Окупанти посилюють фільтраційні заходи на Херсонщині

На Херсонщині російські військові посилюють фільтраційні заходи – "зачищають" область від людей, які загрожують окупаційному режиму.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжує йти нарощування заходів, спрямованих на зачистку області від людей, які загрожують окупаційному режиму. Збільшується кількість блокпостів, мобільні групи орків щодня змінюють локації щодо фільтраційних перевірок населення. Перевіряють документи та обшукують не лише автотранспорт, а й вибірково велосипедистів, перехожих, громадський транспорт", – зазначив Соболевський.

Обшуки та викрадення людей не зупиняються, зазначив він.

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