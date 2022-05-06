ЗСУ вже ліквідували мінімум 10 російських генералів, - ексдиректор ЦРУ Петреус

В Україні вбито вже щонайменше десяток російських генералів, кількість ліквідованих командирів батальйонів і бригад в рази більша.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній директор ЦРУ, екскомандувач Центрального командування США та силами США і НАТО в Іраку й Афганістані генерал Девід Петреус, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі вбито щонайменше десять чи одинадцять російських генералів. Це приголомшлива цифра, особливо якщо врахувати, що вся армія США втратила одного генерала протягом десятиліть бойових дій у Іраку й Афганістані. А отже, це потужний удар по системі управління російських сил. І ви можете собі уявити, що чисельність (ліквідованих – ред.) командирів батальйонів і бригад у рази перевищує чисельність загиблих генералів", - заявив Петреус.

Американський генерал, зокрема, вказав на те, що українці глушать незахищений радіозв’язок російських військових, і це також призводить до того, що російські старші командири особисто прибувають на передову, де й зустрічають смерть.

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"В такій ситуації відсутність зв’язку між командним складом та нижчою ланкою вимагає, щоб генерали, командири бригад, полків і батальйонів особисто з’являлися на передовій, виходили зі своїх машин, і в цей час вправні українські снайпери просто прибирають їх", - зазначив ексглава ЦРУ.