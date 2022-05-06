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Новини Війна
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Російська армія винищує Гуляйполе й Оріхів, - Запорізька ОВА

гуляйполе

Армія РФ активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю та Оріхову в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької обласної військової адміністрації.

"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи.

Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносяться ракетні та авіаудари", - йдеться у повідомленні із посиланням на речника ЗОВА, полковника Іван Ареф’єва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула, двоє травмовані внаслідок російського обстрілу Гуляйполя, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Гуляйполе (101) ОДА (1630) Запорізька область (3727)


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Топ коментарі
+9
с дивана находящегося в Лондоне??? не дострельнет
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06.05.2022 14:14 Відповісти
+4
Шкода. Моя однокурсниця з Гуляйполя..
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06.05.2022 14:15 Відповісти
+4
Х.З. Много откровенного *******. Судя по тому, что писали уже стингеры, арта и беспилотники как сигарет у каждого по пачке должно уже быть❗А наступать не чем, стрелять по кароблям и самолётам тоже нечем❗
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06.05.2022 14:25 Відповісти
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створювати будуть ЗаХєрнеєр..усьо ідьот па плану
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06.05.2022 14:03 Відповісти
а онуфріївці анонсували хресну ходу із оріхого до маріуполя...
і після цього можуть іти, а можуть і не йти..
в 14-му ходили біля почаєва за мир на донбасі
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06.05.2022 17:05 Відповісти
https://t.me/HolodniyYar/472 Что за ряженые казачки?
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06.05.2022 14:05 Відповісти
Это один из элементов информационной войны. Кацапы учатся воевать и не только на информационном фронте к сожалению.
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06.05.2022 16:12 Відповісти
Треба дати "отвєтку"!
(Стінгерами по авіації, Вербою по арті)! 🤔
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06.05.2022 14:09 Відповісти
с дивана находящегося в Лондоне??? не дострельнет
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06.05.2022 14:14 Відповісти
ну так ты давай стрельни или зэ-геваре лучше знать как и что ведь он дает залужному указания по военным действиям ?не на часі панікувати ...
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06.05.2022 14:41 Відповісти
це, все активно рашистами,
застосовується вже майже місяць
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06.05.2022 14:10 Відповісти
Шкода. Моя однокурсниця з Гуляйполя..
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06.05.2022 14:15 Відповісти
А де Стінгери і Стратрекеи непоняв!???
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06.05.2022 14:18 Відповісти
Х.З. Много откровенного *******. Судя по тому, что писали уже стингеры, арта и беспилотники как сигарет у каждого по пачке должно уже быть❗А наступать не чем, стрелять по кароблям и самолётам тоже нечем❗
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06.05.2022 14:25 Відповісти
Ну раз подбили ещё один корабль возле Змеиного значит стрелять всё таки есть чем.Другое дело ,что авиация противника может пускать ракеты по наземным целям за многие десятки километров от позиций наших войск вне зоны поражения пзрк ,а от сбития их ракетами от комплексов типа С-300 эту авиацию прикрывает пво противника
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06.05.2022 14:47 Відповісти
літаки випускають ракети з відстані до 130 км. які, нахрен, Стінгери?
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06.05.2022 14:28 Відповісти
Що таки потрібно зробити, так це НЕГАЙНО ВЖЕ РОЗБОМБИТИ КРИМСЬКИЙ МІСТ!!!
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06.05.2022 14:19 Відповісти
Видать нечем пока раз не бомбят да и мосты такие делаются бомбостойкими так ,что ракеты ,которые смогли бы разрушить этот мост должны обладать большущей взрывной мощью и обычные смерчи или те же himars c этой задачей судя по всему не справятся
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06.05.2022 14:42 Відповісти
Для этого нужно освободить юг Украины. Или не сдавать его, раминировав Чонгар по договорённости в Париже зеленого кодла с путиным. Тогда бы пара MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary выпущенных из Геническа, или Бердянска, или даже из Мариуполя или Токмака, по координатам 45.31421 36.50106 очень надолго вывела бы из строя ж\д полотно моста, а возможно и "уронило бы часть пролёта в море. То же самое касается и автодорожной ветки - две-три таких же ракеты в 45,31430 36.50160 и пролет ляжет в воду, если четко попасть межу опорами.
Но этим нужно было заниматься до вторжения, а не пытаться заглянуть в поисках мира путину в ширинку, высмеивать паникёра Байдена, а народ убаюкивать фантазиями про шашлыки. Так что мост будет стоять до осени, а возможно и до зимы.
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06.05.2022 16:05 Відповісти
Російська авіація уже кілька тижнів не входить до зони дії української протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат Джерело:
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06.05.2022 15:17 Відповісти
Знаючи, наскільки *********** кацапи (за Бандерою полюють), є таке припущення що вони вважають - в Гуляйполі зараз Нестор Махно.
От тільки ще незрозуміло про Оріхів, там що?
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06.05.2022 15:47 Відповісти
там хотят получить на орехи.
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06.05.2022 16:07 Відповісти
Запорізька ОВА!
Всі ваші проблеми від людей, які розмінували виходи з Криму!
Ви на рівні обласної поліції відкрийте справу про державну зраду групи осіб, які розмінували виходи з Криму.
Все інше - дешевий піар...
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06.05.2022 16:04 Відповісти
слушне зауваження.
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06.05.2022 16:08 Відповісти
В мене колега в Одесі з Гуляй-поля, там живуть її батьки та рідний брат з родиною. Треба спитати евакуювалися вони чи досі там.
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06.05.2022 16:57 Відповісти
 
 