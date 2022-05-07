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Новости Война
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В Николаевской области прогремели четыре взрыва

вознесенськ

На территории Вознесенского района Николаевской области сегодня было слышно 4 взрыва.

Об этом сообщает районная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что руководство РСА призывает реагировать жителей района на сигналы тревоги.

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Автор: 

армия РФ (19665) взрыв (6806) Николаевская область (2143) обстрел (27807)


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Жопа сгорела за Змеинобаевку. Жалко в Сирии не было ПВО для революционеров, чтобы заставить кацапов тратить ракеты иксы с тушек. Бомбили просто авиабомбами над головой. Но с бомбардировщиков же легко замечать запуск, они пока взлетят, пока характерным звуком наберут высоту - все это уже должно контролироваться, в каждом месте по снимающим жилье мирным русским, кто весь в свастике, но докладывает чётко и грамотно.
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07.05.2022 16:00 Ответить
 
 