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Рашисти обстріляли Одесу ракетами (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

В Одесі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ та місцеве видання "Думская".

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що після серії вибухів в одному з районів міста видніється чорний дим.

Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає. На телеграм-каналі "Одеса.Офіційно" повідомляється, що наразі у місті триває повітряна тривога.

Також читайте: 4 крилаті ракети ворога завдали удару по Одещині

Інформацію про вибухи у Одесі підтверджує також видання "Суспільне. Одеса".

"В Одесі лунають вибухи. Містяни бачать ракети", - інформує видання.

Рашисти обстріляли Одесу ракетами (оновлено) 01
Рашисти обстріляли Одесу ракетами (оновлено) 02

Рашисти обстріляли Одесу ракетами (оновлено) 03
Рашисти обстріляли Одесу ракетами (оновлено) 04

Автор: 

армія рф (17816) вибух (4518) обстріл (29128) Одеса (5499) ракети (4068)


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Топ коментарі
+80
80 % обстрілів йде з Севастополя. Зрівняйте Севастополь разом з базою. Там наших людей немає.
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07.05.2022 14:48 Відповісти
+49
Но Макарова не вернешь. И Москву тоже.
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07.05.2022 14:43 Відповісти
+37
Твари решили сегодня закошмарить Одессу. Хер вам, скоты. Горите в аду!
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07.05.2022 14:48 Відповісти
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Но Макарова не вернешь. И Москву тоже.
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07.05.2022 14:43 Відповісти
І "Серну" вже теж ...
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07.05.2022 14:53 Відповісти
И мозги кацапам, да?
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07.05.2022 15:05 Відповісти
А от чого додається все більше і більше, так це гівна в черепі якогось хахло-кацапа Андрєя Шевчєнко.
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07.05.2022 15:10 Відповісти
не сцы скоро и мвд утонет
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07.05.2022 15:11 Відповісти
Сагайдачний як раз дуже просто повернути, він всього трошки притоплений. Стоїть боком, щоб не відбуксирували. Скільки було випадків коронавіть затоплені кораблі піднімали та ремонтували. А тут контрольовано притоплений.
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07.05.2022 15:11 Відповісти
Щоб знову втопити?
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07.05.2022 15:16 Відповісти
после победы - тормоз!
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07.05.2022 16:53 Відповісти
От щось Федоров недопрацьовує.. звідки в цих гнид українські "ip"?..
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07.05.2022 17:39 Відповісти
ситуация аховая..подробностей нет но по утечкам и одном ватному телеграмм каналу вбросы фото адресов и видео..и РАДОСТЬ ВАТНИКОВ И РАШИСТОВ..**** не можем закрыт в телеграмме канал администратор канала вроде как по информации (за точность не ручаюсь)но наталкивался пару раз на эту новость- что и человек этот на букву Гы...(пардон за идиому) сидит в Израиле!!!!!! и у меня вопрос-- неужели Силы Безопасности Израиля, разведки кибербезопасности, Моссад, военные и правительство не могут этому администратору найти камеру в глубокой на 16 этаже камере..?????и забанить навечно этот канал ТИПИЧНАЯ ОДЕССА...???!!!
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07.05.2022 15:25 Відповісти
ты проснись - телега это фсбшная шняга - кто там будет что удалять
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07.05.2022 16:55 Відповісти
Господи, що за назва, прости ,Господи. Більше на дивіз москалів схоже.
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07.05.2022 15:20 Відповісти
а что с макаровым?
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07.05.2022 15:07 Відповісти
Трохи гірше ніж з Адміралом Ессеном
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07.05.2022 15:11 Відповісти
так вроде вчера сказали что не подтверждают
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07.05.2022 15:41 Відповісти
Твари решили сегодня закошмарить Одессу. Хер вам, скоты. Горите в аду!
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07.05.2022 14:48 Відповісти
80 % обстрілів йде з Севастополя. Зрівняйте Севастополь разом з базою. Там наших людей немає.
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07.05.2022 14:48 Відповісти
Я теж за цю спецоперацію!!!
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07.05.2022 14:56 Відповісти
Давно пора
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07.05.2022 14:58 Відповісти
Та робіть вже це!
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07.05.2022 15:20 Відповісти
Они могут и из Каспийского моря стрелять. Особенно дальнобойными ракетами.

Но винить стоит не их, это просто жадные орки, которые хотят грабить и убивать. И даже не Кучму. В 2008-ом году, по-моему, подписали договор об уничтожении ракет средней дальности наземного базирования. У Украины были скады. Мощные ракеты, легко доработать с gps-наведением и будет опаснейшее оружие, ну и надо топливо новое конечно. И их уничтожили. А ракеты морского базирования остались, авиационного тоже у кацапов. Но разве это Кучма виноват с Януковичем? Вот после уничтожения этих ракет кацапы моментально вложили миллиарды в пиар Януковича (а своей фабрики троллей еще не было тогда), ну и пошли нападать, так как нечем ответить по их городам. И сейчас нечем, но есть возможность прорваться в Белгород и другие города и тогда уже самим бить по мирным жителям как ответный удар.
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07.05.2022 15:03 Відповісти
в 2005 ..Обама подсуетился
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07.05.2022 15:13 Відповісти
Перед тим, як рівняти, Україна має припинити дію Харківських угод, за якими вона дозволяє рашці бути в Криму і мати там військову базу (до речі, всупереч Конституції України, що забороняє роботу в Україні іноземних військових баз).

Без такого кроку почнеться волання про недотримання Україною власних законів.
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07.05.2022 15:13 Відповісти
До речи ,а де брати -ЗРАДНИКИ Литвини ,Седой в Раде под зонтиком подписывал ,его яйцами забрасывали ⁉️ Они были под гос .охраной и привилегиями
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07.05.2022 16:36 Відповісти
Нащо? Харківські угоди передбачають, що вони є дійсними доти, доки жодна із сторін не заперечує. А у 2014 кацапстан їх власноруч денонсував, бо, бачте, "кримїх" і в угодах про розташування їхнього флоту в українському Криму їм немає сенсу. Тобто одна зі сторін заперечила, угодам прийшов кінець, Україні нема чого припиняти.
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07.05.2022 16:40 Відповісти
Перед тим, як таке писати, Ви б перевірили текст першоджерела.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359

Статус: чинний.

І де там написано, що "... є дійсними доти, доки жодна із сторін не заперечує"?
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07.05.2022 18:03 Відповісти
Джерело:

"Сторони подовжують дію Угоди між Україною і російською федерацією ... від 28 травня 1997 року на двадцять п'ять років з 28 травня 2017 року з наступним автоматичним подовженням на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення їх дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії." (мною перефразоване як "є дійсними доти, доки жодна із сторін не заперечує")

Кацапи:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404240040 Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации (О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины) - дата 24.04.2014

Тобто кацапи офіційно повідомили, що припиняють дію, і зробили це не пізніше, ніж за рік.
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07.05.2022 19:00 Відповісти
Чем сровнять? Пылающими пуканами?
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07.05.2022 15:15 Відповісти
так, це зробити потрібно, але мідрий нарід вирішив все по-іншому, він вибрав подвбного до них, який всі гроші закатав у асфальт, щоб зберегти життя рашистам. Чим вдарити по Свевастополю? Може ще скажете по Ялті де купив собі квартирку "Я не втік"?
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07.05.2022 17:58 Відповісти
його можна класно закатати асфальтом по верхівки будівель, от тільки чим його туди доставити
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07.05.2022 18:47 Відповісти
та и так уже все знают куда долбанули
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07.05.2022 15:09 Відповісти
вата уже выложила
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07.05.2022 15:12 Відповісти
Ну, і куди?
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07.05.2022 15:23 Відповісти
вата-анал выложил уже
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07.05.2022 15:49 Відповісти
да во всех городах дохера сепаров и прочих ******
в твиттере уже весь фото-видео отчёт, чуть ли не с места событий, включая свежайшие прилёты минутной давности
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07.05.2022 15:15 Відповісти
пуйло, а разве Одесса нациский город, раз ты его долбишь ракетами ради своей деонацификации?
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07.05.2022 15:22 Відповісти
А какой горад па вашему мнєнію в Українє нацисцкій? Ілі ви такі адесская вата?!!!
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07.05.2022 16:43 Відповісти
одесситы сообщают что в небе над Одессой был воздушный бой ... неужели ПВО раздолбали ...
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07.05.2022 15:23 Відповісти
Путинская месть за потопленные корабли.
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07.05.2022 15:28 Відповісти
корабли нарвались на свои же мины...их в том районе множество...
одесса ни при чем
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07.05.2022 16:16 Відповісти
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07.05.2022 15:29 Відповісти
А чому таке спокійне життя в лднр ,вони вбивають наших громадян ,руйнують наші міста і інфраструктуру ,а донецькі орки спокійно живуть і ніхто не обстрілює ,може хватить гратись " наші люди" не наші це вороги вони обрали свій шлях ,тому по цему розсаднику сепаратизму і тероризму необхідно відплатити за Маріуполь ,Харків ,Одесу та інші зруйновані місця та і пушілу пора прикончити.
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07.05.2022 15:42 Відповісти
Если хочешь, чтобы война была бесконечна, сражайся малыми силами, если хочешь, чтобы война закончилась быстро, надо иметь большие силы! Для этого нужна мобилизация всего дееспособного мужского населения. А во-вторых, нужно, чтобы вступили в войну союзные Армии!
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07.05.2022 15:45 Відповісти
Гениальный стратег. Что-то уровня маршала Жукова, может даже выше.
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07.05.2022 16:34 Відповісти
Он прав.
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07.05.2022 20:52 Відповісти
В чём он прав? Всё мужское население отмобилизировать? Тогда Украина ничем не лучше ДНР и судьба этих плохо обученных и немотивированных будет та же.
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07.05.2022 22:48 Відповісти
Еще один полководец на цензоре нарисовался
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07.05.2022 17:18 Відповісти
с окопа пишете?
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07.05.2022 18:04 Відповісти
филиал трухи плюс где арестович ким гордон и зеленский где эти саботажо селферы..за то кофту продали за 90 к в лондоне..икебастос...
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07.05.2022 16:23 Відповісти
Яке найбільш вживаний прислівник НАРАЗІ. Якесь "дЄжурноЄ" це НАРАЗІ на Цензор НЕТ: "Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.

На телеграм-каналі "Одеса.Офіційно" повідомляється, що наразі у місті триває повітряна тривога.

В Іншому повідомленні: "Інформація про вибухи на Хмельниччині наразі не підтверджена" Джерело:
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07.05.2022 16:26 Відповісти
надо по эрефии наносить удары
каждый день взрывать и убивать
они понимают только язык силы
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07.05.2022 17:06 Відповісти
Для тех, кто знает Одессу, видео с замазанными домами ничего не скрывает...
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07.05.2022 17:12 Відповісти
Єрмак не дозволяє стріляти у відповідь...
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07.05.2022 17:26 Відповісти
Надіюсь, що монумент катерині другій цілий? А то я переживаю...
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07.05.2022 17:27 Відповісти
 
 