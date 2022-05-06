Путин на параде 9 мая намекнет Западу на "судный день", - Reuters

Президент РФ Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне", а именно о возможном применении ядерного оружия, во время парада 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

В часности, по информации издания, во время парада над собором Василия Блаженного в Москве впервые с 2010 года пролетит Ил-80 "Судный день".

Самолет Ил-80 предназначен для перевозки российских чиновников в случае ядерной войны.

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