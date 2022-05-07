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Новини Війна
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4 крилаті ракети ворога завдали удару по Одещині

ракета

Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації.

Про це повідомляє телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса. Офіційно", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація - незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі. Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожий безпілотник "Форпост" збито в Одесі, - ОВА

Автор: 

армія рф (17816) обстріл (29128) Одеса (5499) Одеська область (3289) ракети (4068)


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Топ коментарі
+33
Потрібна, та де її взяти? Гладковських-"свинарчуків" в 2019 побороли і на цьому оснащення ППО зупинилось. Зате, яке передвиборче шоу влаштували! Які гнівні відосіки записали?
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07.05.2022 13:58 Відповісти
+17
За свое корабельное кладбище возле о. Змеиный решили отомстить? Там для полного набора как раз самолетов не хватает. И да, пришлите туда подводную лодку, музей должен пополняться разнообразными экспонатами.
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07.05.2022 14:06 Відповісти
+13
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07.05.2022 13:58 Відповісти
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Дуля с маком оккупантам а не Одесса
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07.05.2022 13:51 Відповісти
Чого це з маком?.. досить їм з хером великим
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07.05.2022 14:22 Відповісти
Нужно нормальное ПВО в достаточном количестве. Пока его не будет-козлорылые будут разрушать инфраструктуру и затруднять обеспечение войск на фронте
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07.05.2022 13:52 Відповісти
Потрібна, та де її взяти? Гладковських-"свинарчуків" в 2019 побороли і на цьому оснащення ППО зупинилось. Зате, яке передвиборче шоу влаштували! Які гнівні відосіки записали?
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07.05.2022 13:58 Відповісти
Знову повітряна. Весь захід.
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07.05.2022 13:55 Відповісти
вже майже вся...(окрім Закарпаття і Чернівецької)
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07.05.2022 13:59 Відповісти
Підтверджую! У нас теж оголосили
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07.05.2022 14:12 Відповісти
В Чернівцях теж тривога
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07.05.2022 14:39 Відповісти
Кремлівському плєшенфюреру , вкрай потрібна Одеса , щоби
відрізати нас від моря , але орки отримають .... уй моржовий , замість Одеси !
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07.05.2022 13:56 Відповісти
Одесса

- Альльо, Жьора! Говорят, у вас десант высаживают?

- Нет! Закапывают!
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07.05.2022 14:26 Відповісти
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07.05.2022 13:58 Відповісти
За свое корабельное кладбище возле о. Змеиный решили отомстить? Там для полного набора как раз самолетов не хватает. И да, пришлите туда подводную лодку, музей должен пополняться разнообразными экспонатами.
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07.05.2022 14:06 Відповісти
Що там з пам'ятником російській шльодрі в Одесі ? Вже звалили , чи все ще "не на часі" ?
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07.05.2022 14:26 Відповісти
 
 