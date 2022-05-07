Рашисты обстреляли Одессу ракетами. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В Одессе раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает телеграм-канал Цензор.НЕТ и местное издание "Думская".

Местные жители сообщают в соцсетях, что после серии взрывов в одном из районов города появляется черный дым.

Официального подтверждения данной информации пока нет. На телеграм-канале "Одесса.Официально" сообщается, что в городе продолжается воздушная тревога.

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Информацию о взрывах в Одессе подтверждает также издание "Суспільне. Одеса".

"В Одессе раздаются взрывы. Горожане видят ракеты", - информирует издание.







