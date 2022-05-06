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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки 6 мая уничтожены 14 российских беспилотников, - Воздушные силы

орлан

Командование Воздушных сил обнародовало информацию о результатах войны в небе за 6 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Кроме ювелирной работы авиации Воздушных сил на Юго-восточном направлении, есть очередные уничтоженные БПЛА агрессора.

Сегодня, 6 мая, противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отминусованы,  как минимум, 14 беспилотников "Орлан-10"!"

Читайте также: За 5 мая поражен 1 самолет оккупантов и 14 беспилотников, - Воздушные Силы

Автор: 

авиация (2847) беспилотник (3752) Воздушные силы (2404)


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Топ комментарии
+5
Молодці наші хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼💪💪💪
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06.05.2022 23:54 Ответить
+4
Насправді - це круто, тому що воювати всліпу неможливо
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06.05.2022 23:46 Ответить
+2
цей сурогат коштує 100 штук за штуку. соррі за тафтологію.
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06.05.2022 23:46 Ответить
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шкода шо без пілота. пілот був бонусом.
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06.05.2022 23:43 Ответить
"орлани" - сурогат... давайте до кацапського побєдобесія Сушки...
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06.05.2022 23:44 Ответить
цей сурогат коштує 100 штук за штуку. соррі за тафтологію.
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06.05.2022 23:46 Ответить
можливо колись так і було..., зараз по кількості видно, що на потоці і ціна їх на рівні китайського моторолера. ними тільки статистику псують...
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06.05.2022 23:49 Ответить
Ви намагаєтесь применшити користь від знищення великої кількості цих засобів коригування ворожої артилерії?

Подивіться на їх характеристики:

Швидкість: 90-150 км/год
Максимальна дальність застосування комплексу: до 120 км від наземної станції керування (до 600 км в автономному режимі)
Максимальна висота польоту (стеля) - 5000 м
Тривалість польоту: до 16 год 30 хв
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07.05.2022 00:01 Ответить
Ага. Цена примерно 100 штук евро. Без вооружения. Так что не пыхти ))
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07.05.2022 00:55 Ответить
Насправді - це круто, тому що воювати всліпу неможливо
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06.05.2022 23:46 Ответить
Молодці наші хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼💪💪💪
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06.05.2022 23:54 Ответить
Беспилотники очень маленькая и неудобная цель,но для английских ПЗРК это не проблема.
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07.05.2022 07:48 Ответить
"знищено 14 російських безпілотників"-- очевидно, що наші хлопці вже пристрілялися.
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07.05.2022 08:48 Ответить
 
 