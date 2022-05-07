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На Миколаївщині пролунали чотири вибухи

вознесенськ

На території Вознесенського району Миколаївської області сьогодні було чутно 4 вибухи.

Про це повідомляє районна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що керівництво РВА закликає реагувати мешканців району на сигнали тривоги.

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Автор: 

армія рф (17816) вибух (4518) Миколаївська область (2295) обстріл (29128)


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Жопа сгорела за Змеинобаевку. Жалко в Сирии не было ПВО для революционеров, чтобы заставить кацапов тратить ракеты иксы с тушек. Бомбили просто авиабомбами над головой. Но с бомбардировщиков же легко замечать запуск, они пока взлетят, пока характерным звуком наберут высоту - все это уже должно контролироваться, в каждом месте по снимающим жилье мирным русским, кто весь в свастике, но докладывает чётко и грамотно.
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07.05.2022 16:00 Відповісти
 
 