Основатель "Украинского легиона" Святослав Стеценко погиб на войне с Россией
На войне с российскими оккупантами погиб Святослав Стеценко – основатель военно-патриотической организации "Украинский легион".
Об этом сообщил адвокат Виталий Коломиец, передает Цензор.НЕТ.
"Человек чести, идеалист, воин! Многолетний двигатель борьбы украинцев за право на вооруженную защиту! Мы продолжим и закончим наше дело", - написал он.
Полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко (Пастырь) был апологетом вооруженной самообороны украинцев. Во время Майдана он возглавлял "Общественный караул" Дарницкого района Киева. После начала войны с Россией в 2014 году стал одним из основателей ОО "Украинский легион", в дальнейшем был инструктором, одним из активных участников "Движения содействия территориальной обороне Украины".
С началом полномасштабной российской агрессии Святослав Стеценко стал в ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка.
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