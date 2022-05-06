За добу 6 травня знищено 14 російських безпілотників, - Повітряні Сили

Командування Повітряних Сил оприлюднило інформацію про результати війни в небі за 6 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора.

Сьогодні, 6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників "Орлан-10"!"

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