Российская армия уничтожает Гуляйполе и Орехов, - Запорожская ОВА

Армия РФ активно применила авиацию и артиллерию по Гуляйполю и Орехову в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской областной военной администрации.

"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения.

Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносятся ракетные и авиаудары", - говорится в сообщении со ссылкой на представителя ЗОВА, полковника Ивана Арефьева.

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