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Новости Война
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Оккупанты обстреляли автоколонну в Харьковской области: Погибли 4 человека

харківщина

Рашисты в Харьковской области открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями. Погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 4 мая 2022 года 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными г. Волчанск Чугуевского района. По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли колонну автомобилей с мирными жителями.

6 мая 2022 установлено местонахождение автоколонны и проведен ряд следственных (розыскных) действий. На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдено шесть поврежденных автомобилей и четыре тела погибших.

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Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2494)


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Чтобы вы сдохли касапские выплятки. Чем вам гражданские люди угрожали.
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06.05.2022 22:46 Ответить
вылупков обозвали окупантами...окупанты не уничтожают предполагаемую среду обитания.
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06.05.2022 22:49 Ответить
Будете ви прокляті кацапи в віках!
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06.05.2022 22:49 Ответить
фотографія курсантів в Санкт-Петербурзі на репетиції 28 квітня військового параду

а це кольорове фото нацистів1938
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06.05.2022 23:07 Ответить
"Просто нам нужна была помощь, срочная. Чтобы не потерять много крови".
15-летняя украинская девочка из Попасной пыталась уехать из города, но машину, в которой они ехали, обстреляли. Водитель был ранен, девочке пришлось самой сесть за руль и вести машину по заминированной дороге
https://twitter.com/i/status/1522646318308630529
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07.05.2022 00:13 Ответить
торклива історія...Слухав на роботі по радіо...Тепер дівчинку побачив.Хай в неї буде далі все хорошо,нехай буде щаслива...
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07.05.2022 09:44 Ответить
 
 