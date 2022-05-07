В Николаевской области прогремели четыре взрыва
На территории Вознесенского района Николаевской области сегодня было слышно 4 взрыва.
Об этом сообщает районная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Также отмечается, что руководство РСА призывает реагировать жителей района на сигналы тревоги.
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Kek Jager
показать весь комментарий07.05.2022 16:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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