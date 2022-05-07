Рашисти обстріляли Одесу ракетами (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

В Одесі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ та місцеве видання "Думская".

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що після серії вибухів в одному з районів міста видніється чорний дим.

Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає. На телеграм-каналі "Одеса.Офіційно" повідомляється, що наразі у місті триває повітряна тривога.

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Інформацію про вибухи у Одесі підтверджує також видання "Суспільне. Одеса".

"В Одесі лунають вибухи. Містяни бачать ракети", - інформує видання.







