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Новости Война
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Умер городской голова оккупированного города Токмак Игорь Котелевский

токмак

Сегодня стало известно о том, что ушел из жизни городской голова временно оккупированного города Токмак Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

"Сегодня, 7 мая 2022 года умер мэр г. Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", - сообщили корреспондаентам в ОВА.

В материале отмечается, что, по неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Энергодаре россияне удерживают и пытают заложников, в Токмаке готовят "референдум", а в Мелитополе размещают артиллерию в жилых кварталах, - Генштаб

В настоящее время Токмак находится во временной оккупации России.

смерть (9250) Запорожская область (3202) Токмак (64)


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Топ комментарии
+15
тричі ставав мєром від опзжопників- дочекався русського міра та помер-
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07.05.2022 15:43 Ответить
+14
Котелевський Ігор Вікторович
Токмацька міська рада - голова: ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК - мажоритарка . Токмацький міський голова

Ця падла вже розрахувалася своїм життям зі своїм найманцем - ******.
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07.05.2022 15:26 Ответить
+10
особая благодарность покойнику от жителей города за вырезанный завод на метал ...
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07.05.2022 15:32 Ответить
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Котелевський Ігор Вікторович
Токмацька міська рада - голова: ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК - мажоритарка . Токмацький міський голова

Ця падла вже розрахувалася своїм життям зі своїм найманцем - ******.
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07.05.2022 15:26 Ответить
ВБИЛИ "СВОЇ" .....
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07.05.2022 15:29 Ответить
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07.05.2022 15:31 Ответить
особая благодарность покойнику от жителей города за вырезанный завод на метал ...
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07.05.2022 15:32 Ответить
Во-первых, какой завод? В Токмаке их несколько. Во-вторых, какое отношение мэр имеет к заводу? Хоть один завод в Токмаке есть в коммунальной собственности?
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07.05.2022 16:48 Ответить
В эпоху кооперативов 90-х на ЗиК создал кооператив, а потом вывозил оборудование с завода ночью. Потом лобызался с Януковичем и стал мэром, долго в городе висела его фото с Яныком жмущие друг другу руки. Кем он был последние 8 лет не знаю.
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07.05.2022 17:30 Ответить
Вывозил, что ему позволили. ЗиК угробили несколько директоров, которые назначались из Киева через Запорожье. Каждый через несколько месяцев увольнялся, покупая в Запорожье новую квартиру. А завод разваливался. Правда, учитывая, какое дерьмо он выпускал, было сомнительно, что завод останется на плаву. Никому эти металлолом-дизели не нужны. Производить что-то современное - это с нуля покупать оборудование за миллиарды. Если Котелевский и имеет оношение к "вырезанию завода на металл", то максимум на 0,5%.
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07.05.2022 18:01 Ответить
Эти заводы без модернизации на металл только и годились. Там всё было подогнано на советский тип производства. Который почти повсюду был унылим г-ном. И компоненты для сборки делались в другом конце совка, что уже была другой страной с другими правилами, таможней итд. В рыночной экономике это быстро и верно шло ко дну. Если бы определились что в новом реалитете нужно произвести, было бы даже дешевле не переделать старый завод, а строить новый.
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07.05.2022 18:56 Ответить
Юждизельмаш, на котором делали моторы для БТР, единственный в Украине был...
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07.05.2022 19:30 Ответить
тричі ставав мєром від опзжопників- дочекався русського міра та помер-
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07.05.2022 15:43 Ответить
путал иногда наш бывший мЭр городской бюджет со своим кошельком ... помним помним как при нём кормили детей в школах на 1гр 20 к .
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07.05.2022 18:27 Ответить
Від радощі!
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09.05.2022 16:57 Ответить
Значить вибирала його більшість мешканців, яким до душі ця банда, бо це не партія.
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07.05.2022 15:48 Ответить
Це все шо треба знати про населення Токмака.
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07.05.2022 16:36 Ответить
Там нема майже населення. Це місто привид як Прип'ять. Після розпилу заводу, звідти поїхало все населення як з Детройту
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07.05.2022 19:31 Ответить
То пишіть, що це прокацапський ЖПський мер! Туди йому й дорога!
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07.05.2022 16:03 Ответить
Туди цьому ОПЗЖопному покидьку і дорога.
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07.05.2022 16:34 Ответить
 
 