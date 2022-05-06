В десятках країн може настати політичний хаос через нестачу продовольства, - Зеленський

Світ є за кілька кроків від політичного хаосу в десятках держав, який може стати наслідком продовольчої та інфляційної криз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи в аналітичному центрі Chatham House, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шантажуючи Європу для запуску газопроводу "Північний потік-2" минулого року, Росія спровокувала цінову кризу в Європі. "Газпром" свідомо не давав ринку потрібний обсяг газу, щоб покрити дефіцит, і як наслідок усього цього – газові ціни в Європі сягнули максимумів, причому історичного максимуму. Це вдарило по всіх європейцях без винятку", - наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що зараз як елемент повномасштабної війни проти України Росія блокує українські порти, які вона захопила.

Також, додав президент, глобальний ринок залишається без достатніх поставок з України деяких ключових видів продукції - зерно, соняшникова олія, кукурудза, інші аграрні товари.

"Які наслідки ми бачимо? У деяких країнах – дефіцит соняшникової олії. В інших країнах – гальмують ланцюжки агровиробництва, пов'язані з нашими поставками. Ще в інших країнах очікується дефіцит базових продуктів харчування.

Усе це разом створює тиск на ціни. На півночі Африки, на Близькому Сході, в країнах Азії. А в подальшому це стосуватиметься інших регіонів світу. І постраждають найбідніші. Ми впевнені, що постраждає і середній клас. Очевидно, що політичні наслідки цього можуть бути небезпечними. Чому я говорю – політичний хаос – це одна зі складових харчової безпеки", - підсумував він.

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