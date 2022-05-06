Путін на параді 9 травня натякне Заходу на "судний день", - Reuters
Президент РФ Путін пошле Заходу попередження про "судний день", а саме можливе застосування ядерної зброї, під час параду 9 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Так, за інформацією видання під час параду над собором Василя Блаженного у Москві вперше з 2010 року пролетить Іл-80 "Судний день".
Літак Іл-80 призначений для перевезення російських високопосадовців у разі ядерної війни.
Топ коментарі
+50 botoks
показати весь коментар06.05.2022 20:42 Відповісти Посилання
+44 maximus #452494
показати весь коментар06.05.2022 20:46 Відповісти Посилання
+38 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар06.05.2022 20:47 Відповісти Посилання
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Пишеш назву отої особи з великої літери????
Який ***** путін?
Він *****, крапка!!!!!
абсолютно, путiн та рассєя, тобто паРаша-ерефiя тiльки з маленькоi лiтери!
интересно, что будет тогда говорить путлер 9 мая...
І одразу вдарити по рашці ядрьоним ударом!
Тоді 9 мая не буде вообщє....
І хла теж не буде
будуть порожні території для використання людством
"Ви, чуть шо в рай, а я сяду на літак та з'є@усь"...))))
Вон целую кампанию развернули о его болезни и срочной плановой операции. Кто там, Нарышкин вроде, будет рулить раисей на время вынужденного (по болезни) отсутствия "венценосного". Что будет объяснением кастрированного парада и царю речи толкать не надо, а стадо баранов увидит анало говнетный Ил и начнет блеять от собственного вЯличия и переживать за здравие (дай Бог) ныне пресного.
парад зранку, а прирiзати ботоксну гниду не пiзно i пiсля обiду.))
В верности даст Господь правосудие; Он не ослабеет и не изнеможет, пока не установит правосудие на земле (Библия, Исайя 42:3)
Ужас злодеям, когда будет вершится правосудие. (Библия, Притчи 21:15)
Саакашвили рассказал британским журналистам, что думает о президенте эрэфии
Анна Шерстнёва
21 июля 2015
https://s.ura.news/images/news/upload/news/215/879/1052215879/137117_Putin_Arhiv_putin_vladimir_2396.1847.166.150.jpg
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
президент рассеи вова путин "одержим идеей подвергать проверке НАТО", считает Саакашвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью изданию The Independent. Он заявил британским журналистам, что президент эрэфии вова путин одержим и будет захватывать все новые страны.
«путин не уважает национальные границы, и он будет стремиться продвигаться повсюду», - делится своим мнением Саакашвили. Как отмечается, интервью было взято еще в мае 2015 года, сразу после его назначения на должность губернатора Одесской области. Тогда он заявил, что еще в 2008 году (когда рассея ввела войска на территорию Грузии - прим. ред.) знал, что «Украина будет следующей».
«путин одержим идеей подвергать проверке НАТО - это было ясно из моих с ним длительных разговоров», - сказал журналистам М.Саакашвили.
Поэтому политик опасается дальнейшей агрессии эрэфии в Украине, в странах Балтики, а также возвращения пуйла в Грузию и Азербайджан.
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