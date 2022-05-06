Можливість повторного наступу окупантів на Київ залишається, - Павлюк

Загроза повторного наступу російських окупантів на Київ залишається. Але влада готова до різних сценаріїв дій рашистів.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Ймовірність завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо у планах Росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме Росія, серце України - Київ - буде під прицілом", - наголосив він.

За словами Павлюка, такі варіанти не відкидають, прораховують і готуються до різних можливих сценаріїв дій російських окупантів.

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