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Новини Війна
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Помер міський голова окупованого Токмака Ігор Котелевський

токмак

Сьогодні стало відомо про те, що пішов із життя міський голова тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні, 7 травня, 2022 року пішов з життя мер м. Токмак Ігор Котелевский. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються", - повідомили кореспондаентам в ОВА.

У матеріалі зазначається, що за неофіційною інформацією, розглядається версія самогубства.

Також читайте: В окупованому Енергодарі росіяни утримують та катують заручників, у Токмаку готують "референдум", а в Мелітополі розміщують артилерію в житлових кварталах, - Генштаб

Наразі Токмак перебуває у тимчасовій окупації Росії.

смерть (6778) Запорізька область (3732) Токмак (75)


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Топ коментарі
+15
тричі ставав мєром від опзжопників- дочекався русського міра та помер-
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07.05.2022 15:43 Відповісти
+14
Котелевський Ігор Вікторович
Токмацька міська рада - голова: ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК - мажоритарка . Токмацький міський голова

Ця падла вже розрахувалася своїм життям зі своїм найманцем - ******.
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07.05.2022 15:26 Відповісти
+10
особая благодарность покойнику от жителей города за вырезанный завод на метал ...
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07.05.2022 15:32 Відповісти
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Котелевський Ігор Вікторович
Токмацька міська рада - голова: ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК - мажоритарка . Токмацький міський голова

Ця падла вже розрахувалася своїм життям зі своїм найманцем - ******.
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07.05.2022 15:26 Відповісти
ВБИЛИ "СВОЇ" .....
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07.05.2022 15:29 Відповісти
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07.05.2022 15:31 Відповісти
особая благодарность покойнику от жителей города за вырезанный завод на метал ...
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07.05.2022 15:32 Відповісти
Во-первых, какой завод? В Токмаке их несколько. Во-вторых, какое отношение мэр имеет к заводу? Хоть один завод в Токмаке есть в коммунальной собственности?
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07.05.2022 16:48 Відповісти
В эпоху кооперативов 90-х на ЗиК создал кооператив, а потом вывозил оборудование с завода ночью. Потом лобызался с Януковичем и стал мэром, долго в городе висела его фото с Яныком жмущие друг другу руки. Кем он был последние 8 лет не знаю.
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07.05.2022 17:30 Відповісти
Вывозил, что ему позволили. ЗиК угробили несколько директоров, которые назначались из Киева через Запорожье. Каждый через несколько месяцев увольнялся, покупая в Запорожье новую квартиру. А завод разваливался. Правда, учитывая, какое дерьмо он выпускал, было сомнительно, что завод останется на плаву. Никому эти металлолом-дизели не нужны. Производить что-то современное - это с нуля покупать оборудование за миллиарды. Если Котелевский и имеет оношение к "вырезанию завода на металл", то максимум на 0,5%.
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07.05.2022 18:01 Відповісти
Эти заводы без модернизации на металл только и годились. Там всё было подогнано на советский тип производства. Который почти повсюду был унылим г-ном. И компоненты для сборки делались в другом конце совка, что уже была другой страной с другими правилами, таможней итд. В рыночной экономике это быстро и верно шло ко дну. Если бы определились что в новом реалитете нужно произвести, было бы даже дешевле не переделать старый завод, а строить новый.
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07.05.2022 18:56 Відповісти
Юждизельмаш, на котором делали моторы для БТР, единственный в Украине был...
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07.05.2022 19:30 Відповісти
тричі ставав мєром від опзжопників- дочекався русського міра та помер-
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07.05.2022 15:43 Відповісти
путал иногда наш бывший мЭр городской бюджет со своим кошельком ... помним помним как при нём кормили детей в школах на 1гр 20 к .
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07.05.2022 18:27 Відповісти
Від радощі!
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09.05.2022 16:57 Відповісти
Значить вибирала його більшість мешканців, яким до душі ця банда, бо це не партія.
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07.05.2022 15:48 Відповісти
Це все шо треба знати про населення Токмака.
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07.05.2022 16:36 Відповісти
Там нема майже населення. Це місто привид як Прип'ять. Після розпилу заводу, звідти поїхало все населення як з Детройту
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07.05.2022 19:31 Відповісти
То пишіть, що це прокацапський ЖПський мер! Туди йому й дорога!
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07.05.2022 16:03 Відповісти
Туди цьому ОПЗЖопному покидьку і дорога.
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07.05.2022 16:34 Відповісти
 
 