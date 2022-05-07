Помер міський голова окупованого Токмака Ігор Котелевський

Сьогодні стало відомо про те, що пішов із життя міський голова тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні, 7 травня, 2022 року пішов з життя мер м. Токмак Ігор Котелевский. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються", - повідомили кореспондаентам в ОВА.

У матеріалі зазначається, що за неофіційною інформацією, розглядається версія самогубства.

Також читайте: В окупованому Енергодарі росіяни утримують та катують заручників, у Токмаку готують "референдум", а в Мелітополі розміщують артилерію в житлових кварталах, - Генштаб

Наразі Токмак перебуває у тимчасовій окупації Росії.