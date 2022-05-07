Рашисти обстріляли Одесу ракетами (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
В Одесі пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ та місцеве видання "Думская".
Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що після серії вибухів в одному з районів міста видніється чорний дим.
Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає. На телеграм-каналі "Одеса.Офіційно" повідомляється, що наразі у місті триває повітряна тривога.
Інформацію про вибухи у Одесі підтверджує також видання "Суспільне. Одеса".
"В Одесі лунають вибухи. Містяни бачать ракети", - інформує видання.
Топ коментарі
+80 время
показати весь коментар07.05.2022 14:48 Відповісти Посилання
+49 Elena Zhmariova
показати весь коментар07.05.2022 14:43 Відповісти Посилання
+37 wittmann1980
показати весь коментар07.05.2022 14:48 Відповісти Посилання
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Но винить стоит не их, это просто жадные орки, которые хотят грабить и убивать. И даже не Кучму. В 2008-ом году, по-моему, подписали договор об уничтожении ракет средней дальности наземного базирования. У Украины были скады. Мощные ракеты, легко доработать с gps-наведением и будет опаснейшее оружие, ну и надо топливо новое конечно. И их уничтожили. А ракеты морского базирования остались, авиационного тоже у кацапов. Но разве это Кучма виноват с Януковичем? Вот после уничтожения этих ракет кацапы моментально вложили миллиарды в пиар Януковича (а своей фабрики троллей еще не было тогда), ну и пошли нападать, так как нечем ответить по их городам. И сейчас нечем, но есть возможность прорваться в Белгород и другие города и тогда уже самим бить по мирным жителям как ответный удар.
Без такого кроку почнеться волання про недотримання Україною власних законів.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359
Статус: чинний.
І де там написано, що "... є дійсними доти, доки жодна із сторін не заперечує"?
"Сторони подовжують дію Угоди між Україною і російською федерацією ... від 28 травня 1997 року на двадцять п'ять років з 28 травня 2017 року з наступним автоматичним подовженням на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення їх дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії." (мною перефразоване як "є дійсними доти, доки жодна із сторін не заперечує")
Кацапи:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404240040 Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации (О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины) - дата 24.04.2014
Тобто кацапи офіційно повідомили, що припиняють дію, і зробили це не пізніше, ніж за рік.
в твиттере уже весь фото-видео отчёт, чуть ли не с места событий, включая свежайшие прилёты минутной давности
одесса ни при чем
На телеграм-каналі "Одеса.Офіційно" повідомляється, що наразі у місті триває повітряна тривога.
В Іншому повідомленні: "Інформація про вибухи на Хмельниччині наразі не підтверджена" Джерело:
каждый день взрывать и убивать
они понимают только язык силы