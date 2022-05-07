Умер городской голова оккупированного города Токмак Игорь Котелевский

Сегодня стало известно о том, что ушел из жизни городской голова временно оккупированного города Токмак Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

"Сегодня, 7 мая 2022 года умер мэр г. Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", - сообщили корреспондаентам в ОВА.

В материале отмечается, что, по неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Энергодаре россияне удерживают и пытают заложников, в Токмаке готовят "референдум", а в Мелитополе размещают артиллерию в жилых кварталах, - Генштаб

В настоящее время Токмак находится во временной оккупации России.