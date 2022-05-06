За добу 6 травня знищено 14 російських безпілотників, - Повітряні Сили
Командування Повітряних Сил оприлюднило інформацію про результати війни в небі за 6 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора.
Сьогодні, 6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників "Орлан-10"!"
Топ коментарі
+5 Amber
показати весь коментар06.05.2022 23:54 Відповісти Посилання
+4 Старый пионэр
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+2 оззи
показати весь коментар06.05.2022 23:46 Відповісти Посилання
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Подивіться на їх характеристики:
Швидкість: 90-150 км/год
Максимальна дальність застосування комплексу: до 120 км від наземної станції керування (до 600 км в автономному режимі)
Максимальна висота польоту (стеля) - 5000 м
Тривалість польоту: до 16 год 30 хв