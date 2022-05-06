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Новости Война
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ВСУ уже ликвидировали минимум 10 российских генералов, – экс-директор ЦРУ Петреус

гостомель,богачук,мрія

В Украине убит уже по меньшей мере десяток российских генералов, количество ликвидированных командиров батальонов и бригад - в разы больше.

Об этом в интервью Укринформу заявил бывший директор ЦРУ, экс-командующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время убиты по меньшей мере десять или одиннадцать российских генералов. Это потрясающая цифра, особенно если учесть, что вся армия США потеряла одного генерала в течение десятилетий боевых действий в Ираке и Афганистане. А значит, это мощный удар по системе управления российских сил. И вы можете себе представить, что численность (ликвидированных – ред.) командиров батальонов и бригад в разы превышает численность погибших генералов", - заявил Петреус.

Американский генерал, в частности, отметил, что украинцы глушат незащищенную радиосвязь российских военных, и это также приводит к тому, что российские старшие командиры лично прибывают на передовую, где и встречают смерть.

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"В такой ситуации отсутствие связи между командным составом и низшим звеном требует, чтобы генералы, командиры бригад, полков и батальонов лично появлялись на передовой, выходили из своих машин, и в это время искусные украинские снайперы просто убирают их", - отметил эксглава ЦРУ.

армия РФ (19633) потери (4427) Петреус Дэвид (26)


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Топ комментарии
+14
Генеральские вдовы можете теперь открыто трахаться со штабными писарями.
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06.05.2022 17:20 Ответить
+14
Мор елітних кацапських свиней в Україні має тривати до повної перемоги...
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06.05.2022 17:20 Ответить
+10
Мабуть Девид Петреус і справді вважає, що кацапські генерали чогось варті. Насправді ліквідація 10-ти кацапських снайперів чи кулеметників була б для Україн набагато кориснішою.
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06.05.2022 17:39 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Музика і відео яке зігріває майже так, як полум'я підбитих російських човнів
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06.05.2022 17:06 Ответить
Мене більше ось така музика зігріває:
https://www.youtube.com/watch?v=KR-FZRlcAvk&ab_channel=SurfaceTension-Topic

на telegram-каналі цих хлопців можна знайти шикарний кліп на цю тему.
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06.05.2022 17:37 Ответить
Генеральские вдовы можете теперь открыто трахаться со штабными писарями.
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06.05.2022 17:20 Ответить
вдова? вот тебе компенсация и освободи койку, привелегии только для живых.
какой уважающий себя штабной писарь станет драть вдову генерала?
ему что, мало жён живых генералов? их ведь тоже кто-то должен трахать.
а генералов в мордоре навалом.
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06.05.2022 21:10 Ответить
Мор елітних кацапських свиней в Україні має тривати до повної перемоги...
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06.05.2022 17:20 Ответить
Баби єщо нарожают
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06.05.2022 17:39 Ответить
Мабуть Девид Петреус і справді вважає, що кацапські генерали чогось варті. Насправді ліквідація 10-ти кацапських снайперів чи кулеметників була б для Україн набагато кориснішою.
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06.05.2022 17:39 Ответить
полковников, майоров, капитанов уже никто не считает даже
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06.05.2022 17:49 Ответить
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06.05.2022 17:51 Ответить
Хтось би ще сказав, скільки ще треба ліквідувати генералів, танків або літаків, щоб це кодло пішло геть.
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06.05.2022 18:17 Ответить
та в них цих хенералів як гівна в мухосраньску
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06.05.2022 18:28 Ответить
100% - генерал расеянской армии по квалификации приравнивается к капитану/майору советской максимум..
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06.05.2022 18:55 Ответить
 
 