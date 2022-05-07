4 крылатых ракеты врага нанесли удар по Одесской области
Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.
Об этом сообщает телеграм-канал Одесского городского совета "Одесса. Официально", сообщает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация - несгибаемая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным Силам и Силам обороны выполнять свои задачи. Вместе победим!", - говорится в сообщении.
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відрізати нас від моря , але орки отримають .... уй моржовий , замість Одеси !
- Альльо, Жьора! Говорят, у вас десант высаживают?
- Нет! Закапывают!