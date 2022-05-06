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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За 5 травня уражено 1 літак окупантів та 14 безпілотників, - Повітряні Сили

су

5 травня Протиповітряна оборона України знищила 15 повітряних цілей окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "Бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними Силами України повітряний простір.

5 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей:

14 – безпілотників типу "Орлан" та один літак, попередньо винищувач Су-30см.

Літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.

"Орлан-10" збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних Сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.

Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 4 травня уражено 2 літаки окупантів, 2 безпілотники та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили

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авіація (4158) безпілотник (4315) літак (2953) Повітряні сили (2744)


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Слава ЗСУ!
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06.05.2022 00:12 Відповісти
Останнім часом наші літачки розлітались 😏
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06.05.2022 00:25 Відповісти
Ещё 3 до юбилейного 200-го
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06.05.2022 00:25 Відповісти
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06.05.2022 00:48 Відповісти
Английские ПЗРК в отличие от других систем легко сбивают беспилотники.
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06.05.2022 06:51 Відповісти
 
 