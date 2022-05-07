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Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні

байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив інформацію про новий пакет військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Байдена.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні США продовжують потужну підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну.

Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання".

Сайт Білого дому повідомляє, що попередній пакет військової допомоги майже вичерпав себе фінансово, саме тому Байден ухвалив рішення про нову допомогу.

"Підтримка США спільно з внеском союзників і партнерів була вирішальною в допомозі Україні виграти битву під Києвом і перешкодити військовим цілям Путіна в Україні", – ідеться в повідомленні Білого дому.

Адміністрація Байдена повідомляє і про те, що США повинні продовжити підтримку в "наступній фазі війни".

Зазначається і про те, що "Конгрес (США – ред.) повинен швидко надати запитуване Україною фінансування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підпише новий пакет збройної допомоги для України на $100 млн, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2893) допомога (8442) США (23375)


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Сподіваюся що замовлення по ленд-лізу не будуть «вичерпувати себе фінансово» і у подальшому постачання озброєнь не буде перериватися через бюрократичні перешкоди 🤟
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07.05.2022 01:03 Відповісти
ни слова шо мы и их защищаем...делайте выводы.
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07.05.2022 01:09 Відповісти
они, знаете-ли, и сами за себя постоять могут...... ))
если бы ОНИ взялись за плешивого, то обоссанные лапти уже давно до Сахалина бы летели......
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07.05.2022 01:33 Відповісти
Байден підпише закон про «ленд-ліз» 9 травня, - оголосила Джен Псакі, залишаючи свою посаду прес-секретарки Білого Дому і його головного користувача Джо Байденка.

https://t.me/Sharpreview/13663 Олег Шарп коментує : "Символічно. Пропоную 9 травня зробити святом відкриття американського Ленд-лізу та початком перемоги України над російсько-фашистським загарбником".
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07.05.2022 01:13 Відповісти
Респект і повага!!!
хочу свою земельну ділянку оголосити новим штатом.. і приєднатися.. для запуску томогавка хватить
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07.05.2022 04:02 Відповісти
Здаю дачу під американську базу.
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07.05.2022 10:30 Відповісти
Запасливый Баден разорит РабZeю до 1 ******....)))Астанавитесь...
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07.05.2022 11:21 Відповісти
 
 