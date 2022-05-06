В десятках стран может наступить политический хаос из-за нехватки продовольствия, - Зеленский

Мир находится в нескольких шагах от политического хаоса в десятках государств, который может стать следствием продовольственного и инфляционного кризисов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в аналитическом центре Chatham House, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Шантажируя Европу для запуска газопровода "Северный поток-2" в прошлом году, Россия спровоцировала ценовой кризис в Европе. "Газпром" сознательно не давал рынку нужный объем газа, чтобы покрыть дефицит, и как следствие всего этого – газовые цены в Европе достигли максимума, причем исторического максимума. Это отразилось на всех европейцах без исключения", - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что сейчас как элемент полномасштабной войны против Украины Россия блокирует украинские порты, которые она захватила.

Также, добавил президент, глобальный рынок остается без достаточных поставок из Украины некоторых ключевых видов продукции - зерно, подсолнечное масло, кукуруза, другие аграрные товары.

"Какие последствия мы видим? В некоторых странах – дефицит подсолнечного масла. В других странах – тормозят цепочки агропроизводства, связанные с нашими поставками. Еще в некоторых странах ожидается дефицит базовых продуктов питания".

Все это вместе создает давление на цены. На севере Африки, Ближнем Востоке, в странах Азии. А в дальнейшем это коснется других регионов мира. И пострадают самые бедные. Мы уверены, что пострадает и средний класс. Очевидно, что политические последствия этого могут оказаться опасными. Поэтому я говорю: политический хаос – это одна из составляющих пищевой безопасности", - подытожил он.

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