РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12426 посетителей онлайн
Новости Война
39 165 60

Рашисты обстреляли Одессу ракетами. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

одеса

В Одессе раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает телеграм-канал Цензор.НЕТ и местное издание "Думская".

Местные жители сообщают в соцсетях, что после серии взрывов в одном из районов города появляется черный дым.

Официального подтверждения данной информации пока нет. На телеграм-канале "Одесса.Официально" сообщается, что в городе продолжается воздушная тревога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 крылатые ракеты врага нанесли удар по Одесщине

Информацию о взрывах в Одессе подтверждает также издание "Суспільне. Одеса".

"В Одессе раздаются взрывы. Горожане видят ракеты", - информирует издание.

Рашисты обстреляли Одессу ракетами 01
Рашисты обстреляли Одессу ракетами 02

Рашисты обстреляли Одессу ракетами 03
Рашисты обстреляли Одессу ракетами 04

армия РФ (19665) обстрел (27807) Одесса (7921) ракеты (3610)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+80
80 % обстрілів йде з Севастополя. Зрівняйте Севастополь разом з базою. Там наших людей немає.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:48 Ответить
+49
Но Макарова не вернешь. И Москву тоже.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:43 Ответить
+37
Твари решили сегодня закошмарить Одессу. Хер вам, скоты. Горите в аду!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но Макарова не вернешь. И Москву тоже.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:43 Ответить
І "Серну" вже теж ...
показать весь комментарий
07.05.2022 14:53 Ответить
И мозги кацапам, да?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:05 Ответить
А от чого додається все більше і більше, так це гівна в черепі якогось хахло-кацапа Андрєя Шевчєнко.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:10 Ответить
не сцы скоро и мвд утонет
показать весь комментарий
07.05.2022 15:11 Ответить
Сагайдачний як раз дуже просто повернути, він всього трошки притоплений. Стоїть боком, щоб не відбуксирували. Скільки було випадків коронавіть затоплені кораблі піднімали та ремонтували. А тут контрольовано притоплений.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:11 Ответить
Щоб знову втопити?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:16 Ответить
после победы - тормоз!
показать весь комментарий
07.05.2022 16:53 Ответить
От щось Федоров недопрацьовує.. звідки в цих гнид українські "ip"?..
показать весь комментарий
07.05.2022 17:39 Ответить
ситуация аховая..подробностей нет но по утечкам и одном ватному телеграмм каналу вбросы фото адресов и видео..и РАДОСТЬ ВАТНИКОВ И РАШИСТОВ..**** не можем закрыт в телеграмме канал администратор канала вроде как по информации (за точность не ручаюсь)но наталкивался пару раз на эту новость- что и человек этот на букву Гы...(пардон за идиому) сидит в Израиле!!!!!! и у меня вопрос-- неужели Силы Безопасности Израиля, разведки кибербезопасности, Моссад, военные и правительство не могут этому администратору найти камеру в глубокой на 16 этаже камере..?????и забанить навечно этот канал ТИПИЧНАЯ ОДЕССА...???!!!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:25 Ответить
ты проснись - телега это фсбшная шняга - кто там будет что удалять
показать весь комментарий
07.05.2022 16:55 Ответить
Господи, що за назва, прости ,Господи. Більше на дивіз москалів схоже.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:20 Ответить
а что с макаровым?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:07 Ответить
Трохи гірше ніж з Адміралом Ессеном
показать весь комментарий
07.05.2022 15:11 Ответить
так вроде вчера сказали что не подтверждают
показать весь комментарий
07.05.2022 15:41 Ответить
Твари решили сегодня закошмарить Одессу. Хер вам, скоты. Горите в аду!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:48 Ответить
80 % обстрілів йде з Севастополя. Зрівняйте Севастополь разом з базою. Там наших людей немає.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:48 Ответить
Я теж за цю спецоперацію!!!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:56 Ответить
Давно пора
показать весь комментарий
07.05.2022 14:58 Ответить
Та робіть вже це!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:20 Ответить
Они могут и из Каспийского моря стрелять. Особенно дальнобойными ракетами.

Но винить стоит не их, это просто жадные орки, которые хотят грабить и убивать. И даже не Кучму. В 2008-ом году, по-моему, подписали договор об уничтожении ракет средней дальности наземного базирования. У Украины были скады. Мощные ракеты, легко доработать с gps-наведением и будет опаснейшее оружие, ну и надо топливо новое конечно. И их уничтожили. А ракеты морского базирования остались, авиационного тоже у кацапов. Но разве это Кучма виноват с Януковичем? Вот после уничтожения этих ракет кацапы моментально вложили миллиарды в пиар Януковича (а своей фабрики троллей еще не было тогда), ну и пошли нападать, так как нечем ответить по их городам. И сейчас нечем, но есть возможность прорваться в Белгород и другие города и тогда уже самим бить по мирным жителям как ответный удар.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:03 Ответить
в 2005 ..Обама подсуетился
показать весь комментарий
07.05.2022 15:13 Ответить
Перед тим, як рівняти, Україна має припинити дію Харківських угод, за якими вона дозволяє рашці бути в Криму і мати там військову базу (до речі, всупереч Конституції України, що забороняє роботу в Україні іноземних військових баз).

Без такого кроку почнеться волання про недотримання Україною власних законів.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:13 Ответить
До речи ,а де брати -ЗРАДНИКИ Литвини ,Седой в Раде под зонтиком подписывал ,его яйцами забрасывали ⁉️ Они были под гос .охраной и привилегиями
показать весь комментарий
07.05.2022 16:36 Ответить
Нащо? Харківські угоди передбачають, що вони є дійсними доти, доки жодна із сторін не заперечує. А у 2014 кацапстан їх власноруч денонсував, бо, бачте, "кримїх" і в угодах про розташування їхнього флоту в українському Криму їм немає сенсу. Тобто одна зі сторін заперечила, угодам прийшов кінець, Україні нема чого припиняти.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:40 Ответить
Перед тим, як таке писати, Ви б перевірили текст першоджерела.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359

Статус: чинний.

І де там написано, що "... є дійсними доти, доки жодна із сторін не заперечує"?
показать весь комментарий
07.05.2022 18:03 Ответить
Джерело:

"Сторони подовжують дію Угоди між Україною і російською федерацією ... від 28 травня 1997 року на двадцять п'ять років з 28 травня 2017 року з наступним автоматичним подовженням на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення їх дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії." (мною перефразоване як "є дійсними доти, доки жодна із сторін не заперечує")

Кацапи:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404240040 Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации (О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины) - дата 24.04.2014

Тобто кацапи офіційно повідомили, що припиняють дію, і зробили це не пізніше, ніж за рік.
показать весь комментарий
07.05.2022 19:00 Ответить
Чем сровнять? Пылающими пуканами?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:15 Ответить
так, це зробити потрібно, але мідрий нарід вирішив все по-іншому, він вибрав подвбного до них, який всі гроші закатав у асфальт, щоб зберегти життя рашистам. Чим вдарити по Свевастополю? Може ще скажете по Ялті де купив собі квартирку "Я не втік"?
показать весь комментарий
07.05.2022 17:58 Ответить
його можна класно закатати асфальтом по верхівки будівель, от тільки чим його туди доставити
показать весь комментарий
07.05.2022 18:47 Ответить
та и так уже все знают куда долбанули
показать весь комментарий
07.05.2022 15:09 Ответить
вата уже выложила
показать весь комментарий
07.05.2022 15:12 Ответить
Ну, і куди?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:23 Ответить
вата-анал выложил уже
показать весь комментарий
07.05.2022 15:49 Ответить
да во всех городах дохера сепаров и прочих ******
в твиттере уже весь фото-видео отчёт, чуть ли не с места событий, включая свежайшие прилёты минутной давности
показать весь комментарий
07.05.2022 15:15 Ответить
пуйло, а разве Одесса нациский город, раз ты его долбишь ракетами ради своей деонацификации?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:22 Ответить
А какой горад па вашему мнєнію в Українє нацисцкій? Ілі ви такі адесская вата?!!!
показать весь комментарий
07.05.2022 16:43 Ответить
одесситы сообщают что в небе над Одессой был воздушный бой ... неужели ПВО раздолбали ...
показать весь комментарий
07.05.2022 15:23 Ответить
Путинская месть за потопленные корабли.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:28 Ответить
корабли нарвались на свои же мины...их в том районе множество...
одесса ни при чем
показать весь комментарий
07.05.2022 16:16 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 15:29 Ответить
А чому таке спокійне життя в лднр ,вони вбивають наших громадян ,руйнують наші міста і інфраструктуру ,а донецькі орки спокійно живуть і ніхто не обстрілює ,може хватить гратись " наші люди" не наші це вороги вони обрали свій шлях ,тому по цему розсаднику сепаратизму і тероризму необхідно відплатити за Маріуполь ,Харків ,Одесу та інші зруйновані місця та і пушілу пора прикончити.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:42 Ответить
Если хочешь, чтобы война была бесконечна, сражайся малыми силами, если хочешь, чтобы война закончилась быстро, надо иметь большие силы! Для этого нужна мобилизация всего дееспособного мужского населения. А во-вторых, нужно, чтобы вступили в войну союзные Армии!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:45 Ответить
Гениальный стратег. Что-то уровня маршала Жукова, может даже выше.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:34 Ответить
Он прав.
показать весь комментарий
07.05.2022 20:52 Ответить
В чём он прав? Всё мужское население отмобилизировать? Тогда Украина ничем не лучше ДНР и судьба этих плохо обученных и немотивированных будет та же.
показать весь комментарий
07.05.2022 22:48 Ответить
Еще один полководец на цензоре нарисовался
показать весь комментарий
07.05.2022 17:18 Ответить
с окопа пишете?
показать весь комментарий
07.05.2022 18:04 Ответить
филиал трухи плюс где арестович ким гордон и зеленский где эти саботажо селферы..за то кофту продали за 90 к в лондоне..икебастос...
показать весь комментарий
07.05.2022 16:23 Ответить
Яке найбільш вживаний прислівник НАРАЗІ. Якесь "дЄжурноЄ" це НАРАЗІ на Цензор НЕТ: "Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.

На телеграм-каналі "Одеса.Офіційно" повідомляється, що наразі у місті триває повітряна тривога.

В Іншому повідомленні: "Інформація про вибухи на Хмельниччині наразі не підтверджена" Джерело:
показать весь комментарий
07.05.2022 16:26 Ответить
надо по эрефии наносить удары
каждый день взрывать и убивать
они понимают только язык силы
показать весь комментарий
07.05.2022 17:06 Ответить
Для тех, кто знает Одессу, видео с замазанными домами ничего не скрывает...
показать весь комментарий
07.05.2022 17:12 Ответить
Єрмак не дозволяє стріляти у відповідь...
показать весь комментарий
07.05.2022 17:26 Ответить
Надіюсь, що монумент катерині другій цілий? А то я переживаю...
показать весь комментарий
07.05.2022 17:27 Ответить
 
 