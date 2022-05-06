Окупанти обстріляли автоколону на Харківщині: Загинули 4 особи

Рашисти на Харківщині відкрили вогонь по колоні автомобілів з мирними мешканцями. Загинули чотири особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 4 травня 2022 року 15 приватних автівок виїхали з окупованого російськими військовими м. Вовчанськ Чугуївського району. По дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли колону автомобілів з мирними мешканцями.

6 травня 2022 року встановлено місцезнаходження автоколони та проведено низку слідчих (розшукових) дій. На узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири тіла загиблих.

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