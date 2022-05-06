Российская армия уничтожает Гуляйполе и Орехов, - Запорожская ОВА
Армия РФ активно применила авиацию и артиллерию по Гуляйполю и Орехову в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской областной военной администрации.
"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения.
Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносятся ракетные и авиаудары", - говорится в сообщении со ссылкой на представителя ЗОВА, полковника Ивана Арефьева.
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+9 Alex_Dimitrov
показать весь комментарий06.05.2022 14:14 Ответить Ссылка
+4 Ksenia VB
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+4 Цитаты, притчи, афоризмы.
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і після цього можуть іти, а можуть і не йти..
в 14-му ходили біля почаєва за мир на донбасі
(Стінгерами по авіації, Вербою по арті)! 🤔
застосовується вже майже місяць
Но этим нужно было заниматься до вторжения, а не пытаться заглянуть в поисках мира путину в ширинку, высмеивать паникёра Байдена, а народ убаюкивать фантазиями про шашлыки. Так что мост будет стоять до осени, а возможно и до зимы.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат Джерело:
От тільки ще незрозуміло про Оріхів, там що?
Всі ваші проблеми від людей, які розмінували виходи з Криму!
Ви на рівні обласної поліції відкрийте справу про державну зраду групи осіб, які розмінували виходи з Криму.
Все інше - дешевий піар...