4 крилаті ракети ворога завдали удару по Одещині

Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації.

Про це повідомляє телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса. Офіційно", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація - незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі. Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.

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