Рашисты обстреляли Одессу ракетами. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
В Одессе раздались мощные взрывы.
Об этом сообщает телеграм-канал Цензор.НЕТ и местное издание "Думская".
Местные жители сообщают в соцсетях, что после серии взрывов в одном из районов города появляется черный дым.
Официального подтверждения данной информации пока нет. На телеграм-канале "Одесса.Официально" сообщается, что в городе продолжается воздушная тревога.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 крылатые ракеты врага нанесли удар по Одесщине
Информацию о взрывах в Одессе подтверждает также издание "Суспільне. Одеса".
"В Одессе раздаются взрывы. Горожане видят ракеты", - информирует издание.
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+80 время
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+49 Elena Zhmariova
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+37 wittmann1980
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Но винить стоит не их, это просто жадные орки, которые хотят грабить и убивать. И даже не Кучму. В 2008-ом году, по-моему, подписали договор об уничтожении ракет средней дальности наземного базирования. У Украины были скады. Мощные ракеты, легко доработать с gps-наведением и будет опаснейшее оружие, ну и надо топливо новое конечно. И их уничтожили. А ракеты морского базирования остались, авиационного тоже у кацапов. Но разве это Кучма виноват с Януковичем? Вот после уничтожения этих ракет кацапы моментально вложили миллиарды в пиар Януковича (а своей фабрики троллей еще не было тогда), ну и пошли нападать, так как нечем ответить по их городам. И сейчас нечем, но есть возможность прорваться в Белгород и другие города и тогда уже самим бить по мирным жителям как ответный удар.
Без такого кроку почнеться волання про недотримання Україною власних законів.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359
Статус: чинний.
І де там написано, що "... є дійсними доти, доки жодна із сторін не заперечує"?
"Сторони подовжують дію Угоди між Україною і російською федерацією ... від 28 травня 1997 року на двадцять п'ять років з 28 травня 2017 року з наступним автоматичним подовженням на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення їх дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії." (мною перефразоване як "є дійсними доти, доки жодна із сторін не заперечує")
Кацапи:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404240040 Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации (О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины) - дата 24.04.2014
Тобто кацапи офіційно повідомили, що припиняють дію, і зробили це не пізніше, ніж за рік.
в твиттере уже весь фото-видео отчёт, чуть ли не с места событий, включая свежайшие прилёты минутной давности
одесса ни при чем
На телеграм-каналі "Одеса.Офіційно" повідомляється, що наразі у місті триває повітряна тривога.
В Іншому повідомленні: "Інформація про вибухи на Хмельниччині наразі не підтверджена" Джерело:
каждый день взрывать и убивать
они понимают только язык силы