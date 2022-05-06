Російська армія винищує Гуляйполе й Оріхів, - Запорізька ОВА

Армія РФ активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю та Оріхову в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької обласної військової адміністрації.

"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи.

Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносяться ракетні та авіаудари", - йдеться у повідомленні із посиланням на речника ЗОВА, полковника Іван Ареф’єва.

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