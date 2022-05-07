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Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия на Херсонщине

рф

На Херсонщине российские военные усиливают фильтрационные меры - "зачищают" область от людей, угрожающих оккупационному режиму.

Об этом в фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжает идти наращивание мероприятий, направленных на зачистку области от людей, угрожающих оккупационному режиму. Увеличивается количество блокпостов, мобильные группы орков ежедневно меняют локации по фильтрационным проверкам населения. Проверяют документы и обыскивают не только автотранспорт, но и выборочно велосипедистов, прохожих, общественный транспорт", – отметил Соболевский.

Обыски и похищение людей не прекращаются, отметил он.

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Автор: 

армия РФ (19665) Херсонская область (4886)


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Топ комментарии
+6
А кажется, что Херсон не интересует зеленую власть. Согласились сдать Херсон орде??
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07.05.2022 12:33 Ответить
+5
Вода на Крим та дуже родючі землі. В Криму вже торгують херсонськими овочами з теплиць
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07.05.2022 12:25 Ответить
+4
За Херсонщину лапті триматимуться зубами, бо це вода на Крим.
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07.05.2022 12:07 Ответить
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07.05.2022 12:07 Ответить
За Херсонщину лапті триматимуться зубами, бо це вода на Крим.
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07.05.2022 12:07 Ответить
Вода на Крим та дуже родючі землі. В Криму вже торгують херсонськими овочами з теплиць
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07.05.2022 12:25 Ответить
Плюс херсонський морський порт та великий нафтопереробний завод
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07.05.2022 12:26 Ответить
в Скадовську теж є морський порт
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07.05.2022 12:53 Ответить
Зеленский за Крым вообще даже не вспоминает
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07.05.2022 12:48 Ответить
А кажется, что Херсон не интересует зеленую власть. Согласились сдать Херсон орде??
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07.05.2022 12:33 Ответить
А може Зе сдавали Херсон не для того чтобы его освобождать? Иначе уже давно херсонский мост был разрушен и зачищен город Херсон.
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07.05.2022 12:46 Ответить
Без большой Армии враг будет разрушать все внутри страны, а мобилизации 5 миллионов человек до сих пор не проведено. Разрушений не закончатся пока не будет настоящей большой мобилизации!
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07.05.2022 13:16 Ответить
 
 