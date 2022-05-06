За 5 травня уражено 1 літак окупантів та 14 безпілотників, - Повітряні Сили

5 травня Протиповітряна оборона України знищила 15 повітряних цілей окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними Силами України повітряний простір.

5 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей:

14 – безпілотників типу "Орлан" та один літак, попередньо винищувач Су-30см.

Літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.

"Орлан-10" збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних Сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.

Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів".

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