УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9578 відвідувачів онлайн
Новини Війна
18 496 23

Засновник "Українського легіону" Святослав Стеценко загинув на війні з Росією

стеценко,святослав

На війні з російськими окупантами загинув Святослав Стеценко - засновник військово-патріотичної організації "Український легіон".

Про це повідомив адвокат Віталій Коломієць, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік честі, ідеаліст, воїн! Багаторічний рушій боротьби українців за право на збройний захист! Ми продовжимо і закінчимо нашу справу", - написав він.

Полковник запасу ЗСУ Святослав Стеценко "Пастир" був апологетом збройної самооборони українців. Під час Майдану він очолював "Громадську варту" Дарницького району Києва. Після початку війни з Росією у 2014 році став одним із засновників ГО "Український легіон", надалі був інструктором, одним з активних учасників "Руху сприяння територіальній обороні України".

Також дивіться: На дверях маріупольських квартир пишуть імена загиблих мешканців. ФОТОфакт

Із початком повномасштабної російської агресії Святослав Стеценко став до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка.

Автор: 

Стеценко Святослав (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
Война забирає кращих

Герою Слава!
показати весь коментар
07.05.2022 14:33 Відповісти
+28
Первыми погибают лучшие
показати весь коментар
07.05.2022 14:33 Відповісти
+25
показати весь коментар
07.05.2022 14:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Война забирає кращих

Герою Слава!
показати весь коментар
07.05.2022 14:33 Відповісти
Первыми погибают лучшие
показати весь коментар
07.05.2022 14:33 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 14:34 Відповісти
R.I.P. 💛💙
показати весь коментар
07.05.2022 19:06 Відповісти
Герої не вмирають!
показати весь коментар
07.05.2022 14:38 Відповісти
путин *****!!!
показати весь коментар
07.05.2022 14:42 Відповісти
Пішов як Герой.
Царство Небесне.
показати весь коментар
07.05.2022 14:54 Відповісти
Шана
показати весь коментар
07.05.2022 14:57 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 15:06 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
07.05.2022 15:07 Відповісти
Вічна пам'ять Герою
показати весь коментар
07.05.2022 15:10 Відповісти
Смерть за Україну найкраща, насправді, йому дуже повезло
показати весь коментар
07.05.2022 15:23 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
показати весь коментар
07.05.2022 15:32 Відповісти
Дякую за все, воїне!
показати весь коментар
07.05.2022 15:38 Відповісти
Был настоящий патриот. Слава!
показати весь коментар
07.05.2022 16:45 Відповісти
Дуже шкода. Співчуття рідним та друзям.

Маємо збудувати після перемоги таку Україну, про яку мріяв пан Святослав.

Слава герою!
показати весь коментар
07.05.2022 16:45 Відповісти
Справжна Людина! Велика подяка!
показати весь коментар
07.05.2022 17:06 Відповісти
Иншаллах!
показати весь коментар
07.05.2022 18:14 Відповісти
Вечная Память
показати весь коментар
07.05.2022 18:29 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 18:45 Відповісти
Героям Слава!🇺🇦
показати весь коментар
07.05.2022 19:07 Відповісти
Пан Бутусов "забув" сказати, що Святослав Стеценко терпіти не міг ****** потроха і завжди вважав, що місце "криголама" - в тюрмі. Драних "переговорників" з ОП він також на дух не переносив. Розумний був чоловік. Справжній Герой. Світла пам'ять...
показати весь коментар
08.05.2022 01:17 Відповісти
Дивлюсь сьогодні передачу по ТВ про чорні батальони на Україні в 43-му, а там Святослав дає інтерв'ю. Ще живий...
показати весь коментар
08.05.2022 21:20 Відповісти
 
 