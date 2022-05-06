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Новини Війна
2 004 17

В десятках країн може настати політичний хаос через нестачу продовольства, - Зеленський

зеленський

Світ є за кілька кроків від політичного хаосу в десятках держав, який може стати наслідком продовольчої та інфляційної криз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи в аналітичному центрі Chatham House, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шантажуючи Європу для запуску газопроводу "Північний потік-2" минулого року, Росія спровокувала цінову кризу в Європі. "Газпром" свідомо не давав ринку потрібний обсяг газу, щоб покрити дефіцит, і як наслідок усього цього – газові ціни в Європі сягнули максимумів, причому історичного максимуму. Це вдарило по всіх європейцях без винятку", - наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що зараз як елемент повномасштабної війни проти України Росія блокує українські порти, які вона захопила.

Також, додав президент, глобальний ринок залишається без достатніх поставок з України деяких ключових видів продукції - зерно, соняшникова олія, кукурудза, інші аграрні товари.

"Які наслідки ми бачимо? У деяких країнах – дефіцит соняшникової олії. В інших країнах – гальмують ланцюжки агровиробництва, пов'язані з нашими поставками. Ще в інших країнах очікується дефіцит базових продуктів харчування.

Усе це разом створює тиск на ціни. На півночі Африки, на Близькому Сході, в країнах Азії. А в подальшому це стосуватиметься інших регіонів світу. І постраждають найбідніші. Ми впевнені, що постраждає і середній клас. Очевидно, що політичні наслідки цього можуть бути небезпечними. Чому я говорю – політичний хаос – це одна зі складових харчової безпеки", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Шольцу і Штайнмаєру приїхати до Києва 9 травня

Автор: 

Зеленський Володимир (24308)


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Топ коментарі
+12
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06.05.2022 18:36 Відповісти
+7
а що запропонував "зе" для вирішення того, про що він розказав і про що знає весь світ (Зеленський нагадав, що зараз як елемент повномасштабної війни проти України Росія блокує українські порти, які вона захопила. ) що було зроблено "зе",за час президенства ,(не рахуючи розмінування), щоб рашист не захопив і не блокував українські порти?
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06.05.2022 18:48 Відповісти
+7
вова, ти вже давно не актьор сраного кварталу з бидлячим гумором. менше пзди, більши працюй.
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06.05.2022 19:00 Відповісти
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06.05.2022 18:36 Відповісти
А черножопых работать религия не позволяет?
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06.05.2022 18:36 Відповісти
Круглый год лето... Можно 4 раза в году урожай собирать.
В гомаке проще лежать и ждать, когда пожрать привезут.
Пусть на диете посидят...
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06.05.2022 18:47 Відповісти
Майже всі бідні африканскі і азіатські країни не голосували в ООН коли йшла мова про засудження агресіі Росіі проти Украіни бо хотять дешевої нафти. Керівники цих країн бачать себе такими як пуцін і цілодобово транслюють антиукраїнську пропаганду в себе на телеканалах. А тепер у них голод бо немає українского зерна і олії. Європа помогітє бо немає що їсти!!!!То нехай ідуть за кораблем.
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06.05.2022 19:28 Відповісти
тема дуже серьозна....
та трохи мі-мішності вам на розраду )))

"Цуценя справжнього фермера": хазяйновитий песик навчився саджати картоплю (ВІДЕО)

https://t.me/Bayraktar_News_UA/7706 https://t.me/Bayraktar_News_UA/7706

https://t.me/Bayraktar_News_UA/7706 https://t.me/Bayraktar_News_UA/7706
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06.05.2022 18:40 Відповісти
Просто ox#еть , специалист во всем, все учит.
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06.05.2022 18:40 Відповісти
Всіх в світі всім шкода, і бабізян африканських, і арабських бабізян, і азіатських бабізян... і тільки Українців не шкода, так би дупу рвали за Українців хтось (P.S. якби голодали українці, ніхто б пальцем не ворухнув)
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06.05.2022 18:41 Відповісти
та ***** на бедуинов и берберов. Нас другое напрягает:

Єрмак: ОРДЛО і Крим мають обговорювати президенти, Зеленський - готовий до перемовин
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3476516-ermak-ordlo-i-krim-maut-obgovoruvati-prezidenti-zelenskij-gotovij-do-peremovin.html

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06.05.2022 18:47 Відповісти
Мерзкое ипало,не без участия этой падлы был слив вагнеровцев и разминирование перешейка с последующей сдачей юга
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06.05.2022 18:55 Відповісти
а що запропонував "зе" для вирішення того, про що він розказав і про що знає весь світ (Зеленський нагадав, що зараз як елемент повномасштабної війни проти України Росія блокує українські порти, які вона захопила. ) що було зроблено "зе",за час президенства ,(не рахуючи розмінування), щоб рашист не захопив і не блокував українські порти?
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06.05.2022 18:48 Відповісти
Зашел на розетку. Вообще маленький выбор товара!

Остатки товара распродают. А новых поставок товара нету.

Вся электроника поставлялась же с Китая морем. И шла через Одесский морской порт. А сейчас вся морская торговля Украины перекрыта российскими военными кораблями.

Морская торговля Украины это, на минуточку, 75% от всей торговли Украины.

Уничтожьте тот российский севастопольский флот полностью! Как крейсер "Москву". И разблокируйте украинскую торговлю!
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06.05.2022 18:51 Відповісти
чангар разминировать они смогли, а вот с морем у них проблема ........
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06.05.2022 18:55 Відповісти
Гамлєт. Ви, батьку, там привидом вже зовсім за*бались. Шось пиз*ите таке, що не просцяти і за цілий тиждень. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди - це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. В цілому я ж гуманіст, не те шо ви, папаша. Вам тільки би горілки засадить та мамку бідну на печі ***ти, аж дим із хати йде. А потім чаю посьорбати і кидати сокиру в паралізовану бабуню, в унітаза ху*рить чобітьми і так же много другої ху*ні за вами замічав я. Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям, примушувать лизати вам мін'єта? От він і ***нувся, бідолашний, і це не дивно. Мати моя, бідна, ненавиділа вас, як я жидів. Мене ж, синка хорошого, любила і часто пестила. А я із нею грався у котика та білочку. Ви, батьку, пиз*уйте в ваше море та хутчіше, бо я дрючком пер***у **а*ьник щє й дядька позову і ми з ним разом таких піз*юлєй вам понакладаєм, шо Данія здригнеться.
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06.05.2022 18:55 Відповісти
шольцу пофіг аби ковбаски з пивом в нього були
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06.05.2022 19:00 Відповісти
вова, ти вже давно не актьор сраного кварталу з бидлячим гумором. менше пзди, більши працюй.
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06.05.2022 19:00 Відповісти
кому он это рассказывает ? Мы и так всё понимаем. Надо бы чего то более Конкретного. А так просто пересказал события из новостей. Политический хаос - это как? Рухнут правительства наступит АНАРХИЯ?
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06.05.2022 19:44 Відповісти
 
 