Засновник "Українського легіону" Святослав Стеценко загинув на війні з Росією

На війні з російськими окупантами загинув Святослав Стеценко - засновник військово-патріотичної організації "Український легіон".

Про це повідомив адвокат Віталій Коломієць, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік честі, ідеаліст, воїн! Багаторічний рушій боротьби українців за право на збройний захист! Ми продовжимо і закінчимо нашу справу", - написав він.

Полковник запасу ЗСУ Святослав Стеценко "Пастир" був апологетом збройної самооборони українців. Під час Майдану він очолював "Громадську варту" Дарницького району Києва. Після початку війни з Росією у 2014 році став одним із засновників ГО "Український легіон", надалі був інструктором, одним з активних учасників "Руху сприяння територіальній обороні України".

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Із початком повномасштабної російської агресії Святослав Стеценко став до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка.