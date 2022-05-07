Засновник "Українського легіону" Святослав Стеценко загинув на війні з Росією
На війні з російськими окупантами загинув Святослав Стеценко - засновник військово-патріотичної організації "Український легіон".
Про це повідомив адвокат Віталій Коломієць, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловік честі, ідеаліст, воїн! Багаторічний рушій боротьби українців за право на збройний захист! Ми продовжимо і закінчимо нашу справу", - написав він.
Полковник запасу ЗСУ Святослав Стеценко "Пастир" був апологетом збройної самооборони українців. Під час Майдану він очолював "Громадську варту" Дарницького району Києва. Після початку війни з Росією у 2014 році став одним із засновників ГО "Український легіон", надалі був інструктором, одним з активних учасників "Руху сприяння територіальній обороні України".
Із початком повномасштабної російської агресії Святослав Стеценко став до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка.
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Герою Слава!
Царство Небесне.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Маємо збудувати після перемоги таку Україну, про яку мріяв пан Святослав.
Слава герою!