався на борту російського фрегата проєкту 11356Р типу "Буревісник", який знаходиться поблизу острова Зміїний. За даними видання, це "Адмірал Макаров", який було спущено на воду 2017 року. Він був обладнаний сучасними засобами ППО та озброєний крилатими ракетами "Калібр".

Фрегат сильно пошкоджено, але він поки залишається на плаву.

Над цим районом акваторії Чорного моря зараз кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.

Також читайте: Крейсер "Москва" не брав участі у "спецоперації" і затонув внаслідок "надзвичайної події", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВМС рф (141) Зміїний (164) Чорноморський флот рф (625)


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Топ коментарі
+149
Загадят своим металлоломом всё море... Они его копали?
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06.05.2022 12:30 Відповісти
+122
Херачте всем чем можно по тем кто приплывет его спасать. Пускай рашисты почуствуют ответку за Мариуполь, где они не дают спасти наших людей.
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06.05.2022 12:29 Відповісти
+97
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06.05.2022 12:37 Відповісти
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терпи, моя красавица
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06.05.2022 16:58 Відповісти
Ой, горе то како!
Хрумкотим попкорн, чекаємо детонації боєзапасу і молнієносного, як каже вялікій пу, нирка на дно. Щоб було, як по писаному:

"Как погиб адмирал Макаров?
Взрыв, вызвавший детонацию торпед и якорных мин, хранившихся в носовом минном погребе, а также боезапаса первой башни главного калибра, был таким мощным, что всего за полторы минуты миноносец затонул. Погибли 650 человек, в том числе адмирал С. О. Макаров."
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06.05.2022 17:02 Відповісти
Доречі, цей Макаров народився і дитинство провів у Миколаїві
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06.05.2022 17:14 Відповісти
Макаров погиб на броненосце Петропавловск !!От мины!!Вместе с ним погиб живописец Васнецов!!Символично!!Сначала адмирал затем корабль его имени!!
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06.05.2022 17:44 Відповісти
Вы немного ошиблись. Вместе с Макаровым погиб живописец Верещагин (не тот, который "...уходи с баркаса!!!", а тот, который "Апофеоз войны").
Живописец же Васнецов удачно дожил до 78 лет, расписал Владимирский собор в Киеве и умер в Москве в 1926 году.
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06.05.2022 18:32 Відповісти
Потрібно допомогти Атмиралу Макарову затонути
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06.05.2022 17:02 Відповісти
*****! ла-ла-ла-ла!
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06.05.2022 17:08 Відповісти
Планировал не выпивать сегодня. Планы меняются...
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06.05.2022 17:15 Відповісти
Сегодня поймал в Днепре под Киевом огромного карпа и кучу здоровенных карасей! Таких давно не было... Возможно сбитые кацапские вертолетчики имеют к этому какое-то отношение? Вчера вертолетик подняли, который на Гостомель летел, а экипаж где-то растворился...
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06.05.2022 17:23 Відповісти
Я уже боюсь представить какой бычок пойдет в Одесской области...
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06.05.2022 17:24 Відповісти
Сакральное место.

Одесситы просили дядю Вову из кремля «Не делать Маме нервы». Но обнуленыш не теряет надежды все-таки высадить в Каролино-Бугазе российский десант и оккупировать Одессу. Для осуществления этой цели старик Бабаев периодически посылает свой военный флот на убой. 2 марта одесситы подбили БДК (большой десантный корабль) и он окутанный черным дымом скрылся за горизонтом. А возле украинского острова Змеиный, временно оккупированного православными руссофашиздами, вообще сакральное место. В последние дни в территориальных водах Украины российские корабли терпят бедствие даже тогда, когда море спокойное. Недавно ушел на дно вместе с экипажем (турки спасли 54 моряка) гордость российского флота - ракетный крейсер «Москва», который обстреливал ракетами Одессу-маму. Сейчас у острова горит российский фрегат. Боцман закурил возле боезапаса. Похоже, что впереди у московии будут такие потери, что на их фоне про крейсер «Москва» скоро забудут.
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06.05.2022 20:33 Відповісти
Соми радіють
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06.05.2022 20:45 Відповісти
В тот район слетелась целая стая различных разведывательних апаратов. Турки, аиариканцы ... Я так понял снимать видосы
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06.05.2022 17:42 Відповісти
это тиктокеры и инстаграмщики.
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06.05.2022 18:22 Відповісти
На крейсере "Адмирал Макаров" сегодня отмечается день Нептуна.
В программе:
Первая часть - праздничное шоу с задымлением, возгоранием, хлопками, движением своим ходом.
Вторая часть - шторм, потеря остойчивости, затопление.
Вечером - живой концерт Кобзона и хора Александрова.
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06.05.2022 17:53 Відповісти
Вечером - живой концерт kобзона и хора aлександрова
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06.05.2022 19:19 Відповісти
НЕПТУН зове до себе! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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06.05.2022 18:02 Відповісти
Сама природа реагує на агресивну орду ...
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06.05.2022 18:26 Відповісти
фрегат "Адмирал Макаров" --> губка Боб квадратные штаны
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06.05.2022 18:06 Відповісти
А тут и видео горения подвезли...
https://twitter.com/i/status/1522567718599286784
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06.05.2022 18:12 Відповісти
Гарит харашо, чуть промазали, если бы в боекомплект кранты были бы вааще.
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06.05.2022 18:24 Відповісти
радар крутится, высматривает когда уже вторая ракета, чтобы не мучиться
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06.05.2022 18:40 Відповісти
Эх, слабо горит. Ещё, чого доброго, и не потонет. Добавить бы дровишек
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06.05.2022 19:23 Відповісти
Якшо дійсно знов влучили в кацапське корито, то воно має якось по іншому зватися... у "адмірала макарава" не така велика радарна решітка як на відео.
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06.05.2022 19:52 Відповісти
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06.05.2022 18:16 Відповісти
Макакав в агне.
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06.05.2022 18:20 Відповісти
Гори-гори ясно, ну только лишь, чтобы не погасло!
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06.05.2022 19:23 Відповісти
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06.05.2022 18:23 Відповісти
віршик з дитинства:

На палубє матроси

Курілі папіроси:

Одін нє докуріл -

Собакє подаріл.

Собака побєжала,

Дірєктору сказала.

Дірєктор удівілся

І в бочку провалілся.

А в бочкє таракани

Лупілі в барабани,

І дєдка пу больной

Ігрался «колбасой»…
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06.05.2022 19:33 Відповісти
Нужно добивать и палить столько ракет, чтобы они все потонули!
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06.05.2022 18:24 Відповісти
ракет мало, але можна асфальтом його багато і він важкий
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06.05.2022 18:59 Відповісти
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06.05.2022 18:24 Відповісти
Адмирал Макаров утону на флагмане "Петропавловск" в Порт-Артуре, вместе с художником Верещагиным.
"Как вы яхту назовете..."
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06.05.2022 18:24 Відповісти
Верещагин, уходи с баркаса (с)
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06.05.2022 18:41 Відповісти
"Пeтропавловск" утонул 13 апрeля (31 марта 1904г). Для справки.
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06.05.2022 18:55 Відповісти
Кстати,на вертолётоносце "Москва"тоже был пожар и жертвы.
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06.05.2022 22:00 Відповісти
Адмирал Макаров рeшил посeтить Москву. А, нe, нe так. Корвeт "Адмирал Макаров" рeшил посeтить крeйсeр "Москва".
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06.05.2022 18:52 Відповісти
Вчора в вікіпедії було красіво.

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06.05.2022 19:10 Відповісти
А добить его можно?
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06.05.2022 19:18 Відповісти
Это уже не имеет смысла. Он уже до конца войны останется стоять у стенки. Ну, разве что что-то снимут на григровича, что-то на эссен...
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06.05.2022 20:18 Відповісти
В криму 2014 - вони знищили ві судна і рятувальні і баржі- а Україні їх жалко.
Можливо потрібно дотопити макара )
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06.05.2022 19:19 Відповісти
Скоріш за все воно само по дорозі дотоне. Ви подивіться на маштаб вогню на тому кориті.
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06.05.2022 20:01 Відповісти
Чем больше таких новостей, тем меньше у орков кораблей!!!
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06.05.2022 19:28 Відповісти
А они то славно придумали вышли к Змеиному, приготовились к стрельбе Калибрами. Все таки территория Украины. Недавно только загрузили боезапас. А под утро прилетело тело, которого нет и не должно быть. Юстас сказал же, нет и не будет. И попал Нептун точно в свежий боезапас.Что будет с Юстасом. После великой войны все славные разведчики СССР вернувшись из " Коман дировки" сели на нары. И Юстасов с Украины не минует сия чаша.
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06.05.2022 20:05 Відповісти
Це вам все Ален Даллас розповів?
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07.05.2022 01:16 Відповісти
Диви як хлопці скляли, що не підпливе до Зміїного той пішов де послали
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06.05.2022 20:10 Відповісти
Абсолютне естетичне задоволення ! Як красиво! Слава ЗСУ!
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06.05.2022 20:15 Відповісти
https://t.me/renaissanceUA/5475 Может это Кузя идет по плану?
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06.05.2022 20:22 Відповісти
Змеиный превращается в Чернобаевку Черноморского флота.
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06.05.2022 20:28 Відповісти
Теперь оно будет не ходить, оно будет плавать.
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06.05.2022 20:46 Відповісти
Сам Бог велів почекати на допомогу з криму й ******* ще раз залпом по всіх цілях там, і ще раз по буєвєсніку,для перевірки непотопляємасті.
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06.05.2022 21:39 Відповісти
Яка чудова новина!!!!!!!
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06.05.2022 22:29 Відповісти
Он просто решил не идти на парад 9 мая!!!
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06.05.2022 23:21 Відповісти
его никто не видит - может, он уже утонул?
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06.05.2022 23:36 Відповісти
Жаль, что остаётся на плаву. Лучше бы он со своими «калибрами» утонул к ****** матери
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07.05.2022 16:23 Відповісти
можете повторить ??
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08.05.2022 11:51 Відповісти
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