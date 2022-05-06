Путін на параді 9 травня натякне Заходу на "судний день", - Reuters

Президент РФ Путін пошле Заходу попередження про "судний день", а саме можливе застосування ядерної зброї, під час параду 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Так, за інформацією видання під час параду над собором Василя Блаженного у Москві вперше з 2010 року пролетить Іл-80 "Судний день".

Літак Іл-80 призначений для перевезення російських високопосадовців у разі ядерної війни.

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