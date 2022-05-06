Возможность повторного наступления оккупантов на Киев остается, - Павлюк
Угроза повторного наступления российских оккупантов на Киев остается. Но власть готова к разным сценариям действий рашистов.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах России остается полное уничтожение Украины, а это было всегда, и пока будет существовать Россия, сердце Украины - Киев - будет под прицелом", - подчеркнул он.
По словам Павлюка, такие варианты не исключают, просчитывают и готовятся к разным возможным сценариям действий российских оккупантов.
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на річках Уж, Тетерів та Ірпінь (три лінії оборони !!!!)
але ж на лінії не попилиш, а на Крадівництві очєнь даже
а вважав тебе за петушню... - нічого не пімянялося лаур..
синекітенко@syniy_kit
Через те, що Голову нашої селищної ради Прилипка було вбито окупантами, Зеленський призначив начальником військової адміністрації Гостомелю Думенка Тараса Вікторовича.
І ось, що люди накопали на цього персонажа:
1) входив до осередку забороненої в Україні партії "Руській блок";
2) прямо зараз знаходиться на лаві підсудних у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 345 КК - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.
Номер кримінального провадження № 12020100090004852 від 30.08.2020.
3) протягом 2-х останніх років пан Думенко має несплачений податковий борг у сумі 72 тисячі гривень.
Ну і чувак з порогу замість відроджувати селище почав пиляти сосни в парку
совпадєніе?
нє думаю !!!!!
Як згадував Гудеріан в Гіітлера був такий маршал як Клюге. Весь час передавав фюреру слова генералів, Гудеріана також не минула така участь ще в 1941 році. Правда, той завжди не мовчав і говорив прямо, що Клюге завалить все,що тільки можна. той навіть викликав його на дуель у 1944 році. А як дійшло до діла командувати у Франції застрелився бідолаха.