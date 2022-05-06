За сутки 6 мая уничтожены 14 российских беспилотников, - Воздушные силы

Командование Воздушных сил обнародовало информацию о результатах войны в небе за 6 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Кроме ювелирной работы авиации Воздушных сил на Юго-восточном направлении, есть очередные уничтоженные БПЛА агрессора.

Сегодня, 6 мая, противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отминусованы, как минимум, 14 беспилотников "Орлан-10"!"

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