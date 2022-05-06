Російська армія винищує Гуляйполе й Оріхів, - Запорізька ОВА
Армія РФ активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю та Оріхову в Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької обласної військової адміністрації.
"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи.
Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносяться ракетні та авіаудари", - йдеться у повідомленні із посиланням на речника ЗОВА, полковника Іван Ареф’єва.
Топ коментарі
+9 Alex_Dimitrov
показати весь коментар06.05.2022 14:14 Відповісти Посилання
+4 Ksenia VB
показати весь коментар06.05.2022 14:15 Відповісти Посилання
+4 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар06.05.2022 14:25 Відповісти Посилання
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і після цього можуть іти, а можуть і не йти..
в 14-му ходили біля почаєва за мир на донбасі
(Стінгерами по авіації, Вербою по арті)! 🤔
застосовується вже майже місяць
Но этим нужно было заниматься до вторжения, а не пытаться заглянуть в поисках мира путину в ширинку, высмеивать паникёра Байдена, а народ убаюкивать фантазиями про шашлыки. Так что мост будет стоять до осени, а возможно и до зимы.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат Джерело:
От тільки ще незрозуміло про Оріхів, там що?
Всі ваші проблеми від людей, які розмінували виходи з Криму!
Ви на рівні обласної поліції відкрийте справу про державну зраду групи осіб, які розмінували виходи з Криму.
Все інше - дешевий піар...