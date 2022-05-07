Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине
Президент США Джо Байден подтвердил информацию о новом пакете военной помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Байдена.
В сообщении отмечается: "Сегодня США продолжают мощную поддержку храбрым людям Украины, защищающим свою страну.
Я объявляю еще один пакет безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование".
Сайт Белого дома сообщает, что предыдущий пакет военной помощи почти исчерпал себя финансово, поэтому Байден принял решение о новой помощи.
"Поддержка США совместно с вкладом союзников и партнеров была решающей в помощи Украине выиграть битву под Киевом и воспрепятствовать военным целям Путина в Украине", – говорится в сообщении Белого дома.
Администрация Байдена сообщает и о том, что США должны продолжить поддержку в "следующей фазе войны".
Отмечается и о том, что "Конгресс (США – ред.) должен быстро предоставить запрашиваемое Украиной финансирование".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если бы ОНИ взялись за плешивого, то обоссанные лапти уже давно до Сахалина бы летели......
https://t.me/Sharpreview/13663 Олег Шарп коментує : "Символічно. Пропоную 9 травня зробити святом відкриття американського Ленд-лізу та початком перемоги України над російсько-фашистським загарбником".
хочу свою земельну ділянку оголосити новим штатом.. і приєднатися.. для запуску томогавка хватить