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Окупанти посилюють фільтраційні заходи на Херсонщині

рф

На Херсонщині російські військові посилюють фільтраційні заходи – "зачищають" область від людей, які загрожують окупаційному режиму.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжує йти нарощування заходів, спрямованих на зачистку області від людей, які загрожують окупаційному режиму. Збільшується кількість блокпостів, мобільні групи орків щодня змінюють локації щодо фільтраційних перевірок населення. Перевіряють документи та обшукують не лише автотранспорт, а й вибірково велосипедистів, перехожих, громадський транспорт", – зазначив Соболевський.

Обшуки та викрадення людей не зупиняються, зазначив він.

Також читайте: Рашисти на окупованій частині Херсонщини тримають у підвалах і катують сотні українців, - Ташева

Автор: 

армія рф (17816) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+6
А кажется, что Херсон не интересует зеленую власть. Согласились сдать Херсон орде??
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07.05.2022 12:33 Відповісти
+5
Вода на Крим та дуже родючі землі. В Криму вже торгують херсонськими овочами з теплиць
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07.05.2022 12:25 Відповісти
+4
За Херсонщину лапті триматимуться зубами, бо це вода на Крим.
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07.05.2022 12:07 Відповісти
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07.05.2022 12:07 Відповісти
За Херсонщину лапті триматимуться зубами, бо це вода на Крим.
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07.05.2022 12:07 Відповісти
Вода на Крим та дуже родючі землі. В Криму вже торгують херсонськими овочами з теплиць
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07.05.2022 12:25 Відповісти
Плюс херсонський морський порт та великий нафтопереробний завод
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07.05.2022 12:26 Відповісти
в Скадовську теж є морський порт
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07.05.2022 12:53 Відповісти
Зеленский за Крым вообще даже не вспоминает
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07.05.2022 12:48 Відповісти
А кажется, что Херсон не интересует зеленую власть. Согласились сдать Херсон орде??
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07.05.2022 12:33 Відповісти
А може Зе сдавали Херсон не для того чтобы его освобождать? Иначе уже давно херсонский мост был разрушен и зачищен город Херсон.
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07.05.2022 12:46 Відповісти
Без большой Армии враг будет разрушать все внутри страны, а мобилизации 5 миллионов человек до сих пор не проведено. Разрушений не закончатся пока не будет настоящей большой мобилизации!
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07.05.2022 13:16 Відповісти
 
 