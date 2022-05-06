Возможность повторного наступления оккупантов на Киев остается, - Павлюк

Угроза повторного наступления российских оккупантов на Киев остается. Но власть готова к разным сценариям действий рашистов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах России остается полное уничтожение Украины, а это было всегда, и пока будет существовать Россия, сердце Украины - Киев - будет под прицелом", - подчеркнул он.

По словам Павлюка, такие варианты не исключают, просчитывают и готовятся к разным возможным сценариям действий российских оккупантов.

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