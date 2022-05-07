4 крылатых ракеты врага нанесли удар по Одесской области

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

Об этом сообщает телеграм-канал Одесского городского совета "Одесса. Официально", сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация - несгибаемая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным Силам и Силам обороны выполнять свои задачи. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вражеский беспилотник "Форпост" сбит в Одессе, - ОВА