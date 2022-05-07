На Миколаївщині пролунали чотири вибухи
На території Вознесенського району Миколаївської області сьогодні було чутно 4 вибухи.
Про це повідомляє районна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Також зазначається, що керівництво РВА закликає реагувати мешканців району на сигнали тривоги.
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Kek Jager
показати весь коментар07.05.2022 16:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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