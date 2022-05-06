УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12428 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 718 25

Можливість повторного наступу окупантів на Київ залишається, - Павлюк

київ

Загроза повторного наступу російських окупантів на Київ залишається. Але влада готова до різних сценаріїв дій рашистів.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Ймовірність завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо у планах Росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме Росія, серце України - Київ - буде під прицілом", - наголосив він.

За словами Павлюка, такі варіанти не відкидають, прораховують і готуються до різних можливих сценаріїв дій російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли у Києві пошкоджено понад 200 житлових будинків та 70 об'єктів міської інфраструктури, - КМДА

Автор: 

Київ (19643) Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
краще б вони зібрали 150 військових інженерів для побудови "Лінії Маннергейма"
на річках Уж, Тетерів та Ірпінь (три лінії оборони !!!!)

але ж на лінії не попилиш, а на Крадівництві очєнь даже
показати весь коментар
06.05.2022 19:20 Відповісти
+16
Ще не час...ще тероборону не роззброїли...
показати весь коментар
06.05.2022 19:17 Відповісти
+15
на чужому молоці обпеклися, так тепер на свою воду дме
показати весь коментар
06.05.2022 19:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саме час 153 ґолодних архітектора зібрати в Ірпіні і все там поправити...
показати весь коментар
06.05.2022 19:14 Відповісти
краще б вони зібрали 150 військових інженерів для побудови "Лінії Маннергейма"
на річках Уж, Тетерів та Ірпінь (три лінії оборони !!!!)

але ж на лінії не попилиш, а на Крадівництві очєнь даже
показати весь коментар
06.05.2022 19:20 Відповісти
ви мене почули...
показати весь коментар
06.05.2022 19:23 Відповісти
ше три , вжеж і так дев'ять...
показати весь коментар
06.05.2022 19:51 Відповісти
розумний - хлоп хлоп..
а вважав тебе за петушню... - нічого не пімянялося лаур..
показати весь коментар
06.05.2022 19:59 Відповісти
там одного рускамірца буде досить...

синекітенко@syniy_kit

Через те, що Голову нашої селищної ради Прилипка було вбито окупантами, Зеленський призначив начальником військової адміністрації Гостомелю Думенка Тараса Вікторовича.
І ось, що люди накопали на цього персонажа:
1) входив до осередку забороненої в Україні партії "Руській блок";
2) прямо зараз знаходиться на лаві підсудних у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 345 КК - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.
Номер кримінального провадження № 12020100090004852 від 30.08.2020.
3) протягом 2-х останніх років пан Думенко має несплачений податковий борг у сумі 72 тисячі гривень.

Ну і чувак з порогу замість відроджувати селище почав пиляти сосни в парку
показати весь коментар
07.05.2022 00:13 Відповісти
Давно уже про это не говорили, решили напомнить
показати весь коментар
06.05.2022 19:15 Відповісти
101 покушеніє ДРГ на Бубачку
показати весь коментар
06.05.2022 19:23 Відповісти
Ще не час...ще тероборону не роззброїли...
показати весь коментар
06.05.2022 19:17 Відповісти
на чужому молоці обпеклися, так тепер на свою воду дме
показати весь коментар
06.05.2022 19:19 Відповісти
Ну якщо ця дебільна баба керує- чекай біди...
показати весь коментар
06.05.2022 19:38 Відповісти
А кто наступать то будет ,кацапы восставшие из мёртвых ,горелая техника ,рухнувшая авиация ,может крейсер моЦква атакует из-под воды ?
показати весь коментар
06.05.2022 19:19 Відповісти
Та ти не хвилюйся, там дібілов ціла країна! Оголосять війну, мобілізацію, піднімуть зі зберігання іржаві Т-55, і продовжать закидувати Україну мясом. Так що цей дощ - надовго.
показати весь коментар
06.05.2022 19:28 Відповісти
А до 24 лютого 2022 року Київ не був серцем України? Чи не був пвюід прицілом кацапів? Чи ця інформація була недоступною для зелених миротворців, які замість зміцнення армії і захисту цього серця прокладали дороги для ворожих колон?
показати весь коментар
06.05.2022 19:22 Відповісти
Навіщо таку х#рню тиражувати?
показати весь коментар
06.05.2022 19:26 Відповісти
Слава Богу Конче Заспа вціліла
показати весь коментар
06.05.2022 19:28 Відповісти
іноді один бульзер, шо рие окопи для хлопців - важніше за все....
показати весь коментар
06.05.2022 19:34 Відповісти
У цього павлюка вже починаються галюцинації....
показати весь коментар
06.05.2022 19:36 Відповісти
на кончу заспу жодного прильоту,совпаденіє не думаю
показати весь коментар
06.05.2022 19:37 Відповісти
на ОПу жодного прильоту Іскандеру !!!

совпадєніе?
нє думаю !!!!!
показати весь коментар
06.05.2022 19:54 Відповісти
Олександр Павлюк начебто толковий генерал, можливо його треба відправити на херсонський напрямок, підсилити командування бо там застій і люди вже рахують нолики на російських банконотах. Ще трохи і будуть співать Катюшу. Визволивши Херсон буде більше сил для бойв на сході.
показати весь коментар
06.05.2022 19:48 Відповісти
тю млять , писали ж шо вже нема чим наступати на столицю і тут знов...гадаю шо ті 50 нових" тахое" поїхали на "печерські" фронти , а не на передову...
показати весь коментар
06.05.2022 19:55 Відповісти
А чому не була готова до 24го? Чому сталася Буча і не лише вона? Де були оборонні рубежі до 24го?
показати весь коментар
06.05.2022 19:56 Відповісти
Павлюк це фрукт із обойми кремлівського курсанта. Два роки щось там керавали, потім зникли, бо почали мародерничати.Палатки в Агрохімії купували, тощо. Зараз знову пургу розганяють, ввижається нове терракотове військо у Путлера.
Як згадував Гудеріан в Гіітлера був такий маршал як Клюге. Весь час передавав фюреру слова генералів, Гудеріана також не минула така участь ще в 1941 році. Правда, той завжди не мовчав і говорив прямо, що Клюге завалить все,що тільки можна. той навіть викликав його на дуель у 1944 році. А як дійшло до діла командувати у Франції застрелився бідолаха.
показати весь коментар
06.05.2022 20:26 Відповісти
Чи буде наступ чи не буде. як карта ляже . а от зараз ці всі військові підрозділи дуже б пригодилися під Маріуполем. Але ж хто їх перекине туди. якщо раптом...на столицю посунуть рашисти ! А в Маріуполі щогодини помирають поранені бійці...
показати весь коментар
07.05.2022 00:13 Відповісти
 
 