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Новости Война
2 004 17

В десятках стран может наступить политический хаос из-за нехватки продовольствия, - Зеленский

зеленський

Мир находится в нескольких шагах от политического хаоса в десятках государств, который может стать следствием продовольственного и инфляционного кризисов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в аналитическом центре Chatham House, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Шантажируя Европу для запуска газопровода "Северный поток-2" в прошлом году, Россия спровоцировала ценовой кризис в Европе. "Газпром" сознательно не давал рынку нужный объем газа, чтобы покрыть дефицит, и как следствие всего этого – газовые цены в Европе достигли максимума, причем исторического максимума. Это отразилось на всех европейцах без исключения", - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что сейчас как элемент полномасштабной войны против Украины Россия блокирует украинские порты, которые она захватила.

Также, добавил президент, глобальный рынок остается без достаточных поставок из Украины некоторых ключевых видов продукции - зерно, подсолнечное масло, кукуруза, другие аграрные товары.

"Какие последствия мы видим? В некоторых странах – дефицит подсолнечного масла. В других странах – тормозят цепочки агропроизводства, связанные с нашими поставками. Еще в некоторых странах ожидается дефицит базовых продуктов питания".

Все это вместе создает давление на цены. На севере Африки, Ближнем Востоке, в странах Азии. А в дальнейшем это коснется других регионов мира. И пострадают самые бедные. Мы уверены, что пострадает и средний класс. Очевидно, что политические последствия этого могут оказаться опасными. Поэтому я говорю: политический хаос – это одна из составляющих пищевой безопасности", - подытожил он.

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Зеленский Владимир (20826)


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Топ комментарии
+12
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06.05.2022 18:36 Ответить
+7
а що запропонував "зе" для вирішення того, про що він розказав і про що знає весь світ (Зеленський нагадав, що зараз як елемент повномасштабної війни проти України Росія блокує українські порти, які вона захопила. ) що було зроблено "зе",за час президенства ,(не рахуючи розмінування), щоб рашист не захопив і не блокував українські порти?
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06.05.2022 18:48 Ответить
+7
вова, ти вже давно не актьор сраного кварталу з бидлячим гумором. менше пзди, більши працюй.
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06.05.2022 19:00 Ответить
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06.05.2022 18:36 Ответить
А черножопых работать религия не позволяет?
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06.05.2022 18:36 Ответить
Круглый год лето... Можно 4 раза в году урожай собирать.
В гомаке проще лежать и ждать, когда пожрать привезут.
Пусть на диете посидят...
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06.05.2022 18:47 Ответить
Майже всі бідні африканскі і азіатські країни не голосували в ООН коли йшла мова про засудження агресіі Росіі проти Украіни бо хотять дешевої нафти. Керівники цих країн бачать себе такими як пуцін і цілодобово транслюють антиукраїнську пропаганду в себе на телеканалах. А тепер у них голод бо немає українского зерна і олії. Європа помогітє бо немає що їсти!!!!То нехай ідуть за кораблем.
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06.05.2022 19:28 Ответить
тема дуже серьозна....
та трохи мі-мішності вам на розраду )))

"Цуценя справжнього фермера": хазяйновитий песик навчився саджати картоплю (ВІДЕО)

https://t.me/Bayraktar_News_UA/7706 https://t.me/Bayraktar_News_UA/7706

https://t.me/Bayraktar_News_UA/7706 https://t.me/Bayraktar_News_UA/7706
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06.05.2022 18:40 Ответить
Просто ox#еть , специалист во всем, все учит.
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06.05.2022 18:40 Ответить
Всіх в світі всім шкода, і бабізян африканських, і арабських бабізян, і азіатських бабізян... і тільки Українців не шкода, так би дупу рвали за Українців хтось (P.S. якби голодали українці, ніхто б пальцем не ворухнув)
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06.05.2022 18:41 Ответить
та ***** на бедуинов и берберов. Нас другое напрягает:

Єрмак: ОРДЛО і Крим мають обговорювати президенти, Зеленський - готовий до перемовин
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3476516-ermak-ordlo-i-krim-maut-obgovoruvati-prezidenti-zelenskij-gotovij-do-peremovin.html

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06.05.2022 18:47 Ответить
Мерзкое ипало,не без участия этой падлы был слив вагнеровцев и разминирование перешейка с последующей сдачей юга
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06.05.2022 18:55 Ответить
а що запропонував "зе" для вирішення того, про що він розказав і про що знає весь світ (Зеленський нагадав, що зараз як елемент повномасштабної війни проти України Росія блокує українські порти, які вона захопила. ) що було зроблено "зе",за час президенства ,(не рахуючи розмінування), щоб рашист не захопив і не блокував українські порти?
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06.05.2022 18:48 Ответить
Зашел на розетку. Вообще маленький выбор товара!

Остатки товара распродают. А новых поставок товара нету.

Вся электроника поставлялась же с Китая морем. И шла через Одесский морской порт. А сейчас вся морская торговля Украины перекрыта российскими военными кораблями.

Морская торговля Украины это, на минуточку, 75% от всей торговли Украины.

Уничтожьте тот российский севастопольский флот полностью! Как крейсер "Москву". И разблокируйте украинскую торговлю!
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06.05.2022 18:51 Ответить
чангар разминировать они смогли, а вот с морем у них проблема ........
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06.05.2022 18:55 Ответить
Гамлєт. Ви, батьку, там привидом вже зовсім за*бались. Шось пиз*ите таке, що не просцяти і за цілий тиждень. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди - це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. В цілому я ж гуманіст, не те шо ви, папаша. Вам тільки би горілки засадить та мамку бідну на печі ***ти, аж дим із хати йде. А потім чаю посьорбати і кидати сокиру в паралізовану бабуню, в унітаза ху*рить чобітьми і так же много другої ху*ні за вами замічав я. Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям, примушувать лизати вам мін'єта? От він і ***нувся, бідолашний, і це не дивно. Мати моя, бідна, ненавиділа вас, як я жидів. Мене ж, синка хорошого, любила і часто пестила. А я із нею грався у котика та білочку. Ви, батьку, пиз*уйте в ваше море та хутчіше, бо я дрючком пер***у **а*ьник щє й дядька позову і ми з ним разом таких піз*юлєй вам понакладаєм, шо Данія здригнеться.
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06.05.2022 18:55 Ответить
шольцу пофіг аби ковбаски з пивом в нього були
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06.05.2022 19:00 Ответить
вова, ти вже давно не актьор сраного кварталу з бидлячим гумором. менше пзди, більши працюй.
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06.05.2022 19:00 Ответить
кому он это рассказывает ? Мы и так всё понимаем. Надо бы чего то более Конкретного. А так просто пересказал события из новостей. Политический хаос - это как? Рухнут правительства наступит АНАРХИЯ?
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06.05.2022 19:44 Ответить
 
 