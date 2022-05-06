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Новости Война
24 060 138

Путин на параде 9 мая намекнет Западу на "судный день", - Reuters

путин,путін

Президент РФ Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне", а именно о возможном применении ядерного оружия, во время парада 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

В часности, по информации издания, во время парада над собором Василия Блаженного в Москве впервые с 2010 года пролетит Ил-80 "Судный день".

Самолет Ил-80 предназначен для перевозки российских чиновников в случае ядерной войны.

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Автор: 

путин владимир (31540) россия (96125) ядерное оружие (1352)


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Топ комментарии
+50
..уйло уныл и предсказуем
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06.05.2022 20:42 Ответить
+44
Чо так все ссутся ядерной?как по мне у украинцев нету выбора. Мы не можем проиграть. ***** не может не победить. Так что ядерная война не избежна. Так что нам пох при любых раскладах. Будет она или не будет.
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06.05.2022 20:46 Ответить
+38
А это класс. Т.е., ***** намекнет своему стаду, шо в случае чего у него есть шанс спасти свою шкуру. А стадо - на скотобойню. И уверен, шо стаду это очень понравится, аж до радостного мычания.
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06.05.2022 20:47 Ответить
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Держи рот шире, ХЛО!
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06.05.2022 21:20 Ответить
Це той літак судного дня з якого роботяги минулого року секретну апаратуру покрали заради благородних металів?
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06.05.2022 21:20 Ответить
И подражая терминатору, с поднятой рукой, на цепи, опустится в дерьмо.
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06.05.2022 21:21 Ответить
Понти. Москалі навіть газопровід не розбили. Тасй не почали пряму війну проти НАТО.
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06.05.2022 21:25 Ответить
Бункерный урод сам себе предупреждение решил послать. Это уже кирдык....
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06.05.2022 21:26 Ответить
Дети его как себя чухают? Задайте ему этот вопрос.
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06.05.2022 21:26 Ответить
А москали не боятся ,шо ИЛ повторит судьбу максима горького
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06.05.2022 21:26 Ответить
Беріть свіжіший приклад: долю нині підводної купи металобрухту крейсера "мацква".
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06.05.2022 22:28 Ответить
цікаво, як це сприйме цапня? невже всі готові здехнути?
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06.05.2022 21:28 Ответить
Аби перед кінцем кожному орку по пляшці "бояри"- а там хоч радіація з небес.
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06.05.2022 22:30 Ответить
так шо він той парад в літаку прийматиме?
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06.05.2022 21:34 Ответить
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06.05.2022 21:36 Ответить
Цензор, а якого ти х...я

Пишеш назву отої особи з великої літери????
Який ***** путін?
Він *****, крапка!!!!!
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06.05.2022 21:39 Ответить
У них зміна стажерів з дострокового випуску заступила на чергування.
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06.05.2022 22:32 Ответить


абсолютно, путiн та рассєя, тобто паРаша-ерефiя тiльки з маленькоi лiтери!
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07.05.2022 14:06 Ответить
на месте Байдена ))) я бы выступил 8 мая с речью, в которой заявил, что США превратят в ядерную пыль РФ и лично путлера в случае ПОПЫТКИ развязать ядерную войну
интересно, что будет тогда говорить путлер 9 мая...
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06.05.2022 21:39 Ответить
Вірно!

І одразу вдарити по рашці ядрьоним ударом!
Тоді 9 мая не буде вообщє....
І хла теж не буде

будуть порожні території для використання людством
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06.05.2022 21:53 Ответить
на месте Байдена я бы сказал, что США заплатит 10 млрд. долларов за голову международного террориста путина. И в течение суток для путина наступил бы судный день.
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06.05.2022 21:57 Ответить
Байден только озвучивает а правит через руководителя офиса президента Рона Клейна клан Обамы. Они бы и хотели замутить перемирие но опросы общественного мнения показывают что большинство американцев не просто за перемирие но за победу Украины - вот им и приходится юлить ради падающих рейтингов. Мог еще в начале недели сразу после сената закон о ленд лизе подписать
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06.05.2022 22:15 Ответить
Дай угадаю - ты за Трампа голосовал!
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06.05.2022 23:44 Ответить
..клан Обамы рулит Клейнами? ну ваще круто! какая то прямо историческая справедливость в квадрате!
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06.05.2022 23:45 Ответить
Пускай дебил подумает про свой судный день
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06.05.2022 21:40 Ответить
нужно ****** этот Ил-80 до 9-го мая прямо у них на аэродроме, чтобы карлику-шизофренику нечем было "намекать"
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06.05.2022 22:01 Ответить
Це скоріш натяк буде свойому йолопо-планктону...
"Ви, чуть шо в рай, а я сяду на літак та з'є@усь"...))))
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06.05.2022 22:11 Ответить
Любое движение русских тварей около своих пусковых шахт с ЯО - сразу удар со стороны США. Карлик-педофил и его банда отморозков хотят жить не меньше, чем все остальные, а их жены и дочери, живущие в "загнивающих" Европе и в США сразу перестанут быть в безопасности.
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06.05.2022 22:12 Ответить
Да кто вам сказа, что путин будет на параде?
Вон целую кампанию развернули о его болезни и срочной плановой операции. Кто там, Нарышкин вроде, будет рулить раисей на время вынужденного (по болезни) отсутствия "венценосного". Что будет объяснением кастрированного парада и царю речи толкать не надо, а стадо баранов увидит анало говнетный Ил и начнет блеять от собственного вЯличия и переживать за здравие (дай Бог) ныне пресного.
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06.05.2022 22:14 Ответить
операцiю Сцарьку можна зробити i пiсля параду.

парад зранку, а прирiзати ботоксну гниду не пiзно i пiсля обiду.))

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07.05.2022 14:10 Ответить
Його ж свої кончать.
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06.05.2022 22:25 Ответить
это тот Ил-80, который разокрали внутри пару лет назад ***** он ещё планирует куда-то палитеть
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06.05.2022 22:26 Ответить
Може просто літачків малувато стало?
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06.05.2022 22:36 Ответить
А мы натякаемо путину на то, что никакое ядерное оружие, бункер и никакие деньги мира не спасу его от Божьего судного дня.

В верности даст Господь правосудие; Он не ослабеет и не изнеможет, пока не установит правосудие на земле (Библия, Исайя 42:3)
Ужас злодеям, когда будет вершится правосудие. (Библия, Притчи 21:15)
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06.05.2022 22:38 Ответить
Судний бздень. Перед Ізраєлем вже вибачився чмошник. Мову піз*юлін він добре розуміє.
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06.05.2022 22:48 Ответить
"Граждане пассажиры, пристегните ремни, наш самолёт судного дня совершает посадку в Гааге".
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06.05.2022 22:49 Ответить
Это Вофладимир Вофладимирович про Гаагу?
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06.05.2022 22:49 Ответить
Карликовому пенсу не про судний день треба думати, а як вчасно в суднó насрати, а не собі в штани.
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07.05.2022 00:12 Ответить
ответка прилетит и уничтожит тебя сатанинская мразь вместе с твоим стадом!
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07.05.2022 13:22 Ответить
«путин одержим».

Саакашвили рассказал британским журналистам, что думает о президенте эрэфии

Анна Шерстнёва

21 июля 2015

https://s.ura.news/images/news/upload/news/215/879/1052215879/137117_Putin_Arhiv_putin_vladimir_2396.1847.166.150.jpg

Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

президент рассеи вова путин "одержим идеей подвергать проверке НАТО", считает Саакашвили.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью изданию The Independent. Он заявил британским журналистам, что президент эрэфии вова путин одержим и будет захватывать все новые страны.

«путин не уважает национальные границы, и он будет стремиться продвигаться повсюду», - делится своим мнением Саакашвили. Как отмечается, интервью было взято еще в мае 2015 года, сразу после его назначения на должность губернатора Одесской области. Тогда он заявил, что еще в 2008 году (когда рассея ввела войска на территорию Грузии - прим. ред.) знал, что «Украина будет следующей».

«путин одержим идеей подвергать проверке НАТО - это было ясно из моих с ним длительных разговоров», - сказал журналистам М.Саакашвили.
Поэтому политик опасается дальнейшей агрессии эрэфии в Украине, в странах Балтики, а также возвращения пуйла в Грузию и Азербайджан.

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07.05.2022 14:00 Ответить
Агонизирующий путинский режим с каждым днём толкает россию всё ближе к точке невозврата, пройдя которую, ничего изменить к лучшему уже будет невозможно
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07.05.2022 15:52 Ответить
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