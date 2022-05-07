Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия на Херсонщине
На Херсонщине российские военные усиливают фильтрационные меры - "зачищают" область от людей, угрожающих оккупационному режиму.
Об этом в фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжает идти наращивание мероприятий, направленных на зачистку области от людей, угрожающих оккупационному режиму. Увеличивается количество блокпостов, мобильные группы орков ежедневно меняют локации по фильтрационным проверкам населения. Проверяют документы и обыскивают не только автотранспорт, но и выборочно велосипедистов, прохожих, общественный транспорт", – отметил Соболевский.
Обыски и похищение людей не прекращаются, отметил он.
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