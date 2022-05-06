Путин на параде 9 мая намекнет Западу на "судный день", - Reuters
Президент РФ Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне", а именно о возможном применении ядерного оружия, во время парада 9 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
В часности, по информации издания, во время парада над собором Василия Блаженного в Москве впервые с 2010 года пролетит Ил-80 "Судный день".
Самолет Ил-80 предназначен для перевозки российских чиновников в случае ядерной войны.
Топ комментарии
+50 botoks
показать весь комментарий06.05.2022 20:42 Ответить Ссылка
+44 maximus #452494
показать весь комментарий06.05.2022 20:46 Ответить Ссылка
+38 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий06.05.2022 20:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пишеш назву отої особи з великої літери????
Який ***** путін?
Він *****, крапка!!!!!
абсолютно, путiн та рассєя, тобто паРаша-ерефiя тiльки з маленькоi лiтери!
интересно, что будет тогда говорить путлер 9 мая...
І одразу вдарити по рашці ядрьоним ударом!
Тоді 9 мая не буде вообщє....
І хла теж не буде
будуть порожні території для використання людством
"Ви, чуть шо в рай, а я сяду на літак та з'є@усь"...))))
Вон целую кампанию развернули о его болезни и срочной плановой операции. Кто там, Нарышкин вроде, будет рулить раисей на время вынужденного (по болезни) отсутствия "венценосного". Что будет объяснением кастрированного парада и царю речи толкать не надо, а стадо баранов увидит анало говнетный Ил и начнет блеять от собственного вЯличия и переживать за здравие (дай Бог) ныне пресного.
парад зранку, а прирiзати ботоксну гниду не пiзно i пiсля обiду.))
В верности даст Господь правосудие; Он не ослабеет и не изнеможет, пока не установит правосудие на земле (Библия, Исайя 42:3)
Ужас злодеям, когда будет вершится правосудие. (Библия, Притчи 21:15)
Саакашвили рассказал британским журналистам, что думает о президенте эрэфии
Анна Шерстнёва
21 июля 2015
https://s.ura.news/images/news/upload/news/215/879/1052215879/137117_Putin_Arhiv_putin_vladimir_2396.1847.166.150.jpg
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
президент рассеи вова путин "одержим идеей подвергать проверке НАТО", считает Саакашвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью изданию The Independent. Он заявил британским журналистам, что президент эрэфии вова путин одержим и будет захватывать все новые страны.
«путин не уважает национальные границы, и он будет стремиться продвигаться повсюду», - делится своим мнением Саакашвили. Как отмечается, интервью было взято еще в мае 2015 года, сразу после его назначения на должность губернатора Одесской области. Тогда он заявил, что еще в 2008 году (когда рассея ввела войска на территорию Грузии - прим. ред.) знал, что «Украина будет следующей».
«путин одержим идеей подвергать проверке НАТО - это было ясно из моих с ним длительных разговоров», - сказал журналистам М.Саакашвили.
Поэтому политик опасается дальнейшей агрессии эрэфии в Украине, в странах Балтики, а также возвращения пуйла в Грузию и Азербайджан.
.