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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу 6 травня знищено 14 російських безпілотників, - Повітряні Сили

орлан

Командування Повітряних Сил оприлюднило інформацію про результати війни в небі за 6 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається: "Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора.

Сьогодні, 6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників "Орлан-10"!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 травня уражено 1 літак окупантів та 14 безпілотників, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4161) безпілотник (4326) Повітряні сили (2754)


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Топ коментарі
+5
Молодці наші хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼💪💪💪
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06.05.2022 23:54 Відповісти
+4
Насправді - це круто, тому що воювати всліпу неможливо
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06.05.2022 23:46 Відповісти
+2
цей сурогат коштує 100 штук за штуку. соррі за тафтологію.
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06.05.2022 23:46 Відповісти
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шкода шо без пілота. пілот був бонусом.
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06.05.2022 23:43 Відповісти
"орлани" - сурогат... давайте до кацапського побєдобесія Сушки...
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06.05.2022 23:44 Відповісти
цей сурогат коштує 100 штук за штуку. соррі за тафтологію.
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06.05.2022 23:46 Відповісти
можливо колись так і було..., зараз по кількості видно, що на потоці і ціна їх на рівні китайського моторолера. ними тільки статистику псують...
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06.05.2022 23:49 Відповісти
Ви намагаєтесь применшити користь від знищення великої кількості цих засобів коригування ворожої артилерії?

Подивіться на їх характеристики:

Швидкість: 90-150 км/год
Максимальна дальність застосування комплексу: до 120 км від наземної станції керування (до 600 км в автономному режимі)
Максимальна висота польоту (стеля) - 5000 м
Тривалість польоту: до 16 год 30 хв
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07.05.2022 00:01 Відповісти
Ага. Цена примерно 100 штук евро. Без вооружения. Так что не пыхти ))
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07.05.2022 00:55 Відповісти
Насправді - це круто, тому що воювати всліпу неможливо
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06.05.2022 23:46 Відповісти
Молодці наші хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼💪💪💪
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06.05.2022 23:54 Відповісти
Беспилотники очень маленькая и неудобная цель,но для английских ПЗРК это не проблема.
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07.05.2022 07:48 Відповісти
"знищено 14 російських безпілотників"-- очевидно, що наші хлопці вже пристрілялися.
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07.05.2022 08:48 Відповісти
 
 