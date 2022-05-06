Оккупанты обстреляли автоколонну в Харьковской области: Погибли 4 человека
Рашисты в Харьковской области открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями. Погибли четыре человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, 4 мая 2022 года 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными г. Волчанск Чугуевского района. По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли колонну автомобилей с мирными жителями.
6 мая 2022 установлено местонахождение автоколонны и проведен ряд следственных (розыскных) действий. На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдено шесть поврежденных автомобилей и четыре тела погибших.
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а це кольорове фото нацистів1938
15-летняя украинская девочка из Попасной пыталась уехать из города, но машину, в которой они ехали, обстреляли. Водитель был ранен, девочке пришлось самой сесть за руль и вести машину по заминированной дороге
https://twitter.com/i/status/1522646318308630529