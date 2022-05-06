Можливість повторного наступу окупантів на Київ залишається, - Павлюк
Загроза повторного наступу російських окупантів на Київ залишається. Але влада готова до різних сценаріїв дій рашистів.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Ймовірність завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо у планах Росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме Росія, серце України - Київ - буде під прицілом", - наголосив він.
За словами Павлюка, такі варіанти не відкидають, прораховують і готуються до різних можливих сценаріїв дій російських окупантів.
Топ коментарі
+19 Dust
показати весь коментар06.05.2022 19:20 Відповісти Посилання
+16 віктор федорович #394174
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+15 Urs
показати весь коментар06.05.2022 19:19 Відповісти Посилання
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на річках Уж, Тетерів та Ірпінь (три лінії оборони !!!!)
але ж на лінії не попилиш, а на Крадівництві очєнь даже
а вважав тебе за петушню... - нічого не пімянялося лаур..
синекітенко@syniy_kit
Через те, що Голову нашої селищної ради Прилипка було вбито окупантами, Зеленський призначив начальником військової адміністрації Гостомелю Думенка Тараса Вікторовича.
І ось, що люди накопали на цього персонажа:
1) входив до осередку забороненої в Україні партії "Руській блок";
2) прямо зараз знаходиться на лаві підсудних у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 345 КК - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.
Номер кримінального провадження № 12020100090004852 від 30.08.2020.
3) протягом 2-х останніх років пан Думенко має несплачений податковий борг у сумі 72 тисячі гривень.
Ну і чувак з порогу замість відроджувати селище почав пиляти сосни в парку
совпадєніе?
нє думаю !!!!!
Як згадував Гудеріан в Гіітлера був такий маршал як Клюге. Весь час передавав фюреру слова генералів, Гудеріана також не минула така участь ще в 1941 році. Правда, той завжди не мовчав і говорив прямо, що Клюге завалить все,що тільки можна. той навіть викликав його на дуель у 1944 році. А як дійшло до діла командувати у Франції застрелився бідолаха.