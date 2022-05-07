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Новости Война
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4 крылатых ракеты врага нанесли удар по Одесской области

ракета

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

Об этом сообщает телеграм-канал Одесского городского совета "Одесса. Официально", сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация - несгибаемая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным Силам и Силам обороны выполнять свои задачи. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вражеский беспилотник "Форпост" сбит в Одессе, - ОВА

армия РФ (19665) обстрел (27807) Одесса (7921) Одесская область (3636) ракеты (3610)


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Топ комментарии
+33
Потрібна, та де її взяти? Гладковських-"свинарчуків" в 2019 побороли і на цьому оснащення ППО зупинилось. Зате, яке передвиборче шоу влаштували! Які гнівні відосіки записали?
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07.05.2022 13:58 Ответить
+17
За свое корабельное кладбище возле о. Змеиный решили отомстить? Там для полного набора как раз самолетов не хватает. И да, пришлите туда подводную лодку, музей должен пополняться разнообразными экспонатами.
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07.05.2022 14:06 Ответить
+13
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07.05.2022 13:58 Ответить
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Дуля с маком оккупантам а не Одесса
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07.05.2022 13:51 Ответить
Чого це з маком?.. досить їм з хером великим
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07.05.2022 14:22 Ответить
Нужно нормальное ПВО в достаточном количестве. Пока его не будет-козлорылые будут разрушать инфраструктуру и затруднять обеспечение войск на фронте
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07.05.2022 13:52 Ответить
Потрібна, та де її взяти? Гладковських-"свинарчуків" в 2019 побороли і на цьому оснащення ППО зупинилось. Зате, яке передвиборче шоу влаштували! Які гнівні відосіки записали?
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07.05.2022 13:58 Ответить
Знову повітряна. Весь захід.
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07.05.2022 13:55 Ответить
вже майже вся...(окрім Закарпаття і Чернівецької)
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07.05.2022 13:59 Ответить
Підтверджую! У нас теж оголосили
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07.05.2022 14:12 Ответить
В Чернівцях теж тривога
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07.05.2022 14:39 Ответить
Кремлівському плєшенфюреру , вкрай потрібна Одеса , щоби
відрізати нас від моря , але орки отримають .... уй моржовий , замість Одеси !
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07.05.2022 13:56 Ответить
Одесса

- Альльо, Жьора! Говорят, у вас десант высаживают?

- Нет! Закапывают!
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07.05.2022 14:26 Ответить
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07.05.2022 13:58 Ответить
За свое корабельное кладбище возле о. Змеиный решили отомстить? Там для полного набора как раз самолетов не хватает. И да, пришлите туда подводную лодку, музей должен пополняться разнообразными экспонатами.
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07.05.2022 14:06 Ответить
Що там з пам'ятником російській шльодрі в Одесі ? Вже звалили , чи все ще "не на часі" ?
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07.05.2022 14:26 Ответить
 
 