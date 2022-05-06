За сутки 6 мая уничтожены 14 российских беспилотников, - Воздушные силы
Командование Воздушных сил обнародовало информацию о результатах войны в небе за 6 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "Кроме ювелирной работы авиации Воздушных сил на Юго-восточном направлении, есть очередные уничтоженные БПЛА агрессора.
Сегодня, 6 мая, противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отминусованы, как минимум, 14 беспилотников "Орлан-10"!"
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Подивіться на їх характеристики:
Швидкість: 90-150 км/год
Максимальна дальність застосування комплексу: до 120 км від наземної станції керування (до 600 км в автономному режимі)
Максимальна висота польоту (стеля) - 5000 м
Тривалість польоту: до 16 год 30 хв