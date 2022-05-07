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Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

байден

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о новом пакете военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Байдена.

В сообщении отмечается: "Сегодня США продолжают мощную поддержку храбрым людям Украины, защищающим свою страну.

Я объявляю еще один пакет безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование".

Сайт Белого дома сообщает, что предыдущий пакет военной помощи почти исчерпал себя финансово, поэтому Байден принял решение о новой помощи.

"Поддержка США совместно с вкладом союзников и партнеров была решающей в помощи Украине выиграть битву под Киевом и воспрепятствовать военным целям Путина в Украине", – говорится в сообщении Белого дома.

Администрация Байдена сообщает и о том, что США должны продолжить поддержку в "следующей фазе войны".

Отмечается и о том, что "Конгресс (США – ред.) должен быстро предоставить запрашиваемое Украиной финансирование".

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Автор: 

Байден Джо (2795) помощь (7866) США (27106)


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Сподіваюся що замовлення по ленд-лізу не будуть «вичерпувати себе фінансово» і у подальшому постачання озброєнь не буде перериватися через бюрократичні перешкоди 🤟
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07.05.2022 01:03 Ответить
ни слова шо мы и их защищаем...делайте выводы.
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07.05.2022 01:09 Ответить
они, знаете-ли, и сами за себя постоять могут...... ))
если бы ОНИ взялись за плешивого, то обоссанные лапти уже давно до Сахалина бы летели......
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07.05.2022 01:33 Ответить
Байден підпише закон про «ленд-ліз» 9 травня, - оголосила Джен Псакі, залишаючи свою посаду прес-секретарки Білого Дому і його головного користувача Джо Байденка.

https://t.me/Sharpreview/13663 Олег Шарп коментує : "Символічно. Пропоную 9 травня зробити святом відкриття американського Ленд-лізу та початком перемоги України над російсько-фашистським загарбником".
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07.05.2022 01:13 Ответить
Респект і повага!!!
хочу свою земельну ділянку оголосити новим штатом.. і приєднатися.. для запуску томогавка хватить
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07.05.2022 04:02 Ответить
Здаю дачу під американську базу.
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07.05.2022 10:30 Ответить
Запасливый Баден разорит РабZeю до 1 ******....)))Астанавитесь...
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07.05.2022 11:21 Ответить
 
 