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Новини Війна
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ЗСУ вже ліквідували мінімум 10 російських генералів, - ексдиректор ЦРУ Петреус

гостомель,богачук,мрія

В Україні вбито вже щонайменше десяток російських генералів, кількість ліквідованих командирів батальйонів і бригад в рази більша.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній директор ЦРУ, екскомандувач Центрального командування США та силами США і НАТО в Іраку й Афганістані генерал Девід Петреус, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі вбито щонайменше десять чи одинадцять російських генералів. Це приголомшлива цифра, особливо якщо врахувати, що вся армія США втратила одного генерала протягом десятиліть бойових дій у Іраку й Афганістані. А отже, це потужний удар по системі управління російських сил. І ви можете собі уявити, що чисельність (ліквідованих – ред.) командирів батальйонів і бригад у рази перевищує чисельність загиблих генералів", - заявив Петреус.

Американський генерал, зокрема, вказав на те, що українці глушать незахищений радіозв’язок російських військових, і це також призводить до того, що російські старші командири особисто прибувають на передову, де й зустрічають смерть.

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"В такій ситуації відсутність зв’язку між командним складом та нижчою ланкою вимагає, щоб генерали, командири бригад, полків і батальйонів особисто з’являлися на передовій, виходили зі своїх машин, і в цей час вправні українські снайпери просто прибирають їх", - зазначив ексглава ЦРУ.

Автор: 

армія рф (17784) втрати (4443) Петреус Давід (34)


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Топ коментарі
+14
Генеральские вдовы можете теперь открыто трахаться со штабными писарями.
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06.05.2022 17:20 Відповісти
+14
Мор елітних кацапських свиней в Україні має тривати до повної перемоги...
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06.05.2022 17:20 Відповісти
+10
Мабуть Девид Петреус і справді вважає, що кацапські генерали чогось варті. Насправді ліквідація 10-ти кацапських снайперів чи кулеметників була б для Україн набагато кориснішою.
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06.05.2022 17:39 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Музика і відео яке зігріває майже так, як полум'я підбитих російських човнів
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06.05.2022 17:06 Відповісти
Мене більше ось така музика зігріває:
https://www.youtube.com/watch?v=KR-FZRlcAvk&ab_channel=SurfaceTension-Topic

на telegram-каналі цих хлопців можна знайти шикарний кліп на цю тему.
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06.05.2022 17:37 Відповісти
Генеральские вдовы можете теперь открыто трахаться со штабными писарями.
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06.05.2022 17:20 Відповісти
вдова? вот тебе компенсация и освободи койку, привелегии только для живых.
какой уважающий себя штабной писарь станет драть вдову генерала?
ему что, мало жён живых генералов? их ведь тоже кто-то должен трахать.
а генералов в мордоре навалом.
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06.05.2022 21:10 Відповісти
Мор елітних кацапських свиней в Україні має тривати до повної перемоги...
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06.05.2022 17:20 Відповісти
Баби єщо нарожают
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06.05.2022 17:39 Відповісти
Мабуть Девид Петреус і справді вважає, що кацапські генерали чогось варті. Насправді ліквідація 10-ти кацапських снайперів чи кулеметників була б для Україн набагато кориснішою.
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06.05.2022 17:39 Відповісти
полковников, майоров, капитанов уже никто не считает даже
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06.05.2022 17:49 Відповісти
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06.05.2022 17:51 Відповісти
Хтось би ще сказав, скільки ще треба ліквідувати генералів, танків або літаків, щоб це кодло пішло геть.
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06.05.2022 18:17 Відповісти
та в них цих хенералів як гівна в мухосраньску
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06.05.2022 18:28 Відповісти
100% - генерал расеянской армии по квалификации приравнивается к капитану/майору советской максимум..
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06.05.2022 18:55 Відповісти
 
 