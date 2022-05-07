Помер міський голова окупованого Токмака Ігор Котелевський
Сьогодні стало відомо про те, що пішов із життя міський голова тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.
"Сьогодні, 7 травня, 2022 року пішов з життя мер м. Токмак Ігор Котелевский. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються", - повідомили кореспондаентам в ОВА.
У матеріалі зазначається, що за неофіційною інформацією, розглядається версія самогубства.
Наразі Токмак перебуває у тимчасовій окупації Росії.
Топ коментарі
+15 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар07.05.2022 15:43 Відповісти Посилання
+14 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар07.05.2022 15:26 Відповісти Посилання
+10 Владимир Кравчук #493935
показати весь коментар07.05.2022 15:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Токмацька міська рада - голова: ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК - мажоритарка . Токмацький міський голова
Ця падла вже розрахувалася своїм життям зі своїм найманцем - ******.