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Новини Війна
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Окупанти обстріляли автоколону на Харківщині: Загинули 4 особи

харківщина

Рашисти на Харківщині відкрили вогонь по колоні автомобілів з мирними мешканцями. Загинули чотири особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 4 травня 2022 року 15 приватних автівок виїхали з окупованого російськими військовими м. Вовчанськ Чугуївського району. По дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли колону автомобілів з мирними мешканцями.

6 травня 2022 року встановлено місцезнаходження автоколони та проведено низку слідчих (розшукових) дій. На узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири тіла загиблих.

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Автор: 

Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3278)


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Чтобы вы сдохли касапские выплятки. Чем вам гражданские люди угрожали.
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06.05.2022 22:46 Відповісти
вылупков обозвали окупантами...окупанты не уничтожают предполагаемую среду обитания.
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06.05.2022 22:49 Відповісти
Будете ви прокляті кацапи в віках!
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06.05.2022 22:49 Відповісти
фотографія курсантів в Санкт-Петербурзі на репетиції 28 квітня військового параду

а це кольорове фото нацистів1938
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06.05.2022 23:07 Відповісти
"Просто нам нужна была помощь, срочная. Чтобы не потерять много крови".
15-летняя украинская девочка из Попасной пыталась уехать из города, но машину, в которой они ехали, обстреляли. Водитель был ранен, девочке пришлось самой сесть за руль и вести машину по заминированной дороге
https://twitter.com/i/status/1522646318308630529
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07.05.2022 00:13 Відповісти
торклива історія...Слухав на роботі по радіо...Тепер дівчинку побачив.Хай в неї буде далі все хорошо,нехай буде щаслива...
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07.05.2022 09:44 Відповісти
 
 