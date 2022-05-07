4 крилаті ракети ворога завдали удару по Одещині
Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації.
Про це повідомляє телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса. Офіційно", інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація - незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі. Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+33 Чайка Київ
показати весь коментар07.05.2022 13:58 Відповісти Посилання
+17 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар07.05.2022 14:06 Відповісти Посилання
+13 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.05.2022 13:58 Відповісти Посилання
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відрізати нас від моря , але орки отримають .... уй моржовий , замість Одеси !
- Альльо, Жьора! Говорят, у вас десант высаживают?
- Нет! Закапывают!