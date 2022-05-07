Основатель "Украинского легиона" Святослав Стеценко погиб на войне с Россией

На войне с российскими оккупантами погиб Святослав Стеценко – основатель военно-патриотической организации "Украинский легион".

Об этом сообщил адвокат Виталий Коломиец, передает Цензор.НЕТ.

"Человек чести, идеалист, воин! Многолетний двигатель борьбы украинцев за право на вооруженную защиту! Мы продолжим и закончим наше дело", - написал он.

Полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко (Пастырь) был апологетом вооруженной самообороны украинцев. Во время Майдана он возглавлял "Общественный караул" Дарницкого района Киева. После начала войны с Россией в 2014 году стал одним из основателей ОО "Украинский легион", в дальнейшем был инструктором, одним из активных участников "Движения содействия территориальной обороне Украины".

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С началом полномасштабной российской агрессии Святослав Стеценко стал в ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка.