РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12426 посетителей онлайн
Новости Война
18 496 23

Основатель "Украинского легиона" Святослав Стеценко погиб на войне с Россией

стеценко,святослав

На войне с российскими оккупантами погиб Святослав Стеценко – основатель военно-патриотической организации "Украинский легион".

Об этом сообщил адвокат Виталий Коломиец, передает Цензор.НЕТ.

"Человек чести, идеалист, воин! Многолетний двигатель борьбы украинцев за право на вооруженную защиту! Мы продолжим и закончим наше дело", - написал он.

Полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко (Пастырь) был апологетом вооруженной самообороны украинцев. Во время Майдана он возглавлял "Общественный караул" Дарницкого района Киева. После начала войны с Россией в 2014 году стал одним из основателей ОО "Украинский легион", в дальнейшем был инструктором, одним из активных участников "Движения содействия территориальной обороне Украины".

Смотрите также: На дверях мариупольских квартир пишут имена погибших жителей. ФОТОфакт

С началом полномасштабной российской агрессии Святослав Стеценко стал в ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка.

Автор: 

Стеценко Святослав (6)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
Война забирає кращих

Герою Слава!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:33 Ответить
+28
Первыми погибают лучшие
показать весь комментарий
07.05.2022 14:33 Ответить
+25
показать весь комментарий
07.05.2022 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Война забирає кращих

Герою Слава!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:33 Ответить
Первыми погибают лучшие
показать весь комментарий
07.05.2022 14:33 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 14:34 Ответить
R.I.P. 💛💙
показать весь комментарий
07.05.2022 19:06 Ответить
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:38 Ответить
путин *****!!!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:42 Ответить
Пішов як Герой.
Царство Небесне.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:54 Ответить
Шана
показать весь комментарий
07.05.2022 14:57 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 15:06 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:07 Ответить
Вічна пам'ять Герою
показать весь комментарий
07.05.2022 15:10 Ответить
Смерть за Україну найкраща, насправді, йому дуже повезло
показать весь комментарий
07.05.2022 15:23 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:32 Ответить
Дякую за все, воїне!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:38 Ответить
Был настоящий патриот. Слава!
показать весь комментарий
07.05.2022 16:45 Ответить
Дуже шкода. Співчуття рідним та друзям.

Маємо збудувати після перемоги таку Україну, про яку мріяв пан Святослав.

Слава герою!
показать весь комментарий
07.05.2022 16:45 Ответить
Справжна Людина! Велика подяка!
показать весь комментарий
07.05.2022 17:06 Ответить
Иншаллах!
показать весь комментарий
07.05.2022 18:14 Ответить
Вечная Память
показать весь комментарий
07.05.2022 18:29 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 18:45 Ответить
Героям Слава!🇺🇦
показать весь комментарий
07.05.2022 19:07 Ответить
Пан Бутусов "забув" сказати, що Святослав Стеценко терпіти не міг ****** потроха і завжди вважав, що місце "криголама" - в тюрмі. Драних "переговорників" з ОП він також на дух не переносив. Розумний був чоловік. Справжній Герой. Світла пам'ять...
показать весь комментарий
08.05.2022 01:17 Ответить
Дивлюсь сьогодні передачу по ТВ про чорні батальони на Україні в 43-му, а там Святослав дає інтерв'ю. Ще живий...
показать весь комментарий
08.05.2022 21:20 Ответить
 
 