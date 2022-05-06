РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13260 посетителей онлайн
Новости Война
11 814 23

Российская армия уничтожает Гуляйполе и Орехов, - Запорожская ОВА

гуляйполе

Армия РФ активно применила авиацию и артиллерию по Гуляйполю и Орехову в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской областной военной администрации.

"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения.

Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносятся ракетные и авиаудары", - говорится в сообщении со ссылкой на представителя ЗОВА, полковника Ивана Арефьева.

Читайте также: Один человек погиб, двое травмированы в результате российского обстрела Гуляйполя, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Гуляйполе (90) ОГА (2393) Запорожская область (3197)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
с дивана находящегося в Лондоне??? не дострельнет
показать весь комментарий
06.05.2022 14:14 Ответить
+4
Шкода. Моя однокурсниця з Гуляйполя..
показать весь комментарий
06.05.2022 14:15 Ответить
+4
Х.З. Много откровенного *******. Судя по тому, что писали уже стингеры, арта и беспилотники как сигарет у каждого по пачке должно уже быть❗А наступать не чем, стрелять по кароблям и самолётам тоже нечем❗
показать весь комментарий
06.05.2022 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
створювати будуть ЗаХєрнеєр..усьо ідьот па плану
показать весь комментарий
06.05.2022 14:03 Ответить
а онуфріївці анонсували хресну ходу із оріхого до маріуполя...
і після цього можуть іти, а можуть і не йти..
в 14-му ходили біля почаєва за мир на донбасі
показать весь комментарий
06.05.2022 17:05 Ответить
https://t.me/HolodniyYar/472 Что за ряженые казачки?
показать весь комментарий
06.05.2022 14:05 Ответить
Это один из элементов информационной войны. Кацапы учатся воевать и не только на информационном фронте к сожалению.
показать весь комментарий
06.05.2022 16:12 Ответить
Треба дати "отвєтку"!
(Стінгерами по авіації, Вербою по арті)! 🤔
показать весь комментарий
06.05.2022 14:09 Ответить
с дивана находящегося в Лондоне??? не дострельнет
показать весь комментарий
06.05.2022 14:14 Ответить
ну так ты давай стрельни или зэ-геваре лучше знать как и что ведь он дает залужному указания по военным действиям ?не на часі панікувати ...
показать весь комментарий
06.05.2022 14:41 Ответить
це, все активно рашистами,
застосовується вже майже місяць
показать весь комментарий
06.05.2022 14:10 Ответить
Шкода. Моя однокурсниця з Гуляйполя..
показать весь комментарий
06.05.2022 14:15 Ответить
А де Стінгери і Стратрекеи непоняв!???
показать весь комментарий
06.05.2022 14:18 Ответить
Х.З. Много откровенного *******. Судя по тому, что писали уже стингеры, арта и беспилотники как сигарет у каждого по пачке должно уже быть❗А наступать не чем, стрелять по кароблям и самолётам тоже нечем❗
показать весь комментарий
06.05.2022 14:25 Ответить
Ну раз подбили ещё один корабль возле Змеиного значит стрелять всё таки есть чем.Другое дело ,что авиация противника может пускать ракеты по наземным целям за многие десятки километров от позиций наших войск вне зоны поражения пзрк ,а от сбития их ракетами от комплексов типа С-300 эту авиацию прикрывает пво противника
показать весь комментарий
06.05.2022 14:47 Ответить
літаки випускають ракети з відстані до 130 км. які, нахрен, Стінгери?
показать весь комментарий
06.05.2022 14:28 Ответить
Що таки потрібно зробити, так це НЕГАЙНО ВЖЕ РОЗБОМБИТИ КРИМСЬКИЙ МІСТ!!!
показать весь комментарий
06.05.2022 14:19 Ответить
Видать нечем пока раз не бомбят да и мосты такие делаются бомбостойкими так ,что ракеты ,которые смогли бы разрушить этот мост должны обладать большущей взрывной мощью и обычные смерчи или те же himars c этой задачей судя по всему не справятся
показать весь комментарий
06.05.2022 14:42 Ответить
Для этого нужно освободить юг Украины. Или не сдавать его, раминировав Чонгар по договорённости в Париже зеленого кодла с путиным. Тогда бы пара MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary выпущенных из Геническа, или Бердянска, или даже из Мариуполя или Токмака, по координатам 45.31421 36.50106 очень надолго вывела бы из строя ж\д полотно моста, а возможно и "уронило бы часть пролёта в море. То же самое касается и автодорожной ветки - две-три таких же ракеты в 45,31430 36.50160 и пролет ляжет в воду, если четко попасть межу опорами.
Но этим нужно было заниматься до вторжения, а не пытаться заглянуть в поисках мира путину в ширинку, высмеивать паникёра Байдена, а народ убаюкивать фантазиями про шашлыки. Так что мост будет стоять до осени, а возможно и до зимы.
показать весь комментарий
06.05.2022 16:05 Ответить
Російська авіація уже кілька тижнів не входить до зони дії української протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат Джерело:
показать весь комментарий
06.05.2022 15:17 Ответить
Знаючи, наскільки *********** кацапи (за Бандерою полюють), є таке припущення що вони вважають - в Гуляйполі зараз Нестор Махно.
От тільки ще незрозуміло про Оріхів, там що?
показать весь комментарий
06.05.2022 15:47 Ответить
там хотят получить на орехи.
показать весь комментарий
06.05.2022 16:07 Ответить
Запорізька ОВА!
Всі ваші проблеми від людей, які розмінували виходи з Криму!
Ви на рівні обласної поліції відкрийте справу про державну зраду групи осіб, які розмінували виходи з Криму.
Все інше - дешевий піар...
показать весь комментарий
06.05.2022 16:04 Ответить
слушне зауваження.
показать весь комментарий
06.05.2022 16:08 Ответить
В мене колега в Одесі з Гуляй-поля, там живуть її батьки та рідний брат з родиною. Треба спитати евакуювалися вони чи досі там.
показать весь комментарий
06.05.2022 16:57 Ответить
 
 