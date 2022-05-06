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Новости Война
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Возможность повторного наступления оккупантов на Киев остается, - Павлюк

київ

Угроза повторного наступления российских оккупантов на Киев остается. Но власть готова к разным сценариям действий рашистов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах России остается полное уничтожение Украины, а это было всегда, и пока будет существовать Россия, сердце Украины - Киев - будет под прицелом", - подчеркнул он.

По словам Павлюка, такие варианты не исключают, просчитывают и готовятся к разным возможным сценариям действий российских оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов в Киеве повреждено более 200 жилых домов и 70 объектов городской инфраструктуры, - КГГА

Киев (25668) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+19
краще б вони зібрали 150 військових інженерів для побудови "Лінії Маннергейма"
на річках Уж, Тетерів та Ірпінь (три лінії оборони !!!!)

але ж на лінії не попилиш, а на Крадівництві очєнь даже
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06.05.2022 19:20 Ответить
+16
Ще не час...ще тероборону не роззброїли...
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06.05.2022 19:17 Ответить
+15
на чужому молоці обпеклися, так тепер на свою воду дме
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06.05.2022 19:19 Ответить
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саме час 153 ґолодних архітектора зібрати в Ірпіні і все там поправити...
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06.05.2022 19:14 Ответить
краще б вони зібрали 150 військових інженерів для побудови "Лінії Маннергейма"
на річках Уж, Тетерів та Ірпінь (три лінії оборони !!!!)

але ж на лінії не попилиш, а на Крадівництві очєнь даже
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06.05.2022 19:20 Ответить
ви мене почули...
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06.05.2022 19:23 Ответить
ше три , вжеж і так дев'ять...
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06.05.2022 19:51 Ответить
розумний - хлоп хлоп..
а вважав тебе за петушню... - нічого не пімянялося лаур..
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06.05.2022 19:59 Ответить
там одного рускамірца буде досить...

синекітенко@syniy_kit

Через те, що Голову нашої селищної ради Прилипка було вбито окупантами, Зеленський призначив начальником військової адміністрації Гостомелю Думенка Тараса Вікторовича.
І ось, що люди накопали на цього персонажа:
1) входив до осередку забороненої в Україні партії "Руській блок";
2) прямо зараз знаходиться на лаві підсудних у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 345 КК - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.
Номер кримінального провадження № 12020100090004852 від 30.08.2020.
3) протягом 2-х останніх років пан Думенко має несплачений податковий борг у сумі 72 тисячі гривень.

Ну і чувак з порогу замість відроджувати селище почав пиляти сосни в парку
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07.05.2022 00:13 Ответить
Давно уже про это не говорили, решили напомнить
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06.05.2022 19:15 Ответить
101 покушеніє ДРГ на Бубачку
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06.05.2022 19:23 Ответить
Ще не час...ще тероборону не роззброїли...
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06.05.2022 19:17 Ответить
на чужому молоці обпеклися, так тепер на свою воду дме
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06.05.2022 19:19 Ответить
Ну якщо ця дебільна баба керує- чекай біди...
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06.05.2022 19:38 Ответить
А кто наступать то будет ,кацапы восставшие из мёртвых ,горелая техника ,рухнувшая авиация ,может крейсер моЦква атакует из-под воды ?
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06.05.2022 19:19 Ответить
Та ти не хвилюйся, там дібілов ціла країна! Оголосять війну, мобілізацію, піднімуть зі зберігання іржаві Т-55, і продовжать закидувати Україну мясом. Так що цей дощ - надовго.
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06.05.2022 19:28 Ответить
А до 24 лютого 2022 року Київ не був серцем України? Чи не був пвюід прицілом кацапів? Чи ця інформація була недоступною для зелених миротворців, які замість зміцнення армії і захисту цього серця прокладали дороги для ворожих колон?
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06.05.2022 19:22 Ответить
Навіщо таку х#рню тиражувати?
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06.05.2022 19:26 Ответить
Слава Богу Конче Заспа вціліла
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06.05.2022 19:28 Ответить
іноді один бульзер, шо рие окопи для хлопців - важніше за все....
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06.05.2022 19:34 Ответить
У цього павлюка вже починаються галюцинації....
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06.05.2022 19:36 Ответить
на кончу заспу жодного прильоту,совпаденіє не думаю
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06.05.2022 19:37 Ответить
на ОПу жодного прильоту Іскандеру !!!

совпадєніе?
нє думаю !!!!!
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06.05.2022 19:54 Ответить
Олександр Павлюк начебто толковий генерал, можливо його треба відправити на херсонський напрямок, підсилити командування бо там застій і люди вже рахують нолики на російських банконотах. Ще трохи і будуть співать Катюшу. Визволивши Херсон буде більше сил для бойв на сході.
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06.05.2022 19:48 Ответить
тю млять , писали ж шо вже нема чим наступати на столицю і тут знов...гадаю шо ті 50 нових" тахое" поїхали на "печерські" фронти , а не на передову...
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06.05.2022 19:55 Ответить
А чому не була готова до 24го? Чому сталася Буча і не лише вона? Де були оборонні рубежі до 24го?
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06.05.2022 19:56 Ответить
Павлюк це фрукт із обойми кремлівського курсанта. Два роки щось там керавали, потім зникли, бо почали мародерничати.Палатки в Агрохімії купували, тощо. Зараз знову пургу розганяють, ввижається нове терракотове військо у Путлера.
Як згадував Гудеріан в Гіітлера був такий маршал як Клюге. Весь час передавав фюреру слова генералів, Гудеріана також не минула така участь ще в 1941 році. Правда, той завжди не мовчав і говорив прямо, що Клюге завалить все,що тільки можна. той навіть викликав його на дуель у 1944 році. А як дійшло до діла командувати у Франції застрелився бідолаха.
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06.05.2022 20:26 Ответить
Чи буде наступ чи не буде. як карта ляже . а от зараз ці всі військові підрозділи дуже б пригодилися під Маріуполем. Але ж хто їх перекине туди. якщо раптом...на столицю посунуть рашисти ! А в Маріуполі щогодини помирають поранені бійці...
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07.05.2022 00:13 Ответить
 
 