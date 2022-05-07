Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив інформацію про новий пакет військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Байдена.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні США продовжують потужну підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну.

Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання".

Сайт Білого дому повідомляє, що попередній пакет військової допомоги майже вичерпав себе фінансово, саме тому Байден ухвалив рішення про нову допомогу.

"Підтримка США спільно з внеском союзників і партнерів була вирішальною в допомозі Україні виграти битву під Києвом і перешкодити військовим цілям Путіна в Україні", – ідеться в повідомленні Білого дому.

Адміністрація Байдена повідомляє і про те, що США повинні продовжити підтримку в "наступній фазі війни".

Зазначається і про те, що "Конгрес (США – ред.) повинен швидко надати запитуване Україною фінансування".

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